Simptomul frecvent după masă care poate ascunde o afecțiune. Despre ce este vorba

Te confrunți cu tuse după masă? Dieteticianul Molly Pelletier atrage atenția că acest simptom poate fi semnul unui reflux „tăcut”.
Refluxul „tăcut” reprezintă o afecțiune care, netratată, crește riscul de cancer la nivelul gâtului, esofagului și tiroidei, conform Click.
Acesta este cunoscut medical și ca reflux laringofaringian (LPR) și apare atunci când acidul gastric urcă în gât sau chiar în plămâni, iritând țesuturile. LPR nu provoacă neapărat arsuri la stomac.
„Curățatul frecvent al gâtului, tusea după masă, răgușeala și senzația de nod în gât sunt semne frecvente ale refluxului tăcut”, explică Molly Pelletier.
Studiile arată că expunerea constantă a gâtului la acid poate irita celulele și genera mutații, crescând semnificativ riscul de tumori maligne.
Aproximativ 28% dintre persoanele diagnosticate cu cancer laringian au suferit anterior de reflux acid.
Conform specialistului, pentru a preveni să ajungi în situația aceasta, este recomandat să urmezi următoarele:
Simptomele refluxului tăcut pot semăna cu alergiile sau infecțiile respiratorii. Astfel, este mai greu de diagnosticat. Medicii pot folosi o cameră specială pentru a examina gâtul și cutia vocală, identificând inflamația caracteristică.
Tratamentul se bazează pe modificări ale stilului de viață și antiacide care protejează mucoasa gâtului și a esofagului. În cazuri grave, se pot face intervenții chirurgicale pentru întărirea valvei stomacului.
Dacă tusea sau alte simptome persistă mai mult de trei săptămâni și nu se ameliorează de la sine, atunci este momentul să mergi la un consult medical.