Orice persoană, asigurată sau nu în sistemul de asigurări publice de sănătate are dreptul la un pachet de . Acestea sunt prezentate într-un ghid elaborat de (CNAS).

Ghidul elaborat de CNAS stabilește că cetățenii români, fie că sunt asigurați sau nu în sistemul public de sănătate pot beneficia de un pachetul minimal de servicii stomatologice gratuite. Acest pachet include:

;

tratament de urgență al traumatismelor dento-alveolare;

pansament calmant/ drenaj endodontic; tratamentul parodontitelor apicale (prin incizie) cu anestezie;

tratamentul afecțiunilor parodonțiului cu anestezie; chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei;

reducerea luxației articulației temporomandibulare;

reparație proteză și rebazare proteză.

Potrivit documentului citat de pe lângă aceste servicii, persoanele asigurate în sistemul public de sănătate au dreptul la pachet suplimentar de servicii, de bază:

tratamentul cariei simple și al afecțiunilor mucoasei bucale;

extracții dentare;

chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei;

decapușonarea, proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă;

element protetic fizionomic sau semi-fizionomic;

aparate și dispozitive utilizate în tratamentul malformațiilor congenitale;

detartraj cu ultrasunete și periaj profesional pe ambele arcade;

detartrajul cu ultrasunet și periajul profesional și altele.

Pentru persoanele neasigurat, aceste servicii stomatologice de bază sunt decontate în proporție de 60% sau 100%

Persoanele care beneficiază de decontare 100%

Potrivit ghidului, orice persoană, asigurată sau nu are dreptul la o consultație stomatologică gratuită în fiecare an. În cazul copiilor sub 18 ani, aceste consultații pot fi primite la fiecare șase luni.

După cum apare în ghidul CNAS, serviciile stomatologice din pachetul de bază sunt decontate în procent de 100% pentru: