B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Situație alarmantă la IPJ Botoșani: „Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul la fiecare ploaie” (VIDEO)

Situație alarmantă la IPJ Botoșani: „Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul la fiecare ploaie” (VIDEO)

Ana Beatrice
06 feb. 2026, 19:50
Situație alarmantă la IPJ Botoșani: „Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul la fiecare ploaie” (VIDEO)
Sursă Foto: Captură Video/ Facebook - Sindicatul Europol
Cuprins
  1. Ce au transmis sindicaliștii despre situația de la IPJ Botoșani
  2. Cum răspunde IPJ Botoșani după apariția imaginilor din sediu

Situație alarmantă! Sindicatul Europol a publicat, vineri, pe rețelele sociale, un videoclip din sediul IPJ Botoșani. Filmarea arată cum apa pătrunde în interiorul clădirii, iar pereții sunt vizibil degradați, afectați de infiltrații serioase.

Ce au transmis sindicaliștii despre situația de la IPJ Botoșani

Reprezentanții Sindicatul Europol trag un semnal de alarmă dur, după ce au publicat imagini din sediul IPJ Botoșani.

„Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul la fiecare ploaie. Polițiștii rutieri din Botoșani, la fiecare ploaie, trăiesc cu teama că le poate cădea tavanul sau tencuiala infiltrată peste ei, dar mai ales cu frica de a nu fi electrocutați de curentul care se scurge din prize odată cu apa ce se prelinge pe podea”, se arată în mesajul postat pe Facebook.

În aceste condiții, oamenii legii sunt nevoiți să invite cetățenii în oraș pentru declarații sau să redacteze documente direct în parcare sau pe capota autospecialelor. Totul doar pentru a evita clădirea îmbibată de apă, cu pereți grav deteriorați.

Cum răspunde IPJ Botoșani după apariția imaginilor din sediu

Ca răspuns la imaginile apărute în online, conducerea IPJ Botoșani precizează că imobilul a fost achiziționat în 2006. Potrivit reprezentanților instituției, clădirea se afla încă de atunci într-o stare avansată de degradare tehnică.

„De-a lungul timpului, în funcţie de fondurile alocate au fost efectuate lucrări de reparaţii, igienizare şi alte amenajări necesare desfăşurării activităţilor specifice. În momentul în care condiţiile meteorologice vor permite, se va proceda la realizarea imediată a unor lucrări de reparaţii sau intervenţii de amploare, fiind efectuate în paralel demersuri pentru identificarea unui alt imobil care să permită relocarea structurilor ce îşi desfăşoară activitatea în clădirea respectivă”, a spus IPJ Botoşani.

Tags:
Citește și...
Valentine’s Day 2026 vine cu tarife tot mai mari pentru cuplurile din România. Cât costă două nopți în Poiana Brașov
Eveniment
Valentine’s Day 2026 vine cu tarife tot mai mari pentru cuplurile din România. Cât costă două nopți în Poiana Brașov
Divorțul și copiii prinși la mijloc. Traumele invizibile care îi urmăresc până la maturitate: „Pur și simplu, într-o zi, tata a plecat”
Eveniment
Divorțul și copiii prinși la mijloc. Traumele invizibile care îi urmăresc până la maturitate: „Pur și simplu, într-o zi, tata a plecat”
Procesul lui Călin Georgescu pus pe butuci la Tribunal. Judecătorii nu se pun de acord asupra acuzațiilor
Eveniment
Procesul lui Călin Georgescu pus pe butuci la Tribunal. Judecătorii nu se pun de acord asupra acuzațiilor
Regulile se schimbă din nou: Prima zi de concediu medical, plătită pentru 5 categorii. Ce prevede noua ordonanță
Eveniment
Regulile se schimbă din nou: Prima zi de concediu medical, plătită pentru 5 categorii. Ce prevede noua ordonanță
Semnal serios de alarmă! Carnea se poate transforma rapid într-un risc alimentar. Află ce spun specialiștii
Eveniment
Semnal serios de alarmă! Carnea se poate transforma rapid într-un risc alimentar. Află ce spun specialiștii
Publicația Europa Liberă se închide după şase ani de activitate în România
Eveniment
Publicația Europa Liberă se închide după şase ani de activitate în România
Muncitorii străini părăsesc România. Birocrația îi gonește, iar Spania îi primește cu brațele deschise: „Autorităţile române nu au făcut nimic şi neagă existenţa acestor situaţii”
Eveniment
Muncitorii străini părăsesc România. Birocrația îi gonește, iar Spania îi primește cu brațele deschise: „Autorităţile române nu au făcut nimic şi neagă existenţa acestor situaţii”
Inspectorii ANPC au dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei. Ce probleme grave au fost identificate în unitățile comerciale
Eveniment
Inspectorii ANPC au dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei. Ce probleme grave au fost identificate în unitățile comerciale
​Românii din diaspora, tot mai interesați de reabilitările dentare cu sistemul All-on-4®. Ghidul complet al experienței DENT ESTET
Eveniment
​Românii din diaspora, tot mai interesați de reabilitările dentare cu sistemul All-on-4®. Ghidul complet al experienței DENT ESTET
Newsweek: Administratorul Primăriei Sectorului 5, căutat de DNA, e nepotul lui Piedone. Are 6 case, Mercedes, 4 sinecuri
Eveniment
Newsweek: Administratorul Primăriei Sectorului 5, căutat de DNA, e nepotul lui Piedone. Are 6 case, Mercedes, 4 sinecuri
Ultima oră
20:35 - Valentine’s Day 2026 vine cu tarife tot mai mari pentru cuplurile din România. Cât costă două nopți în Poiana Brașov
20:26 - Maia Sandu, replică la controversatul raport al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților. Libertatea de expresie este pentru oameni, nu pentru conturi false
19:59 - El este bărbatul care a murit și a „reînviat” de șase ori. Localnicii cred că e vrăjitor: „M-au dus la morgă”
19:40 - Industria automobilelor electrice intră într-o nouă etapă. Prima baterie care asigură autonomie la temperatui scăzute
19:32 - Ce a spus Cătălin Măruță în ultima ediție a emisiunii „La Măruță” de la Pro TV. Secretul dezvăluit de prezentatorul TV
19:08 - Atac cu grenadă în Franța. Șase persoane au fost rănite într-un salon de înfrumusețare (VIDEO)
19:05 - Divorțul și copiii prinși la mijloc. Traumele invizibile care îi urmăresc până la maturitate: „Pur și simplu, într-o zi, tata a plecat”
18:56 - Prima reacție a Guvernului, după acuzațiile lansate de Lia Savonea la adresa lui Bolojan privind pensiile magistraților
18:45 - Procesul lui Călin Georgescu pus pe butuci la Tribunal. Judecătorii nu se pun de acord asupra acuzațiilor
18:29 - Regulile se schimbă din nou: Prima zi de concediu medical, plătită pentru 5 categorii. Ce prevede noua ordonanță