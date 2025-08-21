Și-a anunțat soția că va muri și așa a și fost. Unde a fost descoperit trupul bărbatului

într-o comună din județul Giurgiu. Un bărbat, în vârstă de 62 de ani, și-a anunțat soția că va muri în decursul zilei și acest lucru s-a și întâmplat.

a avut loc miercuri, iar femeia, speriată fiind de ceea ce i-a spus soțul, a decis să alerteze poliția.

Potrivit informațiilor, frica femeii s-a adeverit. Oamenii legii au făcut mai multe căutări și l-au găsit, în cele din urmă, pe soțul femeii. Din păcate, a fost prea târziu. Bărbatul se afla în cimitirul din sat, unde s-a sinucis împușcându-se în piept cu arma de vânătoare. Cadavrul a fost preluat pentru realizarea necropsiei.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

„La data de 20 august a.c., ora 14.35, Poliția Municipiului Giurgiu a fost sesizată prin apel 112, de către o femeie, din localitatea Falaștoaca, comuna Comana, județul Giurgiu, cu privire la faptul că soțul său, de 62 de ani, ar fi plecat de la domiciliu, afirmând că se va sinucide.

Polițiștii Secției de Poliție Rurală nr.2 Comana au efectuat verificări pentru depistarea bărbatului în cauză, acesta fiind găsit decedat, la ora 17.40, în cimitirul din localitatea Falaștoaca, împușcat în zona pieptului, cu arma de vânătoare pe care o deținea legal”, a precizat IPJ Giurgiu, conform