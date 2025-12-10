B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sindicatele pregătesc proteste pe tema salariului minim. Hossu: Vom cere medierea președintelui Nicușor Dan. Măsurile luate de Guvern sunt tendențioase, vizează doar românii de rând, nu și decidenții politici (VIDEO)

Sindicatele pregătesc proteste pe tema salariului minim. Hossu: Vom cere medierea președintelui Nicușor Dan. Măsurile luate de Guvern sunt tendențioase, vizează doar românii de rând, nu și decidenții politici (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 dec. 2025, 17:24
Sindicatele pregătesc proteste pe tema salariului minim. Hossu: Vom cere medierea președintelui Nicușor Dan. Măsurile luate de Guvern sunt tendențioase, vizează doar românii de rând, nu și decidenții politici (VIDEO)
Bogdan Hossu, președintele CNS Cartel Alfa. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Declarațiile lui Hossu despre salariul minim
  2. Urmează proteste?

Bogdan Hossu, liderul Confederației Naționale Sindicale „Cartel Alfa”, a declarat că majorarea salariului minim ar ajuta inclusiv bugetul de stat, nu doar oamenii care chiar au nevoie de acești bani. Hossu a reproșat faptul că „măsurile de austeritate” ale Guvernului lovesc în oamenii simpli, nu și în decidenții politici și în companii.

Declarația a fost făcută după o ședință a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, unde Guvernul, sindicatele și patronatele au încercat să ajungă la un punct comun pe acest subiect. O decizie ar urma să fie luată săptămâna viitoare. Florin Manole (PSD), ministrul Muncii, s-a pronunțat și el pentru majorarea salariului minim, dar surse din Guvern afirmă că Executivul înclină spre înghețarea acestuia, lucru dorit de patronate.

Declarațiile lui Hossu despre salariul minim

„E clar o evaziune fiscală susținută, în principal, de întreprinderile mici și mijlocii, care sunt interesate să-și maximalizeze profitul pentru propriile companii.

I-am mai atras atenția premierului că percepția care mi se transmite din partea colegilor mei e că domnia sa urăște salariații și cetățenii din România și că măsurile sunt luate tendențios și pentru a-i abrutiza și, de fapt, protejează în continuare companiile cu capital privat și de stat. (Premierul) n-a zis nimic. (…)

Ar trebui să crească pentru că nu există nicio justificare să nu crească, mai ales că creșterea salariului minim nu aduce decât beneficii, adică venituri suplimentare la bugetul de stat”, a declarat Bogdan Hossu.

Urmează proteste?

Potrivit acestuia, Consiliul Național Tripartit se va reuni din nou undeva înainte de Crăciun, pentru că până atunci Guvernul vrea să treacă o nouă „Ordonanță trenuleț” și e nevoie de o discuție premergătoare cu patronatele și sindicatele.

Întrebat dacă pregătesc acțiuni de protest în perioada următoare, Hossu a răspuns: „Da, și ne vom adresa în continuare Administrației Prezidențiale, pentru că e urgent nevoie de medierea președintelui, conform Constituției, pentru a rezolva conflictul care există și care va escalada de la o zi la alta”.

Acesta a mai afirmat că „politica de austeritate” a Guvernului e „dezechilibrată”.

„I-am mai subliniat o dată și azi că măsurile pe care le ia, le ia contra cetățenilor de rând și a salariaților, nu le ia și pentru decidenții politici și pentru companiile cu capital integral sau nu de stat”, a mai declarat Bogdan Hossu.

