Bogdan Hossu, liderul Confederației Naționale Sindicale „Cartel Alfa”, a declarat că majorarea salariului minim ar ajuta inclusiv bugetul de stat, nu doar oamenii care chiar au nevoie de acești bani. Hossu a reproșat faptul că „măsurile de austeritate” ale Guvernului lovesc în oamenii simpli, nu și în decidenții politici și în companii.

Declarația a fost făcută după a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, unde Guvernul, sindicatele și patronatele au încercat să ajungă la un punct comun pe acest subiect. O decizie ar urma să fie luată săptămâna viitoare. Florin Manole (PSD), ministrul Muncii, majorarea salariului minim, dar surse din Guvern afirmă că Executivul acestuia, lucru .

Declarațiile lui Hossu despre salariul minim

„E clar o evaziune fiscală susținută, în principal, de întreprinderile mici și mijlocii, care sunt interesate să-și maximalizeze profitul pentru propriile companii.

I-am mai atras atenția premierului că percepția care mi se transmite din partea colegilor mei e că domnia sa urăște salariații și cetățenii din România și că măsurile sunt luate tendențios și pentru a-i abrutiza și, de fapt, protejează în continuare companiile cu capital privat și de stat. (Premierul) n-a zis nimic. (…)

Ar trebui să crească pentru că nu există nicio justificare să nu crească, mai ales că creșterea salariului minim nu aduce decât beneficii, adică venituri suplimentare la bugetul de stat”, a declarat Bogdan Hossu.

Urmează proteste?

Potrivit acestuia, Consiliul Național Tripartit se va reuni din nou undeva înainte de Crăciun, pentru că până atunci Guvernul vrea să treacă o nouă „Ordonanță trenuleț” și e nevoie de o discuție premergătoare cu patronatele și sindicatele.

Întrebat dacă pregătesc acțiuni de protest în perioada următoare, Hossu a răspuns: „Da, și ne vom adresa în continuare Administrației Prezidențiale, pentru că e urgent nevoie de medierea președintelui, conform Constituției, pentru a rezolva conflictul care există și care va escalada de la o zi la alta”.

Acesta a mai afirmat că „politica de austeritate” a Guvernului e „dezechilibrată”.

„I-am mai subliniat o dată și azi că măsurile pe care le ia, le ia contra cetățenilor de rând și a salariaților, nu le ia și pentru decidenții politici și pentru companiile cu capital integral sau nu de stat”, a mai declarat Bogdan Hossu.