Acasa » Eveniment » Sfârșit tragic pentru un tânăr de 23. Acesta și-a pierdut viața într-un accident. Ce spun oamenii legii

Sfârșit tragic pentru un tânăr de 23. Acesta și-a pierdut viața într-un accident. Ce spun oamenii legii

Elena Boruz
10 sept. 2025, 10:31
Sfârșit tragic pentru un tânăr de 23. Acesta și-a pierdut viața într-un accident. Ce spun oamenii legii
Sursă foto: Captură video/ Observator News

Sfârșit tragic pentru un tânăr de 23 de ani. Acesta s-a stins din viață, în urma unui accident rutier, pe Centura de Sud a Timișoarei. O cameră de bord a surprins momentul înfiorător, în care autoturismul condus de el și mașina condusă de un alt bărbat, de 32 de ani, s-au ciocnit puternic.

Cuprins:

  • Ce au transmis reprezentanții ISU
  • Ce au declarat polițiștii

Ce au transmis reprezentanții ISU

Impactul a fost unul foarte violent, deoarece tânărul a intrat în stop cardio-respirator imediat. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor de a-l salva, nu s-a mai putut face nimic pentru el.

„În jurul orei 16:28 am fost solicitați să intervenim la un accident rutier pe centura VTM, în apropierea localității Giroc. La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Timișoara cu o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și prim ajutor și Moto SMURD, dar și 2 echipaje SAJ. În accident au fost implicate 2 autoturisme în care se aflau 2 persoane (sex masculin). În urma impactului, o persoană este în stop cardio-respirator (se aplică manevre de resuscitare), iar cea de-a 2-a persoană este conștientă și cooperantă, evaluată medical la fața locului”, au transmis reprezentanţii ISU Timiş după accident, conform observator news.

Sursă foto: Captură video/Observator News

Ce au declarat polițiștii

Din fericire, bărbatul de 32 de ani este în viață și a fost dus la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare. În acest caz, autoritățile au deschis o anchetă.

„Un bărbat a condus un autoturism pe DN CT, dinspre localitatea Remetea Mare înspre localitatea Giroc, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 32 de ani, care circula pe sensul opus de deplasare. Din nefericire, în urma impactului a rezultat decesul bărbatului din primul autoturism, precum și rănirea șoferului de 32 de ani, acesta fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale”, a informat IPJ Timiş.

