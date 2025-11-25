B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Selly a dezvăluit când se va deschide Nibiru: „E o certitudine”. Iată cum va arăta noua stațiune de pe litoralul românesc (VIDEO)

Selly a dezvăluit când se va deschide Nibiru: „E o certitudine”. Iată cum va arăta noua stațiune de pe litoralul românesc (VIDEO)

Ana Maria
25 nov. 2025, 14:35
Selly a dezvăluit când se va deschide Nibiru: E o certitudine. Iată cum va arăta noua stațiune de pe litoralul românesc (VIDEO)
Sursa foto: Captura video Youtube / Selly
Cuprins
  1. Ce reprezenta, de fapt, sfera roz promovată de vedete
  2. Cât de avansate sunt lucrările și când se va deschide stațiunea Nibiru
  3. Selly a dezvăluit când se va deschide stațiunea Nibiru. Ce impact ar putea avea asupra turismului românesc

Selly a dezvăluit când se va deschide stațiunea Nibiru. În vara acestui an, rețelele sociale au fost inundate de o imagine misterioasă: o sferă roz, postată de numeroase vedete, atât în feed, cât și la story sau ca poză de profil. Pentru câteva zile, internetul s-a întrebat ce simbolizează acea formă ciudată, numită Nibiru. Ulterior, s-a aflat că este vorba despre un proiect spectaculos de pe litoral, în care este implicat și Selly.

Ce reprezenta, de fapt, sfera roz promovată de vedete

După apariția informațiilor în presă, Selly a organizat o conferință de presă în care a confirmat oficial că Nibiru Universe este un proiect imobiliar de anvergură, o nouă stațiune ce urmează să fie construită în Costinești, chiar în zona cunoscută deja pentru festivalul „Beach, Please!”. Practic, un nou pol de entertainment și turism ar urma să prindă contur la malul mării.

În imaginile de mai jos puteți vedea cum ar urma să arate stațiunea.

Cât de avansate sunt lucrările și când se va deschide stațiunea Nibiru

Recent, într-un videoclip încărcat pe YouTube, Selly a anunțat că proiectul Nibiru Universe avansează mai repede decât se aștepta:

„Progresul pe care l-am făcut este uriaș. Lucrările, per total, sunt într-o fază extrem de avansată. Astăzi, în acest punct, nu mai e un pariu, e o certitudine. Nibiru se va deschide în iulie 2026 și va revoluționa, vă dau în scris, tot ce se întâmplă în turismul românesc!”, a dezvăluit vloggerul.

Declarația a stârnit reacții în mediul online, mai ales că zona Costinești atrage deja un număr impresionant de tineri în fiecare vară. Dezvoltarea unei stațiuni moderne ar putea transforma complet imaginea localității.

Într-un interviu acordat Ziarului Financiar, Selly a clarificat că deține doar 15% din afacerea în care s-a investit o sumă de aproximativ 50 de milioane de euro.

„Investiția totală teren plus construcții se ridică la 50 de milioane de euro. Investitor majoritar este Global Records Group, deține peste 50% din acțiuni, ei au pus majoritatea banilor. Mai este o întreagă listă de investitori pe care o să îi dezvăluim în curând, atunci când se în­chi­de lista. Mai sunt niște lucruri acolo în desfășurare. Eu am undeva la 15% din acest proiect. Ca totul să fie gata până în iulie anul viitor nu e o misiune ușoară. Așa că astăzi ne gândim doar la asta, la cum oferim oamenilor cea mai bu­nă experiență, o locație curată, îngriji­tă, multiple activități pe care să le facă.”, a mărturisit Selly pentru Ziarul Financiar.

Selly a dezvăluit când se va deschide stațiunea Nibiru. Ce impact ar putea avea asupra turismului românesc

Dacă promisiunile se vor concretiza, stațiunea ar putea deveni un model de dezvoltare modernă la malul Mării Negre. Proiectul atrage deja atenția investitorilor, dar și a tinerilor care urmăresc activitatea lui Selly.

