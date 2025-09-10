O româncă stabilită de 20 de ani în Italia a observat diferențele de mentalitate în cele două țări și a venit cu câteva sfaturi și un îndemn încurajator pentru românce. „Avem nevoie să ne învățăm să ne punem pe primul loc, să ne iubim și să avem grijă de noi. Gândește-te că dacă tu nu ai grijă de tine, nu va avea nimeni”, a spus femeia.

Ce a constatat o româncă după 20 de ani de trai în Italia

Mesajul ei pentru femeile din România

„Da, italiencele sunt comode, da, se relaxează când e momentul de relaxare. Da, se bucură de orice timp împreună cu prietenele, la bar, la cafea, tot. Dar nu e vina lor, e vina noastră, a româncelor. Noi am fost obișnuite să facem 10 feluri de mâncare, să fie ordine tot timpul în casă, că cine știe dacă vine cineva și ce spune”, a spus românca, într-un clip pe TikTok, potrivit .

Ea a atras apoi atenția că munca și continuu își pun amprenta asupra stării de sănătate și duc la : „Dacă nu ai casa în ordine, să ai grijă de copii, de familie, de soț și te mai duci și la muncă, să vii ruptă de obosită acasă, dar să nu-ți permiți să te odihnești pentru că vei primi un trofeu la sfârșitul zilei. Și uite așa ajungi să cazi, să nu mai ai putere, să ajungi în depresie și să zici că e vina societății, e vina cui te-a crescut, e vina oricui, dar nu a ta. Nu e total greșit. E vina noastră”.

În consecință, ea le-a îndemnat pe femeile din România să nu mai tragă de ele și să aibă grijă de sănătatea lor, căci dacă ele n-o fac, n-o va face nimeni: „Opriți-vă femei, mămici, nu suntem de fier. Avem nevoie să ne învățăm să ne punem pe primul loc, să ne iubim și să avem grijă de noi. Gândește-te că dacă tu nu ai grijă de tine, nu va avea nimeni. Gândește-te că dacă tu nu te prioritizezi, nu o va face nimeni în locul tău. Din contră, toți cei din jurul tău te vor trata așa cum te tratezi tu. Așa că nu mai căutați scuze, puneți-vă pe primul loc, învățați să vă bucurați de viață și să aveți grijă de voi”.