Acasa » Eveniment » Tensiuni între Guvern și sindicatele din ordine publică pe tema pensiilor militare. Polițiștii amenință cu proteste

Tensiuni între Guvern și sindicatele din ordine publică pe tema pensiilor militare. Polițiștii amenință cu proteste

Iulia Petcu
23 feb. 2026, 20:04
Tensiuni între Guvern și sindicatele din ordine publică pe tema pensiilor militare. Polițiștii amenință cu proteste
Protest polițiști Sursa foto: SNPP
Cuprins
  1. De ce contestă sindicatele modificarea pensiilor militare
  2. Ce reclamă sindicatele

Sindicatele din structurile de apărare și ordine publică avertizează asupra riscurilor generate de intenția Guvernului de a modifica Legea pensiilor militare prin ordonanță de urgență. Reprezentanții acestora susțin că măsura ar avea consecințe profunde asupra personalului și funcționării sistemului.

De ce contestă sindicatele modificarea pensiilor militare

Într-un comunicat transmis luni, 23 februarie, Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare și Sindicatul Polițiștilor Europeni EUROPOL solicită explicit „stop modificărilor pe bandă la Legea pensiilor militare”. Sindicaliștii avertizează că „creșterea vârstei de pensionare echivalează cu decesul în activitate”, formulare care reflectă presiunea exercitată asupra personalului operativ.

Documentul atrage atenția că „speranța medie de viață în operativ” este de 60 de ani, iar plecările masive din sistem „pun în pericol structura de apărare”. Cele două organizații afirmă că se opun modificării legii „ca angajament instituit prin ordonanța de urgență inițiată de MDLPA privind reducerile de cheltuieli bugetare, fără consultarea partenerilor sociali din sistemul de apărare națională”.

Ce reclamă sindicatele

În același document se arată că „nu au existat consultări reale și efective cu organizațiile sindicale reprezentative” privind reducerea cheltuielilor bugetare cu 10%. În opinia lor, „în lipsa unui dialog social autentic, nu se poate susține că soluția modificării pensiilor militare a fost analizată ca ultimă alternativă”.

Sindicatele semnalează un deficit de personal ce „depășește 20% la nivelul tuturor instituțiilor din sistemul de apărare națională”, relatează stiripesurse.ro. Ele arată că activitatea a fost acoperită prin munca aferentă „aproximativ 20.000 de posturi neocupate în MAI și respectiv 3.000 în Poliția Penitenciară”. În acest context, consideră „inechitabil ca aceeași categorie profesională să suporte suplimentar consecințele unor măsuri restrictive”, în condițiile unor „economii consistente la buget”.

Comunicatul avertizează și asupra unei „evidente discriminări”, întrucât alte reduceri ar fi temporare, iar acestea ar avea „efecte permanente și ireversibile”. În final, sindicatele anunță posibile proteste care „pot avea ca efect blocarea sau afectarea semnificativă a activității instituționale, în limitele legii”.

