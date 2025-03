Sinaia va deshide sania de vară. Va avea cel mai lung traseu din România

sania de vară, din 1 august, fiind cel mai lung traseu din România. Investiția se ridică la 12 milioane de lei, a transmis directorul general al societăţii Transport Urban Sinaia, Maria Floricică.

Ce traseu va avea sania de vară

parte de un sezon foarte bun de iarnă și se pregătește să își crească turismul și pe timpul verii cu bobul care va porni de la Cota 1.400 și va ajunge la Cota 1.000, conform

„Turismul de iarnă a fost unul bun pentru Sinaia în acest sezon. E adevărat, de la an la an, zăpada pare a se topi mai repede, pare a cădea mai puţină din cer, temperaturile sunt problematice, avem diferenţe mari de temperatură, vânt. Agrementul de vară nu este o poveste, iar prioritatea noastră în acest moment este sania de vară. Este vorba de un proiect pentru care am semnat deja contractul: o instalaţie tip sanie pe o singură şină, cu 65 de vehicule tip bob, care va porni de la Cota 1400 şi va ajunge la Cota 1000, la staţia de plecare a gondolei Sinaia. Este un proiect de 12 milioane de lei, o investiţie din fonduri proprii şi credit bancar. Sperăm să o deschidem pe 1 august, dacă nu sunt întârzieri. Vom avea cea mai lungă sanie de acest tip din România, peste doi kilometri lungime”, a declarat directorul general al societăţii Transport Urban Sinaia.

„Sinaia este o destinaţie all-season”

Directorul mai spune că Sinaia este o destinație potrivită pentru orice sezon, iarnă pentru schi sau placă, iar vară pentru cicislim sau drumeții.

„Noi suntem norocoşi, Sinaia este o destinaţie all-season. Sinaia 365 a fost şi un brand local. Suntem o destinaţie vizitată tot timpul anului, iarna cu precădere, dar nici vara turiştii nu ne lipsesc. Bucegii sunt nişte munţi foarte frumoşi, de plimbat la picior sau cu bicicleta. Din punctul acesta de vedere avem ce oferi pe tot parcursul anului. Avem câteva trasee de bicicletă pe care le îngrijim şi continuăm să le dezvoltăm, găzduim acolo şi nişte evenimente, dar mai sunt şi ciclişti montaniarzi care îşi dezvoltă singuri traseele şi rutele lor”, a spus Maria Floricică.

De la începerea sezonului de iarnă, din 28 noiembrie 2024, până pe 25 martie, s-au vândut în jur de 25.000 de cartele pentru gondola, fiind peste două milioane de accesări prin poartă. Astfel, Sinaia a înregistrat unul dintre cele mai bune sezoane de iarnă.