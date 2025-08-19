Inteligența artificială a prezis data la care ar putea veni și a prezentat o listă de evenimente care ar putea duce la finalul civilizației pe Pământ.

De-a lungul istoriei, sfârșitul lumii a fost un subiect foarte atrăgător care a dat naștere la tot felul de profeții, religioase, științifice sau fictive. Încă din cele mai vechi timpuri ale istoriei, Finalul a fost legat de apariția unor fenomene cerești, a unor ani rotunzi, precum 1000, 2000 etc. De asemenea, sfîrșitul lumii a apărut în predicții ale vechilor antici sau care și-au găsit locul în textele biblice, mayașe etc.

Există tot felul de profeții care fac referire la finalul civilizației, fie într-un cataclism nuclear, în ciocnirea cu un corp ceresc uriaș sau ca o răzbunare a naturii pentru daunele pe care i le aducem.

În prezent, conceptul capătă noi valențe, pe fondul schimbărilor climatice accelerate, a dezvoltării tehnologice sau a potențialelor conflicte militare.

Cum sunt elaborate scenariile AI

(AI) este o tehnologie care prelucrează volume uriașe de informații în timp real și prezintă diferite , simulări și scenarii posibile pentru fenomenele analizate. Recent, un sistem AI a reușit să genereze o simulare care prezintă un posibil scenariu care are în vedere sfârșitul lumii.

Specialiștii consideră că acest scenariu este demn de luat în considerare având în vedere că nu este o simplă predicție. Predicția este fundamentată pe o analiză amplă și interconectată a celor mai presante probleme globale.

Astfel, simularea realizată de AI a luat în calcul sute de variabile, de la evoluția conflictelor geopolitice, crizele climatice și epuizarea resurselor naturale, până la dezechilibrele economice și avansul necontrolat al tehnologiei. Algoritmul a corelat mai multe informații istorice, rapoarte științifice, tendințe sociale și modele predictive pentru a elabora un tablou cu privire la evoluția planetei în viitorul apropiat.

Ce predicții a făcut Inteligența Artificială

Dintre scenariile luate în considerare, printre cele mai îngrijorătoare au în vedere riscurile de colaps a sistemelor ecologice, escaladarea unor războaie și posibilitatea ca inteligența artificială necontrolată să devină un factor destabilizator, în loc de soluție.

Scenariul prezentat de AI este la nivel ipotetic, dar specialiștii avertizează că prognozele nu trebuie ignorate. Ele oferă ocazia unei reflecții profunde asupra măsurilor ce ar trebui luate sau amânate, care pot determina cum va arăta viitorul.

Tehnologia este pe cale să devină un instrument de anticipare care permite adoptarea unor măsuri proactive, iar nu doar reactive. În aceste condiții, întrebarea este „cât timp mai avem pentru a preveni deznodământul?”.