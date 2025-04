Situație fără precedent în Botoșani. Trei frați au murit unul după altul, într-un interval de trei luni. Unii cred că ar fi vorba despre un blestem

Trei fraţi din Dorohoi, toți trei antreprenori de succes, au murit subit unul după celălalt, într-un interval de trei luni. Doi dintre ei au pierdut lupta cu cancerul, iar al treilea a suferit un infarct. Tragediile au lăsat un gol imens nu doar în , ci și în comunitatea din care făceau parte. O parte dintre cei care au aflat despre șirul de întâmplări tragice cred că ar fi vorba despre un .

„Două luni de zile am stat în Dubai. Tot spunea: O să mă fac sănătos! Am luptat. Numai noi ştim că am luptat”, a declarat Surugiu Daniela, soția ultimului frate mort.

Viorel a fost ultimul dintre cei trei frați care a murit. A fost înmormântat în ziua de Paşte, după ce, la doar 59 de ani, a pierdut lupta cu cancerul. Pe lângă boala necruţătoare, suferința provocată de pierderea fraţilor săi, Dan şi Romică, i-a grăbit sfârşitul, potrivit .

„Este foarte dureros. Nu ne aşteaptam ca ceilalţi 2 fraţi să se ducă aşa repede. Am încercat să îl tratăm în mai multe ţări şi în Europa şi în afara ei. Dar din păcate nu s-a putut face nimic. Şi boala a fost grea, dar mai greu a fost să îşi îngroape fraţii”, a declarat Ramona Grădinariu, fata lui Viorel, ultimul frate care a decedat.

„Lumea tot spune că e blestem”

„Lumea tot spune că îi blestem, dar nu este. Tatăl meu a fost bolnav. Unchiul meu, care a murit în februarie, a aflat şi el că are tot cancer, un cancer galopant, care i-a luat viaţa în 2 săptămâni. Şi cel din urmă a făcut un infarct”, a declarat Aura Grădinariu, fata lui Viorel, ultimul frate decedat.

Nici măcar explicațiile oferite de medici nu au reușit să calmeze agitația stârnită de moartea celor trei frați, respectați și îndrăgiți de întreaga comunitate. Localnicii se tem că în spatele deceselor s-ar putea afla forțe oculte.

Cei trei conduceau afaceri de succes în domeniul agriculturii, panificației și construcțiilor, având sute de angajați pe care îi tratau ca pe o familie extinsă

„O familie deosebită. Băieţi foarte muncitori. Erau foarte muncitori. Erau foarte generoşi şi de fiecare dată veneau în sprijinul persoanelor defavorizate dinj comunitatea noastră. Au dat foarte mult de lucru la mulţi oameni din Dorohoi. Erau foarte apreciaţi de muncitori şi de oamenii care lucrau în firma lor pentru că erau generoşi şi buni”, a declarat Dorin Alexandrescu, primarul municipiului Dorohoi.