Tags:
Citește și...
Suspiciuni de terorism la Iași: Un student palestinian din Gaza, suspectat că ar fi afiliat Hamas. Unde lucra tânărul și ce a transmis SRI
Eveniment
Suspiciuni de terorism la Iași: Un student palestinian din Gaza, suspectat că ar fi afiliat Hamas. Unde lucra tânărul și ce a transmis SRI
Crăciunițele rămân alegerea preferată a cumpărătorilor în sezonul festiv. Află cât costă și cum trebuie îngrijite
Eveniment
Crăciunițele rămân alegerea preferată a cumpărătorilor în sezonul festiv. Află cât costă și cum trebuie îngrijite
Catedrala Națională: Programul slujbelor de Sfântul Andrei și 1 Decembrie
Eveniment
Catedrala Națională: Programul slujbelor de Sfântul Andrei și 1 Decembrie
Ciprian Ciucu: Decizia de a candida la Primăria Capitalei și miza reală pentru București
Eveniment
Ciprian Ciucu: Decizia de a candida la Primăria Capitalei și miza reală pentru București
Primele imagini cu drona căzută în județul Vaslui. Ce spun localnicii despre incident (FOTO-VIDEO)
Eveniment
Primele imagini cu drona căzută în județul Vaslui. Ce spun localnicii despre incident (FOTO-VIDEO)
Dani Mocanu, la mâna judecătorilor italieni. O instanță din Napoli va judeca cererea de extrădare pentru manelist
Eveniment
Dani Mocanu, la mâna judecătorilor italieni. O instanță din Napoli va judeca cererea de extrădare pentru manelist
Nicușor Dan: „E momentul ca statul român să facă periodic niște studii sociologice complexe pentru românii din diaspora”
Eveniment
Nicușor Dan: „E momentul ca statul român să facă periodic niște studii sociologice complexe pentru românii din diaspora”
Facebook a fost inundat de videoclipuri AI cu mesaje instigatoare, vizualizate de peste 4,5 milioane de ori în patru zile
Eveniment
Facebook a fost inundat de videoclipuri AI cu mesaje instigatoare, vizualizate de peste 4,5 milioane de ori în patru zile
25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Bolojan: „Condamn cu toată fermitatea aceste abuzuri și cer instituțiilor statului să-și schimbe urgent abordarea”
Eveniment
25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Bolojan: „Condamn cu toată fermitatea aceste abuzuri și cer instituțiilor statului să-și schimbe urgent abordarea”
Fiului unui erou din Afganistan a depus juramantul militar
Eveniment
Fiului unui erou din Afganistan a depus juramantul militar
Catalin Drula
Ultima oră
15:18 - Suspiciuni de terorism la Iași: Un student palestinian din Gaza, suspectat că ar fi afiliat Hamas. Unde lucra tânărul și ce a transmis SRI
15:00 - Crăciunițele rămân alegerea preferată a cumpărătorilor în sezonul festiv. Află cât costă și cum trebuie îngrijite
14:53 - Adriana Bahmuțeanu a povestit cum i-a aruncat pe geam piciorul lui Silviu Prigoană: „L-a sunat pe Lucică, șoferul, să vină să ia piciorul din pom”
14:52 - Inaugurare fastuoasă în Dubai. Cel mai înalt hotel din lume are forma unui ac de 82 de etaje
14:17 - Adrian Negrescu observă o întoarcere la consumul anilor ’90: „Se vede deja că românii au ajuns să meargă la hipermarket ca la muzeu”
14:16 - Catedrala Națională: Programul slujbelor de Sfântul Andrei și 1 Decembrie
14:14 - Război în Ucraina. Kievul anunță avarierea unei nave militare rusești în portul Novorossiisk
13:56 - Ciprian Ciucu: Decizia de a candida la Primăria Capitalei și miza reală pentru București
13:45 - Critici dure de la fostul președinte Traian Băsescu: Nu suntem în stare de nimic!
13:42 - Sună clopote de nuntă. Andreea Bălan și Victor Cornea au anunțat data și locul în care se vor căsători