Registrul deciziilor sindicale din Sănătate și Asistență socială se tensionează, după ce SANITAS a analizat impactul măsurilor de austeritate anunțate de Guvern. Reducerea propusă a fondului de salarii reaprinde conflictul dintre autorități și angajații din sisteme considerate esențiale.

Ce a decis Consiliul Național SANITAS în contextul măsurilor de austeritate

Consiliul Național al Federației SANITAS s-a reunit luni, 2 februarie 2026, pentru a evalua situația economică și consecințele directe asupra sistemelor publice de Sănătate și Asistență socială.

„Consiliul Naţional al Federaţiei SANITAS s-a întrunit astăzi, 2 februarie 2026, pentru a analiza contextul politic şi economic actual, precum şi impactul măsurilor de austeritate anunțate asupra sistemelor publice de Sănătate şi de Asistență socială”, a transmis luni seară , într-un comunicat de presă.

În urma dezbaterilor, sindicaliștii au concluzionat că reducerile bugetare propuse ar afecta grav funcționarea unităților, calitatea serviciilor oferite populației și veniturile angajaților.

Cum s-a ajuns la mandat pentru continuarea negocierilor

Membrii Consiliului Național au analizat și rezultatele votului intern exprimat de sindicaliști în săptămâna precedentă, privind posibilele forme de protest. Majoritatea covârșitoare s-a pronunțat pentru declanșarea grevei generale, dacă revendicările federației nu vor fi soluționate într-un interval rezonabil.

„În acest context, Consiliul Naţional a mandatat Biroul Executiv al Federaţiei SANITAS să întreprindă toate demersurile necesare pentru exceptarea Sănătăţii şi Asistenţei sociale de la măsura intenţionată de Bolojan de a reduce cu 10% fondul de salarii”, anunță reprezentanții SANITAS.

De ce avertizează SANITAS asupra riscurilor pentru angajați

Președintele Federației SANITAS, Iulian Pope, susține că angajații din aceste domenii nu pot suporta costurile unor politici de austeritate suplimentare.

„Angajaţii din Sănătate şi Asistenţă socială nu pot fi transformaţi în victimele politicilor de austeritate, în condiţiile în care aceste sisteme se confruntă deja cu deficit major de personal şi cu subfinanţarea cronică”, afirmă liderul sindical, potrivit Adevărul.

Potrivit acestuia, orice reducere salarială ar accentua problemele existente și ar pune presiune suplimentară pe personalul deja insuficient.

Când ar putea fi declanșată greva generală

Federația SANITAS avertizează că rămâne o opțiune reală, dacă negocierile nu vor produce rezultate concrete.

„În cazul în obiectivele cu care ne-a mandatat Consiliul Naţional nu vor fi atinse într-un termen rezonabil, Federaţia SANITAS va declanşa greva generală”, mai transmite sindicatul.

Reprezentanții sindicali subliniază că dialogul rămâne deschis, însă nu vor accepta măsuri care să afecteze stabilitatea veniturilor și funcționarea serviciilor publice esențiale.