Sistemul de Garanție-Returnare a reușit să colecteze peste 8,9 miliarde de ambalaje de când a fost lansat. Până acum, la fabricile de reciclare au ajuns peste 647.000 de tone de sticlă, plastic și metal.

Interesant este ce s-a întâmplat în luna ianuarie 2026. Oamenii au returnat cam 356 de milioane de ambalaje, deși pe piață s-au pus doar 330 de milioane. Asta înseamnă o rată de returnare de 108%, semn că mulți au adus la magazin și sticlele cumpărate înainte de sărbători. Este un rezultat foarte bun care confirmă că sistemul funcționează bine, scrie .

Ce înseamnă mai exact Sistemul de Garanție-Returnare pentru România

RetuRO subliniază că succesul acestui proiect sprijină direct tranziția României către o economie circulară. Prin Sistemul de Garanție-Returnare, milioane de oameni au adoptat un comportament responsabil. Gestionarea corectă a acestor fluxuri de materiale permite țării noastre să se apropie de țintele impuse la nivel european. Toate ambalajele de băuturi care se întorc în sistem sunt monitorizate strict.

Modul de organizare și finanțare pentru RetuRO

Administratorul programului, RetuRO SGR, funcționează pe principiul „not for profit”, ceea ce garantează că eventualul profit este reinvestit integral în dezvoltarea infrastructurii de . Compania este susținută exclusiv prin finanțare privată. Astfel, sistemul nu pune presiune pe bugetul statului, ci se autofinanțează prin procesele proprii de colectare.

Acționariatul companiei este format dintr-un grup de parteneri privați, precum Asociația Berarii României și producătorii de băuturi răcoritoare, alături de asociațiile de retaileri. Statul român participă în această structură prin Ministerul Mediului, care deține un pachet de 20% din acțiuni.

Care este structura și scopul RetuRO

Ideea din spatele RetuRO a fost creată de un consorțiu solid: Asociația Berarii României pentru Mediu și Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare dețin fiecare câte 30%, în timp ce Asociația Retailerilor pentru Mediu are o cotă de 20%. Acest parteneriat strategic a permis implementarea unei rețele naționale de puncte de returnare, accesibile oricărui consumator din România.

Rolul central al administratorului este să garanteze că materialele puse pe piață se întorc în circuitul industrial. Modelul asigură un control detaliat asupra cantităților colectate.