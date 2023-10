Şocul trăit de două turiste când li s-a cerut să plătească o porţie de paste, servite pe o farfurie de plastic: „E un jaf”

Două turiste au avut parte de o experienţă neplăcută atunci când au comandat o porţie de paste. Preţul preparatului depăşeşte orice imaginaţie.

Două surori, care au călătorit în sudul Franței, şi-au exprimat revolta cu privire la suma uriaşă pe care au plătit-o pentru o porţie de paste.

Gemenele Cassidy și Leah Armbruster au mulți fani pe platforma TikTok, cu care împărtășesc experiențele din vacanțele lor.

