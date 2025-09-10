Sfârșit tragic pentru un tânăr de 23. Acesta și-a pierdut viața într-un accident. Ce spun oamenii legii

Sfârșit tragic pentru un tânăr de 23 de ani. Acesta în urma unui accident rutier, pe Centura de Sud a Timișoarei. O cameră de bord a surprins momentul înfiorător, în care autoturismul condus de el și mașina condusă de un alt bărbat, de 32 de ani,

Ce au transmis reprezentanții ISU

Impactul a fost unul foarte violent, deoarece tânărul a intrat în stop cardio-respirator imediat. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor de a-l salva, nu s-a mai putut face nimic pentru el.

„În jurul orei 16:28 am fost solicitați să intervenim la un accident rutier pe centura VTM, în apropierea localității Giroc. La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Timișoara cu o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și prim ajutor și Moto SMURD, dar și 2 echipaje SAJ. În accident au fost implicate 2 autoturisme în care se aflau 2 persoane (sex masculin). În urma impactului, o persoană este în stop cardio-respirator (se aplică manevre de resuscitare), iar cea de-a 2-a persoană este conștientă și cooperantă, evaluată medical la fața locului”, au transmis reprezentanţii ISU Timiş după accident, conform

Ce au declarat polițiștii

Din fericire, bărbatul de 32 de ani este în viață și a fost dus la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare. În acest caz, autoritățile au deschis o anchetă.

„Un bărbat a condus un autoturism pe DN CT, dinspre localitatea Remetea Mare înspre localitatea Giroc, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 32 de ani, care circula pe sensul opus de deplasare. Din nefericire, în urma impactului a rezultat decesul bărbatului din primul autoturism, precum și rănirea șoferului de 32 de ani, acesta fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale”, a informat IPJ Timiş.