Acasa » Eveniment » Sfârșit tragic pentru un bărbat din Neamț. A mers la cules de ciuperci, însă a alunecat și a căzut într-un râu

Sfârșit tragic pentru un bărbat din Neamț. A mers la cules de ciuperci, însă a alunecat și a căzut într-un râu

Selen Osmanoglu
15 sept. 2025, 11:40
Sfârșit tragic pentru un bărbat din Neamț. A mers la cules de ciuperci, însă a alunecat și a căzut într-un râu
Foto: Pixabay
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Ce spun polițiștii

Un bărbat de 67 de ani a mers la cules de ciuperci în pădurea din apropierea stadionului Bicaz. Acesta a alunecat și a căzut într-un râu. Căzătura i-a adus sfârșitul.

Ce s-a întâmplat

Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat în vârstă de 67 de ani, din Bicaz, s-ar fi dezechilibrat, a alunecat şi a căzut rostogolindu-se pe sol spre albia râului Bistriţa, conform Știrile ProTv.

El se afla la cules de ciuperci cu o femeie în vârstă de 72 de ani. Ea este cea care a alertat autoritățile.

Ce spun polițiștii

„La data de 14 septembrie, în jurul orei 11:50, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Bicaz au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, de către o femeie, în vârstă de 72 de ani, din Bicaz, cu privire la faptul că, în pădurea din apropierea stadionului Bicaz se află o persoană inconştientă”, a transmis IPJ Neamț.

„În temeiul sesizării, echipa de cercetare s-a deplasat la faţa locului, fiind identificat un bărbat în vârstă de 67 de ani, din Bicaz, care, în timp ce se afla cu femeia de 72 de ani la cules de ciuperci, în pădurea din cartierul Măreni, s-ar fi dezechilibrat, a alunecat şi a căzut rostogolindu-se pe sol spre albia râului Bistriţa”, a adăugat.

Echipajele de salvare au sosit la fața locului, însă, din păcate, nu au mai putut face nimic pentru bărbat. Decesul acestuia a fost confirmat.

În urma acestora, polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă.

