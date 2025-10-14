Cine își serbează onomastica de Sfânta Parascheva

Pe 14 octombrie, românii sărbătoresc Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte. Este o zi cu cruce roșie, dedicată rugăciunii și recunoștinței. Mii de oameni vin la Iași pentru a se ruga la moaștele sfintei. Totodată, este ziua în care aflăm cine își serbează onomastica și trimitem urări celor dragi.
Sfânta Parascheva este simbolul curăției, iubirii și credinței neclintite. Ea a renunțat la bogății pentru o viață dedicată rugăciunii și milosteniei. Credincioșii o cinstesc prin pelerinaje la Catedrala Mitropolitană din Iași. Moaștele sfintei au fost aduse în Moldova în secolul al XVII-lea. Această sărbătoare amintește fiecăruia de puterea credinței și a speranței.
Pe 14 octombrie, își serbează onomastica cei care poartă nume derivate din cel al sfintei. Printre ele: Paraschiva, Paraschiv, Chiva, Chivu, Vuța, Pachița, Paraschivuța. Tradiția spune că rugăciunile făcute azi aduc protecție și binecuvântare. Este o zi în care oamenii se bucură și trimit urări celor dragi.
De Sfânta Parascheva, românii își felicită rudele și prietenii care poartă acest nume sfânt. Ei trimit urări pline de căldură, credință și recunoștință. Printre cele mai frumoase mesaje pe care le poți trimite astăzi se numără:
„Fie ca Sfânta Cuvioasă Parascheva să te ocrotească mereu și să-ți lumineze calea în fiecare zi a vieții tale. La mulți ani cu sănătate și binecuvântare!”
„De ziua ta, să te învăluie harul Sfintei Parascheva, iar rugăciunile ei să te păzească de rele. La mulți ani fericiți!”
„Sfânta Parascheva să te ocrotească, să-ți aducă liniște, sănătate și putere în tot ceea ce faci. La mulți ani cu bucurii!”
La mulți ani, Paraschiva! Să fii mereu înconjurată de oameni buni și iubire!”
„Să ai o zi la fel de frumoasă ca numele pe care îl porți. La mulți ani de Sfânta Parascheva!”
„La mulți ani cu sănătate, fericire și multe momente minunate! Sfânta Parascheva să te aibă în pază!”
„De ziua ta de nume, îți doresc o viață plină de împliniri și dragoste. La mulți ani!”
„La mulți ani, Paraschiva! Dacă Sfânta Parascheva e ocrotitoarea Moldovei, tu ești ocrotitoarea bunei dispoziții!”
„Să ai o zi sfântă și senină. Să primești cadouri cât mai pământești! La mulți ani!”
„Sfânta Parascheva să-ți aducă multe motive de sărbătoare! La mulți ani cu voie bună!”