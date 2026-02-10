Situația reprezintă un risc major pentru sănătatea populației. Din acest motiv, autoritățile au transmis mesaj RO-Alert către locuitorii municipiului și ai altor trei comune din zonă.
Cum afectează criza apei viața locuitorilor din Curtea de Argeș
Locuitorii din Curtea de Argeș și din alte trei comune se confruntă cu o situație alarmantă. Apa din rețeaua publică nu mai poate fi folosită. Gravitatea situației este amplificată de faptul că problema persistă de mai bine de patru luni. Apa este interzisă pentru consum uman, pentru animale și pentru igiena personală. Această situație a dus la dificultăți majore în viața de zi cu zi.
Autoritățile recomandă populației să folosească doar apă din surse controlate, asigurate de instituțiile publice. De asemenea, este indicată utilizarea apei din izvoare verificate sau a apei îmbuteliate. Situația rămâne una critică și ridică semne serioase de întrebare privind siguranța sanitară din zonă.
Cât de periculoasă este bacteria depistată în apa potabilă
Bacteria identificată în rețeaua de apă reprezintă un pericol serios pentru sănătate. Aceasta poate provoca toxinfecții alimentare și infecții severe, informează observatornews.ro. Aceasta afectează inclusiv animalele, ceea ce amplifică riscurile în comunitățile expuse. Mai grav este faptul că bacteria este rezistentă la temperaturi ridicate, astfel că fierberea apei nu duce la eliminarea ei.
Problema a apărut în urma creșterii turbidității apei, cauzată de deversările controlate de la barajul Vidraru. Acestea au afectat funcționarea stației de tratare a apei. În total, aproximativ 40.000 de persoane din Curtea de Argeș și din localitățile învecinate sunt direct afectate de această situație.