Senatorul AUR, Sorin Lavric, omagiu pentru un legionar în plen. Șeful partidului, George Simion, condamnase anterior antisemitismul (VIDEO)

Senatorul AUR, Sorin Lavric, a omagiat un legionar chiar în plenul Senatului, la doar două săptămâni după ce şeful său de partid, George Simion, a condamnat antisemitismul după o întâlnire cu ambasadorul Israelului. Lavric l-a omagiat pe Tache Rodas, şef al unei grupări legionare a Fraţilor de Cruce şi fost deţinut politic. Senatorul AUR a explicat că îl apreciază pe Rodas “pentru substanţa lui omenească, nu pentru apartenenţa politică”.

După ce George Simion, liderul AUR, a condamnat în mod ferm antisemitismul la întâlnirea cu ambasadorul Israelului, senatorul AUR Sorin Lavric a demonstrat contrariul prin discursul său. El l-a omagiat pe Tache Rodas, șef al grupării legionare Frățiile de Cruce.

“Tema declarației mele e deținutul politic Tache Rodas….a fost unul dintre supraviețuitorii experimentului Pitești. Elev fiind s-a apropiat de mișcarea naționalist creștină…împrejurare care i adus aresatarea în 1942. Cu câteva zile înainte de moarte obișnuia să spună ‘dacă voi ajunge în Rai, la Maica Domnului mă duc prima dată. Mă duc să îi mulțumesc pentru tot cât a făcut pentru mine’. Sunt onorat ca sub cupola Senatului României să pomenesc numele deținutului politic Tache Rodas.„, a declarat în plen, Sorin Lavric

Specialiștii explică, însă, că senatorul AUR uită câteva amănunte.

“Tache Rodas a fost intr-adevar, cum a spus domnul Lavric, un detinut politic care a fost inchis in inchisorile comuniste. Domnul rodas a fost arestat in 1942 pentru prima oara, pentru activitate legionara. În 1942 nu erau comunisti in Romania, iar condamnarea domnului Rodas la 11 ani de inchisoare are ca motiv participarea la rebeliunea legionara”, a spus Mădălin Hodor.

Ce a făcut senatorul AUR este denaturarea adevărurilor istorice, spun istoricii.

“A fost acel episod in care legionarii au dat o lovitura de stat si au pornit o vanatoare a evreilor care s-a soldat cu zeci de victim. Este vorba despre rescrirea istoriei, despre tentativa de a rescrie istoria si de a o prezenta publicului neavizat intr-o forma cosmetizata in care figuri clare ale holocaustului romanesc, ale antisemitismului sunt spalate prin anticommunism”, a declarat Mădălin Hodor, istoric.