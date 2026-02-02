B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Reducerile bugetare tensionează sistemele publice esențiale. Când ar putea declanșa SANITAS greva generală

Reducerile bugetare tensionează sistemele publice esențiale. Când ar putea declanșa SANITAS greva generală

Iulia Petcu
02 feb. 2026, 23:58
Reducerile bugetare tensionează sistemele publice esențiale. Când ar putea declanșa SANITAS greva generală
Foto: Federatia Sanitas din Romania / Facebook
Cuprins
  1. Ce a decis Consiliul Național SANITAS în contextul măsurilor de austeritate
  2. Cum s-a ajuns la mandat pentru continuarea negocierilor
  3. De ce avertizează SANITAS asupra riscurilor pentru angajați
  4. Când ar putea fi declanșată greva generală

Registrul deciziilor sindicale din Sănătate și Asistență socială se tensionează, după ce SANITAS a analizat impactul măsurilor de austeritate anunțate de Guvern. Reducerea propusă a fondului de salarii reaprinde conflictul dintre autorități și angajații din sisteme considerate esențiale.

Ce a decis Consiliul Național SANITAS în contextul măsurilor de austeritate

Consiliul Național al Federației SANITAS s-a reunit luni, 2 februarie 2026, pentru a evalua situația economică și consecințele directe asupra sistemelor publice de Sănătate și Asistență socială.

„Consiliul Naţional al Federaţiei SANITAS s-a întrunit astăzi, 2 februarie 2026, pentru a analiza contextul politic şi economic actual, precum şi impactul măsurilor de austeritate anunțate asupra sistemelor publice de Sănătate şi de Asistență socială”, a transmis luni seară SANITAS, într-un comunicat de presă.

În urma dezbaterilor, sindicaliștii au concluzionat că reducerile bugetare propuse ar afecta grav funcționarea unităților, calitatea serviciilor oferite populației și veniturile angajaților.

Cum s-a ajuns la mandat pentru continuarea negocierilor

Membrii Consiliului Național au analizat și rezultatele votului intern exprimat de sindicaliști în săptămâna precedentă, privind posibilele forme de protest. Majoritatea covârșitoare s-a pronunțat pentru declanșarea grevei generale, dacă revendicările federației nu vor fi soluționate într-un interval rezonabil.

„În acest context, Consiliul Naţional a mandatat Biroul Executiv al Federaţiei SANITAS să întreprindă toate demersurile necesare pentru exceptarea Sănătăţii şi Asistenţei sociale de la măsura intenţionată de guvernul Bolojan de a reduce cu 10% fondul de salarii”, anunță reprezentanții SANITAS.

De ce avertizează SANITAS asupra riscurilor pentru angajați

Președintele Federației SANITAS, Iulian Pope, susține că angajații din aceste domenii nu pot suporta costurile unor politici de austeritate suplimentare.

„Angajaţii din Sănătate şi Asistenţă socială nu pot fi transformaţi în victimele politicilor de austeritate, în condiţiile în care aceste sisteme se confruntă deja cu deficit major de personal şi cu subfinanţarea cronică”, afirmă liderul sindical, potrivit Adevărul.

Potrivit acestuia, orice reducere salarială ar accentua problemele existente și ar pune presiune suplimentară pe personalul deja insuficient.

Când ar putea fi declanșată greva generală

Federația SANITAS avertizează că greva generală rămâne o opțiune reală, dacă negocierile nu vor produce rezultate concrete.

„În cazul în obiectivele cu care ne-a mandatat Consiliul Naţional nu vor fi atinse într-un termen rezonabil, Federaţia SANITAS va declanşa greva generală”, mai transmite sindicatul.

Reprezentanții sindicali subliniază că dialogul rămâne deschis, însă nu vor accepta măsuri care să afecteze stabilitatea veniturilor și funcționarea serviciilor publice esențiale.

