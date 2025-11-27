Senatoarea POT, Valentina Aldea, și femeia care a agresat-o în parcarea unui complex rezidențial din Capitală au ajuns, joi, în fața judecătorilor. Parlamentara a cerut prelungirea ordinului de protecție, în timp ce anchetatorii analizează cele trei dosare penale deschise în urma incidentului. Una dintre plângeri a fost depusă chiar la DNA, de către femeia care susține că senatoarea ar avea o relație cu soțul ei.

Ce susține femeia acuzată de agresiune

La sosirea la instanță, femeia a declarat că știa de presupusa relație dintre soțul ei și senatoarea POT. Aceasta a transmis presei că are încredere în justiție și că va accepta orice decizie a magistraților.

„Indiferent de ceea ce s-ar întâmpla, e ceea ce trebuie să se întâmple. Cred că deciziile vor fi corecte”, a spus ea, potrivit .

Femeia a adăugat că nu se opune ordinului de protecție și controlului judiciar, măsuri pe care nu intenționează să le conteste. Mai mult, ea afirmă că ar fi acționat în legitimă apărare pentru că senatoarea POT a fost agresivă:

„Doamne ferește! Soția este și-atât. Cum să spunem dacă este sau nu îndreptățită”, a spus, întrebată fiind ce motiv ar fi avut senatoarea.

Cum răspunde senatoarea POT, Valentina Aldea acuzațiilor

Și parlamentara POT a ajuns la instanță. Ea a declarat că se consideră „victimă” în acest conflict:

„Se pare că am fost o victimă și mai departe lăsăm instanța să decidă”, a spus Aldea.

neagă că ar fi amenințat-o vreodată pe femeie și afirmă că nu are vreo relație cu soțul acesteia:

„Suntem prieteni și-atât. Nu am lezat familia nimănui. Bănuiesc că tot această persoană a încercat să mă denigreze în acel scandal cu videochat-ul. Țin să spun public că nu sunt eu acea persoană”, a declarat ea.

Cum s-a petrecut incidentul din parcarea complexului

Conflictul a izbucnit în urmă cu o săptămână, când senatoarea POT se afla în vizită la domiciliul bărbatului. Când a ajuns acasă, soția acestuia a văzut mașina parlamentarei parcată în fața imobilului și, potrivit anchetatorilor, ar fi lovit autoturismul, i-a rupt oglinzile și i-a zgâriat caroseria.

În momentul în care Valentina Aldea și bărbatul au ieșit din apartament, între cele două femei ar fi izbucnit o bătaie. Soția ar fi lovit-o pe senatoare peste mână cu o bară metalică, după care ar fi urmat o altercație cu palme și smuls de păr.

Toate cele trei persoane au fost conduse la audieri, iar femeia de 43 de ani a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.