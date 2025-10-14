Pe 14 octombrie, românii sărbătoresc , ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte. Este o zi cu cruce roșie, dedicată rugăciunii și recunoștinței. Mii de oameni vin la Iași pentru a se ruga la moaștele sfintei. Totodată, este ziua în care aflăm cine își serbează onomastica și trimitem urări celor dragi.

De ce este importantă ziua Sfintei Parascheva pentru români

Sfânta Parascheva este simbolul curăției, iubirii și credinței neclintite. Ea a renunțat la bogății pentru o viață dedicată rugăciunii și milosteniei. Credincioșii o cinstesc prin pelerinaje la . Moaștele sfintei au fost aduse în Moldova în secolul al XVII-lea. Această sărbătoare amintește fiecăruia de puterea credinței și a speranței.

Cine își serbează onomastica de Sfânta Parascheva

, își serbează onomastica cei care poartă nume derivate din cel al sfintei. Printre ele: Paraschiva, Paraschiv, Chiva, Chivu, Vuța, Pachița, Paraschivuța. Tradiția spune că rugăciunile făcute azi aduc protecție și binecuvântare. Este o zi în care oamenii se bucură și trimit urări celor dragi.

De Sfânta Parascheva, românii își felicită rudele și prietenii care poartă acest nume sfânt. Ei trimit urări pline de căldură, credință și recunoștință. Printre cele mai frumoase mesaje pe care le poți trimite astăzi se numără:

