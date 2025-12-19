Rise Project a demarat o anchetă despre proiectul Nibiru, intitulat „Planeta Beach Please”, în care se aduc acuzații de corupție și posibile manevre pentru ocolirea legilor privind terenurile publice. Iată care a fost răspunsul lui Selly!

Despre Nibiru

„Construim o nouă stațiune pe litoralul românesc! Bine ați venit în Nibiru. Cea mai mare investiție privată făcut în turismul românesc din toate timpurile. Nibiru este situată între Costinești și Tuzla și se va extinde pe o suprafață uriașă de peste un milion de metri pătrați. E clar că românii au nevoie de o altă ofertă la mare, de locuri noi.

Cu toții merităm ceva mai bun. Patru proiecte revoluționare, care vor schimba fața litoralului românesc. Un mall uriaș în aer liber, un venue de evenimente, unul dintre cele mai mari din lume, un parc de distracții uimitor și cel mai mare club de noapte din lume, care va avea 30.000 de locuri”, spunea Selly, despre acest proiect amplu, conform Libertatea.

Probleme legale și terenuri controversate în Tuzla

Ancheta Rise Project a dezvăluit că primarul Tuzlei, Reșit Taner, ar fi încercat să ofere organizatorilor Nibiru mai multe terenuri inițial agricole, schimbând ilegal statutul lor din extravilan în intravilan.

Bogdan Dicu, consilier local, a explicat situația: „Am găsit niște cadastre care au fost extravilan până în luna noiembrie și au devenit în luna martie intravilane, peste noapte, terenurile respective”.

„Am descoperit că mai multe terenuri au fost cumpărate în Tuzla de organizatorii «Beach, Please!», după ce primarul din localitate le-a schimbat brusc statutul, trecându-le din extravilan în intravilan, ca să poată fi cumpărate. Nici cei care au vândut suprafețele, nici consilierii locali nu înțeleg scamatoria primarului”, au notat cei de la Rise Project.

Fost angajat al Primăriei Tuzla a adăugat: „Toți din primărie știau atunci că Becali cumpără, de fapt, acolo. Vă spun doar ca să înțelegeți dumneavoastră cum au stat lucrurile”.

„Totul e ilegal aici, de la cum s-au luat terenurile până la drumurile astea și la parcare. Au construit chiar și o trecere la nivel cu calea ferată, care face legătura dinspre scena festivalului către parcare”, a mai spus Bogdan Dicu.

Răspunsul lui Selly

Contactat de Rise Project, Selly a explicat:

„Comunicarea noastră a fost una corectă, iar publicul și investitorii nu au fost induși nicio secundă în eroare. În ceea ce privește estimarea de 160 de hectare ca suprafață a proiectului, aceasta a fost menționată exclusiv ca suprafață totală potențială, cumulată, pe toate fazele de dezvoltare ale proiectului, nu ca suprafață existentă, achiziționată sau aflată în execuție. Toată comunicarea publică (video, foto, articole, randări, materiale promoționale) a vizat exclusiv ceea ce noi am denumit «prima fază a proiectului Nibiru», desfășurată pe 21 de hectare, în Costinești”, a spus el.

„Nu arătăm lucruri pe care le vom face decât dacă suntem siguri că le putem duce la bun sfârșit. Iar astăzi, această primă fază a proiectului este singura fază la care lucrăm, pentru care avem finanțarea necesară, și pe care suntem siguri că o vom livra până la capăt, conform celor comunicate. Pentru claritate: nu există nicio comunicare, campanie publică, niciun eveniment și niciun material vizual care să prezinte publicului o dezvoltare imobiliară pe 160 de hectare sau pe terenuri din Tuzla. Este o diferență esențială între ce este în dezvoltare efectivă și ce este planificat ca posibilitate viitoare, iar această diferență a fost păstrată constant în comunicare. De asemenea, niciodată nu am menționat că proiectul Nibiru va conține unități de cazare, hoteluri, apart-hoteluri, dezvoltări rezidențiale”, a adăugat.

„La momentul 8 august 2025, aveam în plan extinderea proiectului Nibiru prin includerea terenului «Livadă» în acesta. Între timp, planurile noastre s-au schimbat, am sesizat alte oportunități mai atractive, iar în prezent suntem în cursul mai multor discuții și negocieri pentru extinderea viitoare a proiectului pe alte terenuri pe care să le închiriem sau cumpărăm. Avem mai multe scenarii de extindere a acestui proiect, însă în faza actuală, singurele terenuri care fac parte din Nibiru sunt cele deținute de Nibiru Real Estate SRL (care deține, de altfel, și marca Nibiru), companie pe care o reprezint în calitate de investitor și CEO. Acestea sunt terenurile pe care se dezvoltă efectiv proiectul în acest moment”, a mai spus Selly.

„Orice discuție despre alte terenuri, inclusiv cele din Tuzla, a fost făcută strict la nivel de planuri, intenții sau scenarii posibile pentru faze ulterioare. Toate acestea sunt, bineînțeles, condiționate de succesul primei etape. Faptul că un teren este analizat, discutat sau menționat într-un context ipotetic nu îl face automat parte din proiectul Nibiru din punct de vedere juridic sau operațional. Cum spuneam, astăzi ne uităm la mai mult de 200 de hectare de teren pe întreg litoralul, nu doar în zona Costinești”, a încheiat.