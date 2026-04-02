Anul acesta, nu mai e chiar la fel de prietenoasă cu portofelul.

Preparatele tradiționale s-au scumpit considerabil. Pentru 50 de sarmale comandate, ajungi să plătești aproape dublu față de anii trecuți.

Ce oferă restaurantele și firmele de catering pentru masa de Paște

Pe ultima sută de metri înainte de Paște, tot mai mulți români aleg confortul în locul orelor petrecute în bucătărie. Restaurantele și firmele de catering profită de această tendință și vin cu meniuri complete, gata pregătite, inspirate din tradițiile pascale.

Pachetele sunt gândite pentru 2 până la 10 persoane și includ preparate clasice de Paște. Printre acestea se regăsesc ouă roșii, drob, brânzeturi, roșii, piftie, friptură de și sarmale cu mămăligă.

Pentru cei care își doresc ceva diferit, există și opțiuni mai rafinate, cu influențe internaționale. „Acest box este un aperitiv mai diversificat. Avem brânzeturi fine, o brânză cu mucegai, parmezan, cașcaval afumat, prosciutto”, a spus un bucătar, notează cancan.ro.

Cum se reflectă costurile la 50 de sarmale

Diferența de preț devine evidentă atunci când comparăm gătitul acasă cu varianta de comandă. În mod normal, prepararea a 50 de în propria bucătărie costă în jur de 100 de lei. Însă, atunci când sunt comandate de la restaurante sau firme de catering, prețul poate urca rapid. În unele cazuri, acesta ajunge chiar și de două sau trei ori mai mare.

Prețul pentru 50 de sarmale diferă considerabil în funcție de oraș, preferințe și tipul localului ales, fie că vorbim despre unul tradițional, obișnuit sau premium. În general, suma pe care trebuie să o plătești se încadrează între 200 și 600 de lei.

Care este evoluția prețului cărnii de miel în piețe

Carnea de miel, nelipsită de pe masa de Paște, vine anul acesta cu prețuri mai mari în piețe. În Brașov, de exemplu, a apărut deja în galantare, iar kilogramul pornește de la 60 de lei, cu aproximativ 10 lei mai mult decât anul trecut, potrivit sursei menționate.

Pe măsură ce se apropie , comercianții și specialiștii avertizează că scumpirile ar putea continua. În aceste condiții, tot mai mulți români își fac calcule serioase și aleg cu grijă ce și cât cumpără pentru masa de sărbătoare.