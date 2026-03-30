Mai mulți locuitori din Cluj-Napoca au depus sesizări la poliție din cauza muzicii bisericești și a clopotelor care, spun ei, se aud prea tare. Prin urmare, polițiștii locali au început să patruleze pe străzi în zilele în care au loc slujbe, pentru a monitoriza volumul boxelor și al clopotelor.

Clujenii, păreri împărțite despre slujbele care se aud la boxe

În numeroase cartiere din Cluj-Napoca, bisericile se află la mică distanță de locuințe, iar slujbele se aud și din afara lăcașelor de cult, ceea ce i-a determinat pe unii locuitori să depună plângeri.

Femeie: „Am auzit boxele de fiecare dată. Pe mine mă enervează oricum. Aici totul e înconjurat și se face un ecou…”

Băiat: „Se aude destul de tare. Dimineața te trezește, destul de deranjat. Sunt unele biserici care au un volum al clopotelor tare.”

Însă alții spun că s-au obișnuit sau chiar găsesc liniște sufletească în sunetele slujbelor.

Femeie: „Sunt obișnuită și învățată. Ne face mare plăcere. Dacă ar fi și mai tare, m-aș bucura.”

Bărbat: „Nu se aude așa tare.”

Poliția Locală patrulează pe străzi ca să discute cu preoții

„Zilnic plângeri, de ani de zile. În duminica și în zilele de sărbători între 10:30 și 12 fără un sfert se dă drumul la boxe, în timpul săptămânii nu. Clopotele dimineața la 8, un minut”, a spus Constantin Țăranu, reprezentantul unei biserici, pentru

Polițiștii locali au început să patruleze pe străzi în zilele în care au loc slujbe, pentru a se asigura că volumul boxelor nu este prea ridicat.

„Poliția locală avertizează preoții, iar aceștia s-au obișnuit să dea drumul la boxe mai încet. Atunci când este slujba, ei se duc la biserica respectivă și, în funcție de situația semnalată, discută cu preotul și iau măsurile necesare”, a declarat Iulia Persa, purtător de cuvânt Primăria Cluj, pentru Știrile Pro TV.

Mitropolia nu a primit plângeri oficiale, însă reprezentanții ei recomandă preoților folosirea moderată a sistemelor audio.