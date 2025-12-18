B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Protestele împotriva austerității ajung la Cotroceni. Sindicatele cer intervenția președintelui

Protestele împotriva austerității ajung la Cotroceni. Sindicatele cer intervenția președintelui

Iulia Petcu
18 dec. 2025, 08:40
Protestele împotriva austerității ajung la Cotroceni. Sindicatele cer intervenția președintelui
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. De ce ies oamenii în stradă în fața Palatului Cotroceni
  2. Ce solicită sindicatele de la președinte și instituțiile statului
  3. Care sunt revendicările prioritare ale protestatarilor

Nemulțumirea față de măsurile de austeritate anunțate de Guvern se mută în fața Palatului Cotroceni, unde mii de oameni sunt așteptați să protesteze. Sindicatele reclamă înghețarea salariilor și scăderea nivelului de trai, solicitând intervenția directă a președintelui României. Protestele sunt anunțate în cursul zilei de azi, în intervalul 11:00 – 13:00.

De ce ies oamenii în stradă în fața Palatului Cotroceni

Revolta socială declanșată de măsurile de austeritate capătă o nouă dimensiune, odată cu mutarea protestelor către Palatul Cotroceni. Mii de angajați din sectorul public și privat se declară afectați de înghețarea salariilor și de perspectivele economice tot mai incerte. Sindicatele consideră că deciziile Guvernului au fost adoptate fără consultare reală, iar impactul lor este resimțit direct de milioane de români.

Tensiunea este amplificată de faptul că președintele Nicușor Dan se află într-o deplasare externă, situație interpretată de liderii sindicali drept un obstacol suplimentar în gestionarea conflictului social. Cu toate acestea, presiunea publică este menținută, iar mesajul protestatarilor vizează o implicare rapidă a instituției prezidențiale.

Ce solicită sindicatele de la președinte și instituțiile statului

Principala cerere formulată de confederațiile sindicale este declanșarea unui dialog transparent, care să includă Președinția, Guvernul și reprezentanții lucrătorilor. Liderii sindicali atrag atenția asupra degradării accelerate a condițiilor de muncă și de trai, într-un context economic deja fragil.

„Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa”, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România- Frăţia, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR) şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian anunţă organizarea unei manifestaţii publice mâine, 18.12.2025, în intervalul 11:00–13:00, în Piaţa Leu. Această manifestaţie are ca scop solicitarea implicării Preşedinţiei României în medierea conflictului social major existent între confederaţiile sindicale şi Guvernul României, în contextul degradării accelerate a condiţiilor de muncă şi de trai pentru milioane de cetăţeni”, transmit sindicaliştii.

Aceștia cer președintelui declanșarea imediată a procedurii constituționale de mediere, conform articolului 80 din Constituție, precum și stabilirea unui cadru oficial de dialog instituționalizat.

Care sunt revendicările prioritare ale protestatarilor

Pe lista solicitărilor se află creșterea salariului minim garantat, alinierea acestuia la standardele europene și protejarea puterii reale de cumpărare. Sindicatele avertizează că inflația și măsurile fiscale recente erodează constant veniturile angajaților, accentuând inechitățile sociale.

Totodată, este cerută asigurarea unor condiții decente de muncă, atât în sectorul public, cât și în cel privat, considerate esențiale pentru stabilitatea socială. Mesajul transmis de liderii sindicali este unul ferm și lipsit de ambiguități.

„Vom ieşi în stradă pentru a transmite că nu mai acceptăm lipsa de dialog, austeritatea impusă fără consultare şi dispreţul faţă de munca cinstită. Dorim soluţii concrete, juste şi imediate, prin mecanismele constituţionale prevăzute de lege”, spun sindicaliştii, relatează antena3.ro.

