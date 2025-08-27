Sfârșit tragic pentru un tânăr de 18 ani. Acesta a murit, după ce a căzut în râul Mureș. Ce s-a întâmplat

Sfârșit tragic pentru un tânăr, din Arad. Acesta s-a stins din viață, , în zona Podului Roșu. Băiatul nu era singur, când s-a întâmplat tragedia, ci cu o adolescentă de 16 ani.

Din fericire, fata s-a putut salva singură. Aceasta a reușit să iasă din apă, însă prietenul ei s-a făcut nevăzut.

Băiatul, găsit fără suflare

Ce recomandă pompierii militari

La fața locului s-au deplasat echipajele de la ISU Arad, formate din pompieri, scafandri, o ambulanță SMURD și o ambulanță SAJ. Atunci când acestea au ajuns la fața locului, fata era la mal, însă băiatul rătăcea pe undeva prin . Adolescenta a fost transportată la spital, în vederea acordării îngrijirilor medicale necesare.

Salvatorii au pornit în căutarea tânărului pe care l-au găsit, însă din păcate, fără suflare.

Autoritățile atrag atenția asupra mai multor lucruri, printre care și să țină cont de locuri în care există panouri cu mesajul „Scăldatul interzis”. Astfel, tragediile de acest gen s-ar reduce drastic. Tinerii nu și-ar mai pierde viața și nu ar mai lăsa în urmă familii îndurerate. De asemenea, pompierii militari au oferit o serie de recomandări de care cetățenii să țină cont, potrivit