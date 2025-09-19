Grecia este una dintre destinațiile preferate ale românilor și chiar dacă toamna a venit oficial, vacanțele nu au luat sfârșit. Thassos este una dintre insulele cele mai frecventate de conaționalii noștri, astfel că pe Facebook au apărut mai multe grupuri dedicate vacanțelor pe aceasta insulă, în care oamenii își recomandă cazări, restaurante, plaje sau atracții, ori, atunci când este cazul, tragd un semnal de alarmă. Recent, un utilizator a început să distribuie pe mai multe grupuri o postare despre un pericol ascuns al insulei.

Ce semnal de alarmă a tras un român

O postare care a circulat pe mai multe grupuri de Facebook le recomandă turiștilor care ajung în Thassos să evite pe cât posibil o plajă de pe insulă. Motivul? Curenții foarte puternici, denumiți curenții RIP, care, după cum le spune și numele, pot fi extrem de periculoși și pot provoca adevărate tragedii.

„Atenție la plaja Paradise!!! Nu știu când o să ajungeți, dar fiți atenți. Dar cel mai ușor nu ajungeți acolo. Eu am fost «agățat», cu ceva ani în urmă, dar am trecut cu bine, neștiind, din ignoranță, ce am pățit. Așa că, feriți-vă de această plajă care are o mulțime de curenți RIP”, a fost avertizarea unui român.

Mesajul a fost însoțit de o , în care sunt surprinși curenții RIP.

Cum au comentat internauții la postare

Mulți români au povestit experiențe similare, iar unul dintre internauți a venit și cu un sfat pentru cei care ajung să fie prinși de curenți: „Curenți RIP sunt și la noi, trebuie doar să știi cum să ieși din el, în nici un caz contra lui”.

Un român a povestit cum, chiar pe Paradise, a fost la un pas de înec din cauza curenților și a valurilor puternice.

„Eu am pățit-o la Paradise, în apă până la genunchi… asta pentru cei necredincioși. Apa până la genunchi și valuri destul de mari. M-a plesnit un val și m-a doborât, m-a băgat la fund și când încercam să mă ridic venea altul și mă rostogoleau continuu. Nu știu prin ce minune am reușit să mă ridic când rămăsesem fără aer. De atunci nu mai calc acolo, mai ales nu cu copii!”, a fost un comentariu.

Însă, au fost și persoane care nu au tratat cu seriozitate avertismentul, considerându-l fie neadevărat, fie exagerat. Pentru a-i face să conștientizeze pericolul ascuns al mării, o utilizatoare a scris: „Chiar te poate trage. Vă spun că eu eram mică, 10 ani, prima oară la mare, stăteam la mal și au venit niște valuri și m-au luat și dusă am fost. Ca prin minune am deschis ochii și am văzut un picior, m-am prins de el și am fost salvată. Așa că nu mai comentați aiurea dacă nu ați pățit-o. Am o vârstă și cu trauma de acolo am rămas și acum, după mulți ani. La mare nu am mai călcat și nici nu o voi face curând”.

„Mulțumesc pentru atenționare. Nu toți suntem ”, a spus altcineva.

Ce alte pericole au mai fost semnalate de români

Un român plecat în vacanță, cu cortul, în Grecia, a povestit experiența pe care a trăit-o într-o noapte, atunci când a fost vizitat de o mică viețuitoare. Deși totul s-a terminat cu bine, turistul a zis să îi avertizeze pe românii dornici să trăiască o experiență în natură, pe pământ elen, de prezența scorpionilor.

„Pentru ca am promis copiilor o experiență cu cortul, săptămâna trecută am profitat de proprietatea unui prieten și am început vacanța.

Am pus cortul la umbra unor măslini și totul a fost perfect. Seara răcoarea de care aveam nevoie, somnul profund șiiii….un musafir care mi se plimba pe sub tricou puțin mai jos de ceafă.

Am tresărit la mișcarea acestuia, fără sa știu ce este, am dus mana la spate, l-am prins în cuta tricoului și am presat cu putere, după care mi-am văzut de somn. Dimineață am văzut specimenul care era puțin mai mare decât unghia de la degetul mic.

Chiar dacă cu câteva săptămâni înainte citisem despre această specie ca nefiind veninoase la fel ca fratele mai mare din Australia, tot m-a înfiorat puțin ideea că am fost expus unei astfel de experiență”, a scris un român pe .