Situație alarmantă! Sindicatul Europol a publicat, vineri, pe rețelele sociale, un videoclip din sediul IPJ Botoșani. Filmarea arată cum apa pătrunde în interiorul clădirii, iar pereții sunt vizibil degradați, afectați de infiltrații serioase.
Reprezentanții Sindicatul Europol trag un semnal de alarmă dur, după ce au publicat imagini din sediul IPJ Botoșani.
În aceste condiții, oamenii legii sunt nevoiți să invite cetățenii în oraș pentru declarații sau să redacteze documente direct în parcare sau pe capota autospecialelor. Totul doar pentru a evita clădirea îmbibată de apă, cu pereți grav deteriorați.
Ca răspuns la imaginile apărute în online, conducerea IPJ Botoșani precizează că imobilul a fost achiziționat în 2006. Potrivit reprezentanților instituției, clădirea se afla încă de atunci într-o stare avansată de degradare tehnică.
„De-a lungul timpului, în funcţie de fondurile alocate au fost efectuate lucrări de reparaţii, igienizare şi alte amenajări necesare desfăşurării activităţilor specifice. În momentul în care condiţiile meteorologice vor permite, se va proceda la realizarea imediată a unor lucrări de reparaţii sau intervenţii de amploare, fiind efectuate în paralel demersuri pentru identificarea unui alt imobil care să permită relocarea structurilor ce îşi desfăşoară activitatea în clădirea respectivă”, a spus IPJ Botoşani.