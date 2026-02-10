Autoritățile recomandă populației să folosească doar apă din surse controlate, asigurate de instituțiile publice. De asemenea, este indicată utilizarea apei din izvoare verificate sau a apei îmbuteliate. Situația rămâne una critică și ridică semne serioase de întrebare privind siguranța sanitară din zonă.

Cât de periculoasă este bacteria depistată în apa potabilă

Bacteria identificată în rețeaua de apă reprezintă un pericol serios pentru sănătate. Aceasta poate provoca toxinfecții alimentare și infecții severe, informează observatornews.ro. Aceasta afectează inclusiv animalele, ceea ce amplifică riscurile în comunitățile expuse. Mai grav este faptul că bacteria este rezistentă la temperaturi ridicate, astfel că fierberea apei nu duce la eliminarea ei.

Problema a apărut în urma creșterii turbidității apei, cauzată de deversările controlate de la . Acestea au afectat funcționarea stației de tratare a apei. În total, aproximativ 40.000 de persoane din Curtea de Argeș și din localitățile învecinate sunt direct afectate de această situație.