Selly a dezvăluit când se va deschide stațiunea Nibiru. În vara acestui an, rețelele sociale au fost inundate de o imagine misterioasă: o sferă roz, postată de numeroase vedete, atât în feed, cât și la story sau ca poză de profil. Pentru câteva zile, internetul s-a întrebat ce simbolizează acea formă ciudată, numită Nibiru. Ulterior, s-a aflat că este vorba despre un proiect spectaculos de pe litoral, în care este implicat și Selly.

Ce reprezenta, de fapt, sfera roz promovată de vedete

După apariția informațiilor în presă, Selly a organizat o conferință de presă în care a confirmat oficial că Nibiru Universe este un proiect imobiliar de anvergură, o nouă stațiune ce urmează să fie construită în Costinești, chiar în zona cunoscută deja pentru festivalul „ !”. Practic, un nou pol de entertainment și turism ar urma să prindă contur la malul mării.

În imaginile de mai jos puteți vedea cum ar urma să arate stațiunea.

Cât de avansate sunt lucrările și când se va deschide stațiunea Nibiru

Recent, într-un videoclip încărcat pe YouTube, Selly a anunțat că proiectul Nibiru Universe avansează mai repede decât se aștepta:

„Progresul pe care l-am făcut este uriaș. Lucrările, per total, sunt într-o fază extrem de avansată. Astăzi, în acest punct, nu mai e un pariu, e o certitudine. Nibiru se va deschide în iulie 2026 și va revoluționa, vă dau în scris, tot ce se întâmplă în turismul românesc!”, a dezvăluit vloggerul.

Declarația a stârnit reacții în mediul online, mai ales că zona Costinești atrage deja un număr impresionant de tineri în fiecare vară. Dezvoltarea unei stațiuni moderne ar putea transforma complet imaginea localității.

Într-un interviu acordat Ziarului Financiar, Selly a clarificat că deține doar 15% din afacerea în care s-a investit o sumă de aproximativ 50 de milioane de euro.

„Investiția totală teren plus construcții se ridică la 50 de milioane de euro. Investitor majoritar este Global Records Group, deține peste 50% din acțiuni, ei au pus majoritatea banilor. Mai este o întreagă listă de investitori pe care o să îi dezvăluim în curând, atunci când se în­chi­de lista. Mai sunt niște lucruri acolo în desfășurare. Eu am undeva la 15% din acest proiect. Ca totul să fie gata până în iulie anul viitor nu e o misiune ușoară. Așa că astăzi ne gândim doar la asta, la cum oferim oamenilor cea mai bu­nă experiență, o locație curată, îngriji­tă, multiple activități pe care să le facă.”, a mărturisit Selly pentru .

Dacă promisiunile se vor concretiza, stațiunea ar putea deveni un model de dezvoltare modernă la malul Mării Negre. Proiectul atrage deja atenția investitorilor, dar și a tinerilor care urmăresc activitatea lui Selly.