Situație alarmantă! Sindicatul Europol a publicat, vineri, pe , un videoclip din sediul IPJ Botoșani. Filmarea arată cum apa pătrunde în interiorul clădirii, iar pereții sunt vizibil degradați, afectați de infiltrații serioase.

Ce au transmis sindicaliștii despre situația de la IPJ Botoșani

Reprezentanții Sindicatul Europol trag un semnal de alarmă dur, după ce au publicat imagini din sediul IPJ Botoșani.

„Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul la fiecare ploaie. Polițiștii rutieri din Botoșani, la fiecare ploaie, trăiesc cu teama că le poate cădea tavanul sau tencuiala infiltrată peste ei, dar mai ales cu frica de a nu fi electrocutați de curentul care se scurge din prize odată cu apa ce se prelinge pe podea”, se arată în mesajul .