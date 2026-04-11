O șoferiță în vârstă de 35 de ani a fost amendată de poliție, după ce a fost prinsă conducând cu 176 km/h pe un drum național din Constanța, cu limita de 50. Ea nu va mai avea voie să urce la volan pentru următoarele 120 de zile.

A condus cu viteză ca să-și salveze cozonacii

„Aseară, pe DN 38, o șoferiță de 35 de ani a testat limitele fizicii: 176 km/h.

Oprită de colegii noștri de la Biroul Siguranță Rutieră Mangalia, vitezometrul s-a oprit la cifra „magică” de 176 km/h.

Motivul invocat? Un scenariu demn de o dramă culinară: „Se ard în cuptor!”.

Acum, noi nu știm dacă aluatul era cu nucă sau cu stafide, dar știm sigur că la o asemenea viteză, riscul nu era doar să iasă cozonacul prea rumenit, ci să se transforme întreaga mașină într-o amintire”, a transmis IPJ Constanța.

Femeia a fost amendată cu peste 1.800 de lei și i s-a suspendat permisul de conducere pentru următoarele 120 de zile.

„Dragi șoferi, cozonacul se savurează în familie, nu pe radar. Indiferent cât de tare „crește” aluatul, vă rugăm să nu lăsați și viteza să crească peste limită.

Drumuri bune și sărbători liniștite tuturor!

Promitem că noi rămânem la datorie, chiar dacă nouă nu ni se arde nimic în cuptor”, polițiștii.