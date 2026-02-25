B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sistemul de Garanție-Returnare a depășit pragul de 100% la rata de colectare în prima lună a anului 2026

Sistemul de Garanție-Returnare a depășit pragul de 100% la rata de colectare în prima lună a anului 2026

Flavia Codreanu
25 feb. 2026, 16:29
Sistemul de Garanție-Returnare a depășit pragul de 100% la rata de colectare în prima lună a anului 2026
sursa foto: RetuRO
Cuprins
  1. Ce înseamnă mai exact Sistemul de Garanție-Returnare pentru România
  2. Modul de organizare și finanțare pentru RetuRO
  3. Care este structura și scopul RetuRO

Sistemul de Garanție-Returnare a reușit să colecteze peste 8,9 miliarde de ambalaje de când a fost lansat. Până acum, la fabricile de reciclare au ajuns peste 647.000 de tone de sticlă, plastic și metal.

Interesant este ce s-a întâmplat în luna ianuarie 2026. Oamenii au returnat cam 356 de milioane de ambalaje, deși pe piață s-au pus doar 330 de milioane. Asta înseamnă o rată de returnare de 108%, semn că mulți au adus la magazin și sticlele cumpărate înainte de sărbători. Este un rezultat foarte bun care confirmă că sistemul funcționează bine, scrie antena3.

Ce înseamnă mai exact Sistemul de Garanție-Returnare pentru România

RetuRO subliniază că succesul acestui proiect sprijină direct tranziția României către o economie circulară. Prin Sistemul de Garanție-Returnare, milioane de oameni au adoptat un comportament responsabil. Gestionarea corectă a acestor fluxuri de materiale permite țării noastre să se apropie de țintele impuse la nivel european. Toate ambalajele de băuturi care se întorc în sistem sunt monitorizate strict.

Modul de organizare și finanțare pentru RetuRO

Administratorul programului, RetuRO SGR, funcționează pe principiul „not for profit”, ceea ce garantează că eventualul profit este reinvestit integral în dezvoltarea infrastructurii de reciclare. Compania este susținută exclusiv prin finanțare privată. Astfel,  sistemul nu pune presiune pe bugetul statului, ci se autofinanțează prin procesele proprii de colectare.

Acționariatul companiei este format dintr-un grup de parteneri privați, precum Asociația Berarii României și producătorii de băuturi răcoritoare, alături de asociațiile de retaileri. Statul român participă în această structură prin Ministerul Mediului, care deține un pachet de 20% din acțiuni.

Care este structura și scopul RetuRO

Ideea din spatele RetuRO a fost creată de un consorțiu solid: Asociația Berarii României pentru Mediu și Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare dețin fiecare câte 30%, în timp ce Asociația Retailerilor pentru Mediu are o cotă de 20%. Acest parteneriat strategic a permis implementarea unei rețele naționale de puncte de returnare, accesibile oricărui consumator din România.

Rolul central al administratorului este să garanteze că materialele puse pe piață se întorc în circuitul industrial. Modelul asigură un control detaliat asupra cantităților colectate.

Tags:
Citește și...
Nereguli cu iz penal la penitenciarul Jilava. Se fac plângeri la DNA și la ANAF. Ce arată raportul Corpului de Control (DOCUMENTE)
Eveniment
Nereguli cu iz penal la penitenciarul Jilava. Se fac plângeri la DNA și la ANAF. Ce arată raportul Corpului de Control (DOCUMENTE)
Ce aliment sățios și sănătos recomandă Mihaela Bilic pentru dietă, dar poate fi consumat și în post: „Puteți mânca o oală”
Eveniment
Ce aliment sățios și sănătos recomandă Mihaela Bilic pentru dietă, dar poate fi consumat și în post: „Puteți mânca o oală”
Cum funcționează un aparat de făcut paste și ce rezultate poți obține acasă
Eveniment
Cum funcționează un aparat de făcut paste și ce rezultate poți obține acasă
Blocaj la CCR pe decizia privind pensiile speciale. Judecătorii nu reușesc să se pună de acord pe motivare, iar Nicușor Dan nu poate promulga legea
Eveniment
Blocaj la CCR pe decizia privind pensiile speciale. Judecătorii nu reușesc să se pună de acord pe motivare, iar Nicușor Dan nu poate promulga legea
Avocat din București prins beat la volan în noaptea de Mărțișor. Cum a încercat un avocat să justifice alcoolemia ridicată
Eveniment
Avocat din București prins beat la volan în noaptea de Mărțișor. Cum a încercat un avocat să justifice alcoolemia ridicată
Descoperirea care poate revoluționa industria bateriilor electrice. Cercetătorii transformă cojile de arahide în grafen
Eveniment
Descoperirea care poate revoluționa industria bateriilor electrice. Cercetătorii transformă cojile de arahide în grafen
Meditațiile nu mai sunt pentru oricine. Suma pe care o cer profesorii universitari în 2026
Eveniment
Meditațiile nu mai sunt pentru oricine. Suma pe care o cer profesorii universitari în 2026
Decizie surprinzătoare: Procurorul Bogdan Pîrlog s-a retras din cursa pentru șefia DIICOT. Ce a anunțat
Eveniment
Decizie surprinzătoare: Procurorul Bogdan Pîrlog s-a retras din cursa pentru șefia DIICOT. Ce a anunțat
Polițist de frontieră, proxenet și traficant de minore. Cu ce-și mai petrec timpul agenții statului
Eveniment
Polițist de frontieră, proxenet și traficant de minore. Cu ce-și mai petrec timpul agenții statului
„Campionul” consumului de energie din locuință. Iată de ce îți poate crește factura fără să-ți dai seama
Eveniment
„Campionul” consumului de energie din locuință. Iată de ce îți poate crește factura fără să-ți dai seama
Ultima oră
17:44 - Nereguli cu iz penal la penitenciarul Jilava. Se fac plângeri la DNA și la ANAF. Ce arată raportul Corpului de Control (DOCUMENTE)
17:43 - Ilie Bolojan: „Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare”. Ce se va schimba, potrivit premierului
17:31 - Un preot român din Italia se plânge că biserica e vandalizată în fiecare noapte de nord-africani: „Le-am spus unora dintre ei ‘Așa vă comportați și în moschee?’”
17:19 - Sute de jurnaliști au fost uciși în zonele de conflict. Ce stat este responsabil pentru cele mai multe victime
17:12 - Cum se duc banii din bugetele locale. Comune care dau milioane de lei pe salarii și ajutoare sociale. Veniturile nu acoperă banii aruncați
17:12 - Ce aliment sățios și sănătos recomandă Mihaela Bilic pentru dietă, dar poate fi consumat și în post: „Puteți mânca o oală”
16:58 - „Măcar îi faci de râs”. Ce spun doi primari despre „lista rușinii” pentru datornici. Cazurile la extreme din Oradea și Buzău
16:41 - BNR trage un semnal de alarmă: „Nu mai este o joacă”. 5 milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale
16:39 - Cum funcționează un aparat de făcut paste și ce rezultate poți obține acasă
16:21 - Cum a ajuns Kelemen Hunor să contrazică senatorii UDMR pe tema jocurilor de noroc