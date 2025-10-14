B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sfânta Parascheva 2025: Află cine își serbează onomastica și ce urări se trimit astăzi

Sfânta Parascheva 2025: Află cine își serbează onomastica și ce urări se trimit astăzi

Ana Beatrice
14 oct. 2025, 08:26
Sfânta Parascheva 2025: Află cine își serbează onomastica și ce urări se trimit astăzi
Sursa Foto: Captură Video/ YT - Rugaciuni
Cuprins
  1. De ce este importantă ziua Sfintei Parascheva pentru români
  2. Cine își serbează onomastica de Sfânta Parascheva

Pe 14 octombrie, românii sărbătoresc Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte. Este o zi cu cruce roșie, dedicată rugăciunii și recunoștinței. Mii de oameni vin la Iași pentru a se ruga la moaștele sfintei. Totodată, este ziua în care aflăm cine își serbează onomastica și trimitem urări celor dragi.

De ce este importantă ziua Sfintei Parascheva pentru români

Sfânta Parascheva este simbolul curăției, iubirii și credinței neclintite. Ea a renunțat la bogății pentru o viață dedicată rugăciunii și milosteniei. Credincioșii o cinstesc prin pelerinaje la Catedrala Mitropolitană din Iași. Moaștele sfintei au fost aduse în Moldova în secolul al XVII-lea. Această sărbătoare amintește fiecăruia de puterea credinței și a speranței.

Cine își serbează onomastica de Sfânta Parascheva

Pe 14 octombrie, își serbează onomastica cei care poartă nume derivate din cel al sfintei. Printre ele: Paraschiva, Paraschiv, Chiva, Chivu, Vuța, Pachița, Paraschivuța. Tradiția spune că rugăciunile făcute azi aduc protecție și binecuvântare. Este o zi în care oamenii se bucură și trimit urări celor dragi.

De Sfânta Parascheva, românii își felicită rudele și prietenii care poartă acest nume sfânt. Ei trimit urări pline de căldură, credință și recunoștință. Printre cele mai frumoase mesaje pe care le poți trimite astăzi se numără:

  • „Fie ca Sfânta Cuvioasă Parascheva să te ocrotească mereu și să-ți lumineze calea în fiecare zi a vieții tale. La mulți ani cu sănătate și binecuvântare!”

  • „De ziua ta, să te învăluie harul Sfintei Parascheva, iar rugăciunile ei să te păzească de rele. La mulți ani fericiți!”

  • „Sfânta Parascheva să te ocrotească, să-ți aducă liniște, sănătate și putere în tot ceea ce faci. La mulți ani cu bucurii!”

  • La mulți ani, Paraschiva! Să fii mereu înconjurată de oameni buni și iubire!”

  • „Să ai o zi la fel de frumoasă ca numele pe care îl porți. La mulți ani de Sfânta Parascheva!”

  • „La mulți ani cu sănătate, fericire și multe momente minunate! Sfânta Parascheva să te aibă în pază!”

  • „De ziua ta de nume, îți doresc o viață plină de împliniri și dragoste. La mulți ani!”

  • „La mulți ani, Paraschiva! Dacă Sfânta Parascheva e ocrotitoarea Moldovei, tu ești ocrotitoarea bunei dispoziții!”

  • „Să ai o zi sfântă și senină. Să primești cadouri cât mai pământești! La mulți ani!”

  • „Sfânta Parascheva să-ți aducă multe motive de sărbătoare! La mulți ani cu voie bună!”

Tags:
Citește și...
De ce ți se strică hainele de vară peste iarnă. Greșeala banală pe care aproape toți o fac
Eveniment
De ce ți se strică hainele de vară peste iarnă. Greșeala banală pe care aproape toți o fac
Orașul din România unde prețurile locuințelor au explodat. 200.000 de euro pentru un apartament cu două camere
Eveniment
Orașul din România unde prețurile locuințelor au explodat. 200.000 de euro pentru un apartament cu două camere
Controale la școli și grădinițe din Buzău. DSP a retras 41 de autorizaţii sanitare de funcţionare
Eveniment
Controale la școli și grădinițe din Buzău. DSP a retras 41 de autorizaţii sanitare de funcţionare
S-a aflat cine e și cu ce se ocupă șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni, în Sectorul 4, iar fetița acesteia a ajuns la spital. El a fost reținut de polițiști
Eveniment
S-a aflat cine e și cu ce se ocupă șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni, în Sectorul 4, iar fetița acesteia a ajuns la spital. El a fost reținut de polițiști
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu Ilie Bolojan. Ce pregătește Guvernul pentru anul 2026
Eveniment
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu Ilie Bolojan. Ce pregătește Guvernul pentru anul 2026
Secretele bucătarilor pentru cele mai pufoase ouă scrambled. Iată despre ce este vorba
Eveniment
Secretele bucătarilor pentru cele mai pufoase ouă scrambled. Iată despre ce este vorba
Ciorbă de porc sau de vită? Mihaela Bilic dă verdictul final și explică de ce una e clar mai bună
Eveniment
Ciorbă de porc sau de vită? Mihaela Bilic dă verdictul final și explică de ce una e clar mai bună
O croitoreasă din Cluj a găsit cardul unui vietnamez și l-a golit la mall. Ce condamnare a primit
Eveniment
O croitoreasă din Cluj a găsit cardul unui vietnamez și l-a golit la mall. Ce condamnare a primit
Desertul de toamnă recomandat de Cornelia Rednic. Cum se prepară prăjitura cu dovleac care a făcut furori în mediul online
Eveniment
Desertul de toamnă recomandat de Cornelia Rednic. Cum se prepară prăjitura cu dovleac care a făcut furori în mediul online
Proiect de lege pentru personalul silvic. Înregistrările video devin obligatorii în activitatea de pază a pădurilor
Politică
Proiect de lege pentru personalul silvic. Înregistrările video devin obligatorii în activitatea de pază a pădurilor
Ultima oră
10:47 - De ce ți se strică hainele de vară peste iarnă. Greșeala banală pe care aproape toți o fac
10:30 - Mara Bănică, despre soțul ei: „Știți cât vreau eu să știți!”. De ce evită aparițiile publice
10:22 - Orașul din România unde prețurile locuințelor au explodat. 200.000 de euro pentru un apartament cu două camere
10:05 - Controale la școli și grădinițe din Buzău. DSP a retras 41 de autorizaţii sanitare de funcţionare
09:44 - S-a aflat cine e și cu ce se ocupă șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni, în Sectorul 4, iar fetița acesteia a ajuns la spital. El a fost reținut de polițiști
09:29 - Nadia Comăneci s-a întâlnit cu Ilie Bolojan. Ce pregătește Guvernul pentru anul 2026
09:28 - Secretele bucătarilor pentru cele mai pufoase ouă scrambled. Iată despre ce este vorba
09:17 - Nicușor Dan anunță schimbări majore în Strategia Națională de Apărare. Care sunt principalele amenințări pentru România
09:00 - Ciorbă de porc sau de vită? Mihaela Bilic dă verdictul final și explică de ce una e clar mai bună
08:40 - Irina Fodor: „Nu e ușor să fii părinte!”. Ce ascunde față de fiica ei