Șocul trăit de un turist român pe litoralul românesc. Cât a plătit pentru o bere și o limonadă în Mamaia Nord

În plin sezon estival, distracția este în toi pentru turiști. Majoritatea aleg să își organizeze concediul în afara țării, unde au o mulțime de opțiuni interesante. Cu toate acestea, există și români care preferă să rămână în țara lor, deoarece ofertele sunt diversificate și cu adevărat atractive.

Prețurile exorbitante din Mamaia Nord descurajează turiștii

Din păcate, prețurile exagerate ale serviciilor turistice, în special la destinațiile de pe litoral, pot descuraja unii turiști autohtoni. Recent, o româncă a experimentat personal astfel de costuri exorbitante, ceea ce a reprezentat o dezamăgire pentru ea.

Aceasta deoarece nu mai fusese acolo de câțiva ani, dar acum nu se simte prea încântată de decizia luată. Deși a fost extrem de mulțumită de cazare, prețurile din stațiune nu i-au făcut deloc plăcere.

„Am ales să venim la hotel Victoria, pare foarte curat și liniștit aici. Mai întâi am mers să simțim nisipul și ne-am cazat după. Avem un mini living, canapea, măsuță, și desigur, aer condiționat. Priveliștea e frumoasă, dormitorul e perfect, noi la Mamaia nu am mai fost de mulți ani, cred că sunt 10 ani”, a spus o turistă pe internet.

Turiștii împărtășesc din ce în ce mai des experiențele lor de vacanță, deoarece mulți oameni iau în considerare părerile și recenziile din mediul online. Un subiect de mare interes este legat de prețurile din destinații, scrie .

Mâncare diversificată, dar prețuri ridicate pentru băuturi

că a fost extrem de mulțumită de calitatea mâncării în timpul vacanței și că a avut norocul să găsească un restaurant cu un meniu diversificat, oferind o gamă variată de opțiuni. Cu toate acestea, a fost foarte surprinsă de prețurile băuturilor. Astfel, pentru o simplă bere fără alcool, a fost nevoită să scoată din buzunar 17 lei, ceea ce i s-a părut destul de ridicat. Dar chiar mai surprinzător a fost prețul unei limonade, care a ajuns la 28 de lei, în timp ce prețul mediu în alte zone era undeva la 16-17 lei.

„Am venit la micul dejun, am luat un platou cu fructe, pentru cel mic am luat griș. Noi ne-am luat omletă, șuncă, roșii, cam ce se mănâncă la micul dejun, micul dejun a fost inclus în cazare.

Acum mergem la mașină și mergem la plajă. Suntem în Mamaia Nord, nici nu sunt mașini multe, nu e neapărat aglomerat. Mergem pe plaja de la Fratelli, nu am mai fost niciodată, deci o să fie ceva nou și pentru noi. Ne-am oprit să luăm prosoape, ne-am luat și o bere fără alcool și o limonadă, berea a costat 17 lei și limonada 28 de lei”, a explicat turista.