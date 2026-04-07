Senatul a lăsat să treacă tacit un proiect de lege care vizează acordarea rapidă de despăgubiri pentru persoanele afectate de dezastre. Inițiativa propune reguli mai clare privind sprijinul financiar și reconstrucția locuințelor distruse.

Ce prevede noul proiect

Proiectul legislativ stabilește că persoanele care suferă pierderi în urma unor dezastre sau conflicte armate pot primi despăgubiri în termen de cel mult 90 de zile. Măsura completează cadrul existent din legislația privind protecția civilă și extinde drepturile acordate celor afectați.

Documentul prevede că aceste compensații trebuie să acopere valoarea reală a pagubelor, calculată la nivelul actual al pieței. În plus, beneficiarii nu vor primi doar ajutoare de urgență, ci și sume care reflectă integral pierderile suferite, potrivit stirileprotv.ro.

Inițiativa legislativă a fost depusă de parlamentari PSD și a fost considerată adoptată automat, după expirarea termenului legal de dezbatere și vot în .

Ce obligații revin autorităților locale

Proiectul introduce responsabilități suplimentare pentru , care trebuie să reconstruiască imobilele afectate și să le readucă la starea inițială într-un interval de maximum un an. Această obligație include și refacerea conexiunilor la utilități, pentru a asigura condiții de locuire complete.

În același timp, autoritățile locale trebuie să suporte costurile de cazare pentru persoanele afectate pe durata lucrărilor de reconstrucție. Condițiile oferite trebuie să fie cel puțin similare cu cele de dinaintea producerii incidentului.

Cum sunt protejate drepturile persoanelor afectate

Proiectul stipulează că persoanele afectate își păstrează statutul juridic anterior, fie că este vorba despre proprietari sau chiriași ai distruse. Această prevedere urmărește să evite situațiile în care beneficiarii ar pierde drepturi în urma intervențiilor administrative.

Prin aceste modificări, inițiativa încearcă să creeze un sistem mai eficient de sprijin pentru cetățeni, reducând timpul de așteptare și incertitudinile legate de recuperarea pierderilor.