Tags:
Citește și...
Numărul cetățenilor cu drept de vot în România scade. Ce schimbări au fost înregistrate în rândul alegătorilor
Eveniment
Numărul cetățenilor cu drept de vot în România scade. Ce schimbări au fost înregistrate în rândul alegătorilor
Semnătura electronică devine mai accesibilă ca niciodată. Cum vor putea românii semna documente fără ghișee
Eveniment
Semnătura electronică devine mai accesibilă ca niciodată. Cum vor putea românii semna documente fără ghișee
Kaufland preia La Cocoș: Consiliul Concurenței impune condiții stricte pentru tranzacție
Eveniment
Kaufland preia La Cocoș: Consiliul Concurenței impune condiții stricte pentru tranzacție
Mesaj acid transmis de Cristian Andrei după audieri: ,,Nu există lucru mai urât decât o femeie care nu este iubită”
Eveniment
Mesaj acid transmis de Cristian Andrei după audieri: ,,Nu există lucru mai urât decât o femeie care nu este iubită”
Transportul animalelor de companie în autovehicule. Ce reguli trebuie să cunoască șoferii
Eveniment
Transportul animalelor de companie în autovehicule. Ce reguli trebuie să cunoască șoferii
O pată solară instabilă declanșează cele mai puternice explozii din 2026. Ce efecte pot avea erupțiile solare asupra Pământului (FOTO)
Eveniment
O pată solară instabilă declanșează cele mai puternice explozii din 2026. Ce efecte pot avea erupțiile solare asupra Pământului (FOTO)
În plin val de ger, două femei, mamă și fiică, trăiesc de 10 ani într-o rulotă
Eveniment
În plin val de ger, două femei, mamă și fiică, trăiesc de 10 ani într-o rulotă
Investiții europene pentru securizarea frontierei cu Ucraina. Cum vor fi folosite noile dotări ale Poliției de Frontieră în zonele montane (VIDEO)
Eveniment
Investiții europene pentru securizarea frontierei cu Ucraina. Cum vor fi folosite noile dotări ale Poliției de Frontieră în zonele montane (VIDEO)
Tragedie în județul Sibiu: Doi frați au murit după ce au căzut într-un pârâu
Eveniment
Tragedie în județul Sibiu: Doi frați au murit după ce au căzut într-un pârâu
Vicepreședinta Curții de Apel București cere să se pensioneze la 51 de ani. „M-a sunat Lia”, momentul care a făcut-o celebră pe Ionela Tudor. Ce dosare a judecat
Eveniment
Vicepreședinta Curții de Apel București cere să se pensioneze la 51 de ani. „M-a sunat Lia”, momentul care a făcut-o celebră pe Ionela Tudor. Ce dosare a judecat
Ultima oră
00:01 - Portugalia vrea să interzică rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani. Ce prevede noul proiect de lege
23:58 - Germania dă semnalul schimbării Uniunii Europene. Friedrich Merz propune mai multă autonomie față de SUA
23:22 - Ședință tensionată la PNL. Bolojan a primit votul de încredere, dar nu a reușit să-și impună oamenii în filiale. Oficial
23:14 - Numărul cetățenilor cu drept de vot în România scade. Ce schimbări au fost înregistrate în rândul alegătorilor
23:13 - Meta este acuzată de exploatarea minorilor. Ce dovezi sunt prezentate împotriva companiei
22:50 - Concurența se încinge pe piața smartphone-urilor pliabile. Apple analizează un model de tip Flip
22:45 - Semnătura electronică devine mai accesibilă ca niciodată. Cum vor putea românii semna documente fără ghișee
22:38 - Kaufland preia La Cocoș: Consiliul Concurenței impune condiții stricte pentru tranzacție
22:21 - Victorie pentru Macron la Paris. Bugetul Franței a trecut în Parlament. Guvernul Lecornu a supraviețuit la două moțiuni de cenzură
22:18 - Cartofii dintr-o recoltă fără precedent sunt distribuiți gratuit într-o capitală europeană. Cum au fost distribuiți și cine a beneficiat (FOTO)