Tags:
Citește și...
Procurorul militar Bogdan Pîrlog, după documentarul Recorder: În două ore n-ai cum să prezinți adevărata magnitudine a dezastrului / Prostia cu ‘reforma’ pensiilor magistraților i-a dat Liei Savonea o imensă putere informală (VIDEO)
Eveniment
Procurorul militar Bogdan Pîrlog, după documentarul Recorder: În două ore n-ai cum să prezinți adevărata magnitudine a dezastrului / Prostia cu ‘reforma’ pensiilor magistraților i-a dat Liei Savonea o imensă putere informală (VIDEO)
Gorj: Un medic chirurg a murit în timp ce consulta un pacient. „Un profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune” (FOTO)
Eveniment
Gorj: Un medic chirurg a murit în timp ce consulta un pacient. „Un profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune” (FOTO)
Salina Praid rămâne în stare de alertă pentru încă 30 de zile. Cum gestionează autoritățile riscurile generate de evoluția fenomenului
Eveniment
Salina Praid rămâne în stare de alertă pentru încă 30 de zile. Cum gestionează autoritățile riscurile generate de evoluția fenomenului
Cobza intră în patrimoniul UNESCO. Cum schimbă această recunoaștere vizibilitatea tradițiilor românești și moldovenești
Eveniment
Cobza intră în patrimoniul UNESCO. Cum schimbă această recunoaștere vizibilitatea tradițiilor românești și moldovenești
De ce companiile aleg un spatiu productie București aproape de infrastructura principală și ce avantaje oferă halele moderne
Eveniment
De ce companiile aleg un spatiu productie București aproape de infrastructura principală și ce avantaje oferă halele moderne
World Class Guide: Înotul – antrenamentul complet pentru un metabolism accelerat și o postură echilibrată
Eveniment
World Class Guide: Înotul – antrenamentul complet pentru un metabolism accelerat și o postură echilibrată
David Popovici: „Din vara anului trecut mă aflu în aceeași situație ca și colegii mei”. Ce datorii are statul român la acesta
Eveniment
David Popovici: „Din vara anului trecut mă aflu în aceeași situație ca și colegii mei”. Ce datorii are statul român la acesta
O nouă taxă, de la 1 ianuarie 2026: Câți bani vom plăti în plus pentru coletele comandate de pe Temu, Shein, Alliexpress sau Trendyol
Eveniment
O nouă taxă, de la 1 ianuarie 2026: Câți bani vom plăti în plus pentru coletele comandate de pe Temu, Shein, Alliexpress sau Trendyol
A încercat să vândă droguri într-un liceu, însă a fost prins. Cum s-a desfășurat totul
Eveniment
A încercat să vândă droguri într-un liceu, însă a fost prins. Cum s-a desfășurat totul
Jurnalismul, în prima linie a apărării democrației
Eveniment
Jurnalismul, în prima linie a apărării democrației
Ultima oră
19:11 - Procurorul militar Bogdan Pîrlog, după documentarul Recorder: În două ore n-ai cum să prezinți adevărata magnitudine a dezastrului / Prostia cu ‘reforma’ pensiilor magistraților i-a dat Liei Savonea o imensă putere informală (VIDEO)
18:59 - Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce CCR a amânat legea pensiilor speciale. Ce a anunțat premierul
18:42 - Operațiuni rusești sporite în Transnistria. Cum încearcă Moscova să destabilizeze regiunea
18:21 - Când trebuie să schimbi uleiul la mașină și ce trebuie să știe, de fapt, toți șoferii
18:19 - Gorj: Un medic chirurg a murit în timp ce consulta un pacient. „Un profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune” (FOTO)
17:58 - Salina Praid rămâne în stare de alertă pentru încă 30 de zile. Cum gestionează autoritățile riscurile generate de evoluția fenomenului
17:55 - Sophie Kinsella a murit. „Regina comediei romantice” avea 55 de ani
17:53 - Diana Buzoianu a prezentat concluziile raportului în cazul crizei apei din Prahova. Primele demiteri și măsurile luate de ministrul Mediului (VIDEO)
17:28 - Impozitul pe mașini se schimbă începând din 2026. Cât va costa de la 1 ianuarie și ce trebuie să știe toți șoferii
17:09 - Nicușor Dan, reacție de ultimă oră după documentarul Recorder. Ce spune șeful statului după ce a văzut „Justiție capturată”