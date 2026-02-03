Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu face verificări la familia celor doi copii care luni într-un pârâu din localitatea Chirpăr. Asta deoarece, anterior, alți doi frați din aceeași familie au murit în urma complicaţiilor la o pneumonie.

Ce spune Protecția Copilului despre această familie

Părinții mai au un copil care a rămas deocamdată în grija lor. Toți trei vor beneficia de servicii de consiliere psihologică gratuit în cadrul unui serviciu social aflat în subordinea DGASPC Sibiu.

„În ceea ce priveşte copilul rămas în familie, precizăm că legislaţia în vigoare nu permite instituirea automată a unei măsuri de protecţie specială.

În contextul decesului a patru copii în cadrul aceleiaşi familii, situaţia este tratată de DGASPC Sibiu ca o posibilă situaţie de risc, fapt care impune desfăşurarea unei verificări şi evaluări complexe, conform prevederilor legale, fără ca acest fapt să conducă automat la instituirea unei măsuri de protecţie specială care să conducă la separarea copilului de familie”, a transmis DGASPC Sibiu, într-un comunicat.

Mobilizare în zadar pentru salvarea celor doi copii

Amimtim că doi fraţi, o fetiţă de 6 ani şi un băiat de 8 ani, au murit luni, după ce au căzut în pârâul din comuna Chirpăr.

Scafandri, echipaje ISU și elicopterul SMURD Brașov au fost mobilizați pentru salvarea lor.

Întâi a fost găsită fetița, care era în stop cardio-respirator. Medicii s-au chinuit în zadar s-o salveze.

Apoi a fost găsit și băiatul. În cazul lui, medicii n-au mai putut decât să constate decesul.