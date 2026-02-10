B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sindicatele din Sănătate amenință cu greva generală. Tăierile salariale vor afecta activitatea cadrelor medicale

Sindicatele din Sănătate amenință cu greva generală. Tăierile salariale vor afecta activitatea cadrelor medicale

Adrian Teampău
10 feb. 2026, 10:58
Sindicatele din Sănătate amenință cu greva generală. Tăierile salariale vor afecta activitatea cadrelor medicale
Grevă! Sursa foto Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Sindicatele din Sănătate anunță greva generală
  2. Cum este justificată declanșarea grevei

Sindicatele din Sănătate, reunite în Federaţia „Solidaritatea Sanitară” vor notifica guvernul cu privire la declanșarea grevei generale în sistemul de sănătate. Preconizatele tăieri salariale vor afecta activitatea de îngrijire a bolnavilor.

Sindicatele din Sănătate anunță greva generală

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” a decis să notifice Guvernul cu privire la intenția de a declanșa greva generală în sectorul sanitar. Sindicatele din Sănătate se opun tăierilor salariale, cu 10%, propuse de Ilie Bolojan și echipa sa. Sindicaliștii atrag atenția că deja lucrătorilor din sistem li s-au diminuat salariile din cauza inflației și a eliminării indemnizaţiei de hrană.

„Consiliul de Coordonare al Federaţiei «Solidaritatea Sanitară din România», întrunit în data de 09 februarie 2026, a decis Notificarea Guvernului privind intenţia de a declara greva generală în sectorul sanitar împotriva politicilor economice şi sociale ale acestuia. Din punct de vedere juridic, motivul  îl constituie proiectul de lege privind reducerea cheltuielilor salariale cu 10% iniţiat de Guvern, care ar determina pierderea unor drepturi salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel de sector sănătate”, au anunțat sindicaliștii.

Reprezentanșii cadrelor medicale acuză pierderile pe care le-au suferit, la venituri, din cauza politicilor de austeritate. În opinia lor, acest lucru justifică suplimentar declanșarea grevei generale. Ei enumeră, în acest sens, mai mulți factori între care inflaţia și eliminarea indemnizaţiei de hrană.

„Greva este justificată suplimentar de seria amplă de pierderi salariale pe care le suferă angajaţii din sănătate încă de anul trecut, care riscă să-i ducă până la sfârşitul acestui an la o scădere a salariilor reale cu aproximativ 30%”, argumentează sindicaliştii.

Cum este justificată declanșarea grevei

Sindicatele din Sănătate arată că inflația a determinat o scădere a salariilor reale cu aproximativ 10%. La această scădere, înregistrată anul trecut, se vor adăuga, alte cel puţin 5% în cursul acestui an. De asemenea, sindicaliștii vorbesc despre eliminarea indemnizaţiei de hrană care a survenit la începutul acestui an. Măsura a afectat o bună parte dintre angajaţii din sănătate.

„Reducerea finanţării influenţelor salariale, în condiţiile în care intenţia de reducere a nivelului finanţării influenţelor salariale pentru spitalele publice ar afecta negativ aproximativ 162.000 de angajaţi din circa 312 spitale. Tot acest val de reducere a salariilor survine în condiţiile în care, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, angajaţilor din sănătate le sunt garantate salariile reale”, susţine Federaţia.

Potrivit sursei citate, în situația în care Guvernul nu va determina exceptarea angajaţilor din sănătate de la reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale sau dacă nu acceptă dialogul sindical, Federația va continua acțiunile până la declanșarea grevei. Prima etapă va fi declanşarea strângerii semnăturilor pentru grevă. Va urma declanșarea grevei generale, în termenul prevăzut de lege.

„Dat fiind impactul acestei forme de protest asupra întregului sistem sanitar, ne exprimăm speranţa că Guvernul va alege calea dialogului real şi va înţelege că angajaţii din sănătate nu pot fi variabila de ajustare bugetară a politicilor sale economice”, conchid reprezentanţii sindicaliştilor.

