O elevă de clasa a X-a din Slatina și-a agresat o colegă în toaleta liceului, în timpul primei ore de vineri dimineață. Victima a ajuns la Spitalul Județean cu mai multe zgârieturi. Un coleg speriat a fost cel care a sunat la 112. Ulterior, conducerea liceului a sesizat mai multe instituții, conform protocolului în astfel de cazuri.

O elevă și-a lovit o colegă în toaleta liceului

Incidentul a avut loc vineri-dimineață, în toaleta Liceului Economic „P.S. Aurelian” din Slatina, acesta fiind filmat de o a treia elevă, la insistențele agresoarei.

Un coleg a sunat la 112, speriat că victima a ieșit din toaletă cu sânge pe față.

„La data de 27 februarie a.c, în jurul orei 09:15, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră ar fi fost agresată fizic de către o colegă, într-un liceu din municipiul Slatina. Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că o minoră de 17 ani, în timp ce se afla la un liceu din municipiul Slatina, în pauză, pe fondul unui conflict spontan, ar fi fost agresată fizic de către o colegă, respectiv o tânără de 16 ani”, a transmis IPJ Olt.

Eleva agresivă a mai fost implicată în conflicte

Fata lovită a ajuns la Spitalul Județean cu mai multe zgârieturi. Ea e în grija personalului din sistemul de protecție socială. Părinții agresoarei au fost anunțați. Ea a mai fost implicată și în alte conflicte.

Scandalul dintre cele două ar fi pornit de la replici pe care fetele și le-ar fi dat în mediul online, spun sursele

Polițiștii au deschis dosar penal pentru infracțiuni de lovire sau . De asemenea, au fost sesizate Protecția Copilului Olt și Inspectoratului Școlar Județean Olt.