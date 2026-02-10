B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Situație alarmantă în Curtea de Argeș! Apa de la robinet, interzisă după depistarea unei bacterii. Zeci de mii de oameni afectați

Situație alarmantă în Curtea de Argeș! Apa de la robinet, interzisă după depistarea unei bacterii. Zeci de mii de oameni afectați

Ana Beatrice
10 feb. 2026, 14:33
Situație alarmantă în Curtea de Argeș! Apa de la robinet, interzisă după depistarea unei bacterii. Zeci de mii de oameni afectați
Sursă Foto: observatornews.ro
Cuprins
  1. Cum afectează criza apei viața locuitorilor din Curtea de Argeș
  2. Cât de periculoasă este bacteria depistată în apa potabilă

În Curtea de Argeș a fost instituită starea de alertă pentru următoarele 30 de zile. Măsura vine în contextul unei crize grave a apei potabile. Analizele de laborator au confirmat din nou prezența unei bacterii extrem de periculoase. Aceasta are potențial letal și a fost identificată în rețeaua publică de distribuție a apei.

Situația reprezintă un risc major pentru sănătatea populației. Din acest motiv, autoritățile au transmis mesaj RO-Alert către locuitorii municipiului și ai altor trei comune din zonă.

Cum afectează criza apei viața locuitorilor din Curtea de Argeș

Locuitorii din Curtea de Argeș și din alte trei comune se confruntă cu o situație alarmantă. Apa din rețeaua publică nu mai poate fi folosită. Gravitatea situației este amplificată de faptul că problema persistă de mai bine de patru luni. Apa este interzisă pentru consum uman, pentru animale și pentru igiena personală. Această situație a dus la dificultăți majore în viața de zi cu zi.

Autoritățile recomandă populației să folosească doar apă din surse controlate, asigurate de instituțiile publice. De asemenea, este indicată utilizarea apei din izvoare verificate sau a apei îmbuteliate. Situația rămâne una critică și ridică semne serioase de întrebare privind siguranța sanitară din zonă.

Cât de periculoasă este bacteria depistată în apa potabilă

Bacteria identificată în rețeaua de apă reprezintă un pericol serios pentru sănătate. Aceasta poate provoca toxinfecții alimentare și infecții severe, informează observatornews.ro. Aceasta afectează inclusiv animalele, ceea ce amplifică riscurile în comunitățile expuse. Mai grav este faptul că bacteria este rezistentă la temperaturi ridicate, astfel că fierberea apei nu duce la eliminarea ei.

Problema a apărut în urma creșterii turbidității apei, cauzată de deversările controlate de la barajul Vidraru. Acestea au afectat funcționarea stației de tratare a apei. În total, aproximativ 40.000 de persoane din Curtea de Argeș și din localitățile învecinate sunt direct afectate de această situație.

Tags:
Citește și...
Newsweek: Localitate cu 7.000 de locuitori dă 2.000.000€ pe salariile din primărie. Harta „dezmățului” bugetar la sate
Eveniment
Newsweek: Localitate cu 7.000 de locuitori dă 2.000.000€ pe salariile din primărie. Harta „dezmățului” bugetar la sate
Bătaie între elevi într-o școală din Teleorman. Poliția a reținut doi adolescenți agresivi
Eveniment
Bătaie între elevi într-o școală din Teleorman. Poliția a reținut doi adolescenți agresivi
Surse: Un judecător a intrat în concediu paternal. Un nou blocaj la CCR în dosarul pensiilor magistraților. Ce spune regulamentul
Eveniment
Surse: Un judecător a intrat în concediu paternal. Un nou blocaj la CCR în dosarul pensiilor magistraților. Ce spune regulamentul
Secretul ciorbei gustoase de la țară. Trucul simplu folosit de gospodinele bătrâne, fără cuburi sau concentrate
Eveniment
Secretul ciorbei gustoase de la țară. Trucul simplu folosit de gospodinele bătrâne, fără cuburi sau concentrate
Canapea – cum alegem canapeaua ideală pentru casa noastră?
Eveniment
Canapea – cum alegem canapeaua ideală pentru casa noastră?
Plaja care înghite mașini. Povestea fermierului ce salvează turiștii de la Black Rock Sands
Eveniment
Plaja care înghite mașini. Povestea fermierului ce salvează turiștii de la Black Rock Sands
Adolescenții din România nu folosesc inteligența artificială doar la teme. Ce rol a ajuns să aibă IA în viața lor
Eveniment
Adolescenții din România nu folosesc inteligența artificială doar la teme. Ce rol a ajuns să aibă IA în viața lor
Recorduri de căldură în sudul globului și ger în Europa, în ianuarie 2026
Eveniment
Recorduri de căldură în sudul globului și ger în Europa, în ianuarie 2026
Salariile din construcții în 2026. Ce venit lunar are un muncitor pe șantier
Eveniment
Salariile din construcții în 2026. Ce venit lunar are un muncitor pe șantier
Sindicatele din Sănătate amenință cu greva generală. Tăierile salariale vor afecta activitatea cadrelor medicale
Eveniment
Sindicatele din Sănătate amenință cu greva generală. Tăierile salariale vor afecta activitatea cadrelor medicale
Ultima oră
14:43 - Newsweek: Localitate cu 7.000 de locuitori dă 2.000.000€ pe salariile din primărie. Harta „dezmățului” bugetar la sate
14:42 - Bătaie între elevi într-o școală din Teleorman. Poliția a reținut doi adolescenți agresivi
14:31 - Surse: Un judecător a intrat în concediu paternal. Un nou blocaj la CCR în dosarul pensiilor magistraților. Ce spune regulamentul
14:20 - Bolojan sacrifică reforma administrativ-teritorială de dragul concedierilor colective. Momeala pe care le-o aruncă primarilor de comune (Analiză)
14:17 - Secretul ciorbei gustoase de la țară. Trucul simplu folosit de gospodinele bătrâne, fără cuburi sau concentrate
14:13 - Surse: Ordonanțele de urgență pe care Ilie Bolojan le pregătește. Premierul ar ignora, de fapt, recomandarea Ministerului Justiției
13:56 - Atenție șoferi! Ce medicamente pot crea probleme la volan în 2026
13:43 - Canapea – cum alegem canapeaua ideală pentru casa noastră?
13:41 - Plaja care înghite mașini. Povestea fermierului ce salvează turiștii de la Black Rock Sands
13:39 - De ce fotbalul este cel mai iubit sport din lume