Semne că ai consumat prea multă cofeină. Iată avertismentul specialiștilor

Semne că ai consumat prea multă cofeină. Iată avertismentul specialiștilor

Selen Osmanoglu
06 ian. 2026, 08:42
Semne că ai consumat prea multă cofeină. Iată avertismentul specialiștilor
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cofeina, între beneficii și riscuri
  2. Respirație rapidă și senzație de lipsă de aer
  3. Tremur, agitație și anxietate
  4. Amețeală, greață și probleme digestive
  5. Insomnie și epuizare
  6. Ce trebuie să faci și cum previi riscurile

Cafeaua, ceaiul și băuturile energizante pot oferi un plus de energie și concentrare, însă consumul excesiv de cofeină poate avea efecte serioase asupra sănătății. Specialiștii avertizează că o supradoză de cofeină, deși rară, poate deveni periculoasă, mai ales în cazul copiilor, adolescenților sau persoanelor cu afecțiuni cardiace. Recunoașterea timpurie a simptomelor este esențială pentru prevenirea complicațiilor.

Cofeina, între beneficii și riscuri

Cofeina este una dintre cele mai utilizate substanțe stimulante din lume. Se regăsește în cafea, ceai, sucuri carbogazoase și băuturi energizante, scrie Click.

În cantități moderate, aceasta îmbunătățește vigilența și capacitatea de concentrare. În exces, însă, poate suprasolicita sistemul nervos și cardiovascular, crescând riscul unor reacții severe.

Respirație rapidă și senzație de lipsă de aer

Unul dintre primele semne ale consumului excesiv de cofeină este respirația accelerată și superficială. Cofeina stimulează sistemul respirator, iar acest lucru poate duce la senzația de sufocare, confuzie sau anxietate.

Dacă respirația devine neobișnuit de rapidă după consumul de cafea sau energizante, este un semnal de alarmă.

Tremur, agitație și anxietate

Tremuratul mâinilor este un simptom frecvent, însoțit adesea de neliniște, iritabilitate și dificultăți de concentrare.

Aceste manifestări indică faptul că organismul a primit o cantitate prea mare de stimulent într-un timp scurt.

Amețeală, greață și probleme digestive

Excesul de cofeină poate provoca deshidratare și iritații digestive. Pot apărea greață, amețeli, diaree sau dureri abdominale. În situații grave, pot surveni convulsii, mai ales la persoanele sensibile.

Palpitații și ritm cardiac accelerat

Cofeina poate accelera bătăile inimii și poate provoca palpitații chiar și la persoane fără probleme cardiace.

Pentru cei cu afecțiuni cardiovasculare, riscul este considerabil mai mare și poate duce la complicații grave.

Insomnie și epuizare

Consumul de cofeină după-amiaza sau seara afectează somnul. Lipsa odihnei amplifică anxietatea și oboseala, creând un cerc vicios greu de întrerupt.

Ce trebuie să faci și cum previi riscurile

În cazul unor simptome ușoare, se recomandă hidratare, o gustare ușoară și evitarea cofeinei timp de cel puțin 24 de ore.

Specialiștii recomandă un consum zilnic de maximum 400 mg de cofeină pentru adulți, iar copiii și adolescenții ar trebui să evite băuturile energizante.