Tags:
Citește și...
Recorduri de căldură în sudul globului și ger în Europa, în ianuarie 2026
Eveniment
Recorduri de căldură în sudul globului și ger în Europa, în ianuarie 2026
Salariile din construcții în 2026. Ce venit lunar are un muncitor pe șantier
Eveniment
Salariile din construcții în 2026. Ce venit lunar are un muncitor pe șantier
Secretele dietei Regelui Charles. Ce spune un nutriționist despre alimentația acestuia
Eveniment
Secretele dietei Regelui Charles. Ce spune un nutriționist despre alimentația acestuia
Reîntâlnire emoționantă în Florida! Cum a fost găsită o cățelușă dispărută de peste 10 ani
Eveniment
Reîntâlnire emoționantă în Florida! Cum a fost găsită o cățelușă dispărută de peste 10 ani
Protest în fața Teatrului Național O decizie cotroversată a Ministerului Culturii scoate actorii în stradă
Eveniment
Protest în fața Teatrului Național O decizie cotroversată a Ministerului Culturii scoate actorii în stradă
Un apartament cu 3 camere scos la vânzare lângă Arcul de Triumf a declanșat un val de reacții online: „Mai pun 200k și îmi iau castel”
Eveniment
Un apartament cu 3 camere scos la vânzare lângă Arcul de Triumf a declanșat un val de reacții online: „Mai pun 200k și îmi iau castel”
Italia: Un șofer român a fost prins cu 100 de kilograme de cocaină ascunse într-un TIR
Eveniment
Italia: Un șofer român a fost prins cu 100 de kilograme de cocaină ascunse într-un TIR
Proces cu miză la Curtea de Apel București. Instanța judecă cererea de anulare a numirii lui Dacian Dragoş la CCR
Eveniment
Proces cu miză la Curtea de Apel București. Instanța judecă cererea de anulare a numirii lui Dacian Dragoş la CCR
Peste 1.300 de primării intră în grevă de avertisment. Proteste față de măsurile Guvernului Bolojan
Eveniment
Peste 1.300 de primării intră în grevă de avertisment. Proteste față de măsurile Guvernului Bolojan
Alertă pe litoral: O dronă neidentificată, găsită pe plaja din Mamaia, în fața unui hotel. Ce a anunțat ministrul Apărării
Eveniment
Alertă pe litoral: O dronă neidentificată, găsită pe plaja din Mamaia, în fața unui hotel. Ce a anunțat ministrul Apărării
Ultima oră
12:47 - Cum se justifică Ilie Bolojan în fața primarilor supărați: „Nu mai puteam să rămânem la taxele pe care le-am avut”
12:45 - Recorduri de căldură în sudul globului și ger în Europa, în ianuarie 2026
12:01 - Coreea de Nord: elevi și adolescenți, executați pentru că au vizionat seriale sud-coreene și muzică K-Pop
11:59 - Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce instanța a început judecarea sa: „Turul doi înapoi. Zidurile infamiei vor cădea”
11:55 - Proces împotriva Meta și Google. Cele două companii sunt acuzate că provoacă dependență tinerilor utilizatori
11:53 - Salariile din construcții în 2026. Ce venit lunar are un muncitor pe șantier
11:29 - Sorin Grindeanu, atac direct la Bolojan. Liderul PSD apără primarii și respinge tăierile bugetare: „Să lăsăm discursurile triumfaliste și să vorbim deschis despre toți elefanții din încăpere”
11:01 - Numărul pensionarilor români a crescut în ianuarie 2026. Pensia medie a urcat cu un leu, iar diferențele dintre județe sunt uriașe
10:52 - Cătălin Zmărăndescu dezvăluie cum un control medical i-a schimbat viața: „Am descoperit o tumoare”
10:47 - Secretele dietei Regelui Charles. Ce spune un nutriționist despre alimentația acestuia