Sindicaliștii din Educație Marius Nistor și Simion Hăncescu sunt plăți ca profesori, dar nu predau. Ei primesc 5.000 de lei lunar ca profesori. Ministerul Educației i-a degrevat de la catedră. Parlamentul a respins o lege care le-ar fi tăiat această sinecură.

