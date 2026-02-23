B1 Inregistrari!
Șoc în dosarul „prostituție cu vedete". Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, apare în dosarul penal

Adrian A
23 feb. 2026, 10:20
Sursa foto: Facebook - Romina Gingașu
Cuprins
  1. Cum au ajuns anchetatorii la Romina Gingașu
  2. Cine mai apare în dosarul „prostituție cu vedete”

Printre persoanele menționate în dosarul „prostituție cu vedete” se regăsește și Romina Gingașu, soția omului de afaceri italian Piero Ferrari, vicepreședinte al companiei Ferrari și unul dintre acționarii importanți ai celebrului constructor auto italian.

Cum au ajuns anchetatorii la Romina Gingașu

Totul a ieșit la iveală după ce una dintre persoanele cercetate pentru proxenetism, Dumitru Mirela Alexandra, a primit interdicție de a intra în contact cu martorii sau participanții la comiterea infracțiunilor, printre care se afla și Romina Gingașu, soția miliardarului Piero Ferrari, după cum arată actele anchetatorilor, consultate de România TV

Până la acest moment, autoritățile nu au transmis informații publice suplimentare privind statutul procesual al Rominei Gingașu în cauză. Menționarea unei persoane într-un astfel de document nu echivalează automat cu punerea sub acuzare sau cu stabilirea vinovăției. Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Sursă: România TV

În ultimii ani, Romina Gingașu a devenit activă în zona investițiilor imobiliare, atât în România, cât și în Italia. A declarat public că a profitat de scăderea pieței din perioada pandemiei pentru a achiziționa proprietăți în zone premium, inclusiv în nordul Capitalei.

De asemenea, este implicată în proiecte imobiliare de lux și deține participații în proprietăți din Italia și Monaco. În paralel, a lansat și un brand propriu în zona produselor cosmetice.

Cine mai apare în dosarul „prostituție cu vedete”

În dosarul care zguduie lumea mondenă din Capitală mai apare și văduva artistului Gabriel Cotabiță, Alina Cotabiță. Ea a fost reținută alături de alți șapte suspecți sub acuzația de proxenetism în formă continuată. Șefa rețelei era o femeie de 80 de ani. Ea și Alina Cotabiță au fost plasate în arest la domiciliu, iar bărbații reținuți în dosar au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Anchetatorii spun că două saloane de masaj erotic din Capitală erau paravan pentru activități de prostituție. Alina Cotabiță e proprietara unui salon. Procurorii acuză că ea administra activitatea fetelor și le promova online de aproape un an.

Sâmbătă, procurorii și polițiștii au făcut percheziții în cele două saloane și la domiciliile suspecților. Ei au găsit sume importante de bani – 370.000 de lei, 86.000 de euro, 15.000 de dolari și 3.000 de lire sterline, precum și laptopuri, tablete, telefoane mobile, jucării sexuale și prezervative.

