O elevă de clasa a X-a din Slatina și-a agresat o colegă în toaleta liceului, în timpul primei ore de vineri dimineață. Victima a ajuns la Spitalul Județean cu mai multe zgârieturi. Un coleg speriat a fost cel care a sunat la 112. Ulterior, conducerea liceului a sesizat mai multe instituții, conform protocolului în astfel de cazuri.
Incidentul a avut loc vineri-dimineață, în toaleta Liceului Economic „P.S. Aurelian” din Slatina, acesta fiind filmat de o a treia elevă, la insistențele agresoarei.
Un coleg a sunat la 112, speriat că victima a ieșit din toaletă cu sânge pe față.
„La data de 27 februarie a.c, în jurul orei 09:15, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră ar fi fost agresată fizic de către o colegă, într-un liceu din municipiul Slatina. Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că o minoră de 17 ani, în timp ce se afla la un liceu din municipiul Slatina, în pauză, pe fondul unui conflict spontan, ar fi fost agresată fizic de către o colegă, respectiv o tânără de 16 ani”, a transmis IPJ Olt.
Fata lovită a ajuns la Spitalul Județean cu mai multe zgârieturi. Ea e în grija personalului din sistemul de protecție socială. Părinții agresoarei au fost anunțați. Ea a mai fost implicată și în alte conflicte.
Scandalul dintre cele două ar fi pornit de la replici pe care fetele și le-ar fi dat în mediul online, spun sursele Adevărul.
Polițiștii au deschis dosar penal pentru infracțiuni de lovire sau alte violențe. De asemenea, au fost sesizate Protecția Copilului Olt și Inspectoratului Școlar Județean Olt.