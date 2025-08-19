B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Simptomul frecvent după masă care poate ascunde o afecțiune. Despre ce este vorba

Simptomul frecvent după masă care poate ascunde o afecțiune. Despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
19 aug. 2025, 09:39
Simptomul frecvent după masă care poate ascunde o afecțiune. Despre ce este vorba
Foto: Pixabay

Te confrunți cu tuse după masă? Dieteticianul Molly Pelletier atrage atenția că acest simptom poate fi semnul unui reflux „tăcut”.

Cuprins

  • Despre ce este vorba
  • Prevenție, diagnostic și tratament

Despre ce este vorba

Refluxul „tăcut” reprezintă o afecțiune care, netratată, crește riscul de cancer la nivelul gâtului, esofagului și tiroidei, conform Click.

Acesta este cunoscut medical și ca reflux laringofaringian (LPR) și apare atunci când acidul gastric urcă în gât sau chiar în plămâni, iritând țesuturile. LPR nu provoacă neapărat arsuri la stomac.

„Curățatul frecvent al gâtului, tusea după masă, răgușeala și senzația de nod în gât sunt semne frecvente ale refluxului tăcut”, explică Molly Pelletier.

Studiile arată că expunerea constantă a gâtului la acid poate irita celulele și genera mutații, crescând semnificativ riscul de tumori maligne.

Aproximativ 28% dintre persoanele diagnosticate cu cancer laringian au suferit anterior de reflux acid.

Prevenție, diagnostic și tratament

Conform specialistului, pentru a preveni să ajungi în situația aceasta, este recomandat să urmezi următoarele:

  • Evitarea curățatului excesiv al gâtului.
  • Nu mânca cu 2-3 ore înainte de culcare.
  • Limitarea alimentelor acide: citrice, roșii, oțet, băuturi carbogazoase, cafea și alcool.
  • Mestecarea atentă și consumul mesei într-un ritm calm.

Simptomele refluxului tăcut pot semăna cu alergiile sau infecțiile respiratorii. Astfel, este mai greu de diagnosticat. Medicii pot folosi o cameră specială pentru a examina gâtul și cutia vocală, identificând inflamația caracteristică.

Tratamentul se bazează pe modificări ale stilului de viață și antiacide care protejează mucoasa gâtului și a esofagului. În cazuri grave, se pot face intervenții chirurgicale pentru întărirea valvei stomacului.

Dacă tusea sau alte simptome persistă mai mult de trei săptămâni și nu se ameliorează de la sine, atunci este momentul să mergi la un consult medical.

