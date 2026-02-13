B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Newsweek: Sindicaliștii Hăncescu și Nistor iau 25.000€ ca profesori, deși nu predau. Parlamentul nu le-a tăiat sinecura

13 feb. 2026, 16:41
Conferinta de presa organizata de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, in Bucuresti, 12 iunie 2023. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Sindicaliștii din Educație Marius Nistor și Simion Hăncescu sunt plăți ca profesori, dar nu predau. Ei primesc 5.000 de lei lunar ca profesori. Ministerul Educației i-a degrevat de la catedră. Parlamentul a respins o lege care le-ar fi tăiat această sinecură.

Newsweek România a atras atenția în mai multe rânduri asupra unei nedreptăți. Doi sindicaliști foarte bogați din Educație, Simion Hăncescu și Marius Nistor, sunt plătiți ca profesori, deși nu trec deloc pe la școală și nu predau nicio oră.

Citește știrea completă pe Newsweek România.

