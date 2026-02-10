Sindicatele din Sănătate, reunite în Federaţia „Solidaritatea Sanitară” vor notifica guvernul cu privire la declanșarea grevei generale în sistemul de sănătate. Preconizatele tăieri salariale vor afecta activitatea de îngrijire a bolnavilor.

Sindicatele din Sănătate anunță greva generală

a decis să notifice cu privire la intenția de a declanșa greva generală în . Sindicatele din Sănătate se opun tăierilor salariale, cu 10%, propuse de Ilie Bolojan și echipa sa. Sindicaliștii atrag atenția că deja lucrătorilor din sistem li s-au diminuat salariile din cauza inflației și a eliminării indemnizaţiei de hrană.

„Consiliul de Coordonare al Federaţiei «Solidaritatea Sanitară din România», întrunit în data de 09 februarie 2026, a decis Notificarea Guvernului privind intenţia de a declara greva generală în sectorul sanitar împotriva politicilor economice şi sociale ale acestuia. Din punct de vedere juridic, motivul îl constituie proiectul de lege privind reducerea cheltuielilor salariale cu 10% iniţiat de Guvern, care ar determina pierderea unor drepturi salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de sector sănătate”, au anunțat sindicaliștii.

Reprezentanșii cadrelor medicale acuză pierderile pe care le-au suferit, la venituri, din cauza politicilor de . În opinia lor, acest lucru justifică suplimentar declanșarea grevei generale. Ei enumeră, în acest sens, mai mulți factori între care inflaţia și eliminarea indemnizaţiei de hrană.

„Greva este justificată suplimentar de seria amplă de pierderi salariale pe care le suferă angajaţii din sănătate încă de anul trecut, care riscă să-i ducă până la sfârşitul acestui an la o scădere a salariilor reale cu aproximativ 30%”, argumentează sindicaliştii.

Cum este justificată declanșarea grevei

Sindicatele din Sănătate arată că inflația a determinat o scădere a salariilor reale cu aproximativ 10%. La această scădere, înregistrată anul trecut, se vor adăuga, alte cel puţin 5% în cursul acestui an. De asemenea, sindicaliștii vorbesc despre eliminarea indemnizaţiei de hrană care a survenit la începutul acestui an. Măsura a afectat o bună parte dintre angajaţii din sănătate.

„Reducerea finanţării influenţelor salariale, în condiţiile în care intenţia de reducere a nivelului finanţării influenţelor salariale pentru spitalele publice ar afecta negativ aproximativ 162.000 de angajaţi din circa 312 spitale. Tot acest val de reducere a salariilor survine în condiţiile în care, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, angajaţilor din sănătate le sunt garantate salariile reale”, susţine Federaţia.

Potrivit sursei citate, în situația în care Guvernul nu va determina exceptarea angajaţilor din sănătate de la reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale sau dacă nu acceptă dialogul sindical, Federația va continua acțiunile până la declanșarea grevei. Prima etapă va fi declanşarea strângerii semnăturilor pentru grevă. Va urma declanșarea grevei generale, în termenul prevăzut de lege.

„Dat fiind impactul acestei forme de protest asupra întregului sistem sanitar, ne exprimăm speranţa că Guvernul va alege calea dialogului real şi va înţelege că angajaţii din sănătate nu pot fi variabila de ajustare bugetară a politicilor sale economice”, conchid reprezentanţii sindicaliştilor.