Oficialii din sănătate avertizează că sezonul gripal din acest an ar putea fi printre cele mai severe din ultimii ani. Apariția unei noi tulpini mutante, cunoscută sub denumirea Subclade K, a ridicat semne de alarmă în Europa, Canada, Japonia și Statele Unite. Autoritățile recomandă măsuri sporite de prevenție și vaccinare, pentru a limita impactul asupra populației.

Ce spun experții despre gravitatea sezonului gripal

Potrivit , Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie a emis o avertizare „SOS” privind sezonul gripal, iar dr. Jacob Glanville, CEO al unei companii de biotehnologie din San Francisco, a precizat: „Acest sezon gripal va fi neobișnuit de grav”.

Australia a înregistrat deja cel mai sever sezon gripal din istorie în 2024, iar experții consideră că modelul poate prefigura ceea ce urmează în emisfera nordică. În Statele Unite, indicatorii timpurii indică o tendință similară.

Dr. Ravi Jhaveri, profesor de pediatrie la Facultatea de Medicină Feinberg, afirmă că rata de vaccinare a scăzut constant de la începutul pandemiei, iar tulpina H3N2, predominantă acum, poate avea eficacitate mai redusă: „Între timp, vaccinurile conțin tulpini care sunt depășite de mai mulți ani”. Glanville explică: „Acestea conțin un amestec de tulpini din 2021, 2022 și 2023. Acest lucru înseamnă că vaccinurile antigripale nu sunt compatibile cu virusul”.

Jhaveri subliniază: „Virusul mutează constant în cantități mici pentru a evita sistemul nostru imunitar”. Aceasta este principalul motiv pentru care se dezvoltă noi vaccinuri anual. În acest sezon, virusul pare să se răspândească mai devreme decât de obicei, iar cercetătorii nu sunt încă siguri de cauze. Profesorul notează că interacțiunea cu alte virusuri respiratorii, precum RSV, poate influența modelele de circulație: „Acum că avem mai multe opțiuni de prevenire pentru RSV, modelul general al virusurilor respiratorii s-ar putea să se fi schimbat”.

Cine este cel mai expus riscului

Persoanele cu afecțiuni cronice, sistem imunitar slăbit, obezitate, femeile însărcinate și copiii mici sunt cele mai vulnerabile. Jhaveri avertizează: „Aproximativ jumătate dintre copiii care mor din cauza gripei și a complicațiilor asociate gripei nu au niciun factor de risc anterior”, relatează stiripesurse.ro. Vaccinarea rămâne principalul mijloc de prevenție, iar noile opțiuni, precum spray-ul nazal, permit administrarea ușoară de către pacienți sau părinți.

gripal anterior a fost cel mai grav din ultimii 15 ani, cu cel mai mare număr de decese în rândul copiilor din 2004 și 82 de milioane de cazuri între octombrie și mijlocul lunii mai. Sezonul atinge de obicei apogeul între decembrie și februarie, pe fondul temperaturilor scăzute și al călătoriilor pentru sărbători, ceea ce favorizează transmiterea virusurilor respiratorii.