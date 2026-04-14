Soluția care elimină până la 94% din pesticide și menține fructele proaspete mai mult timp

Selen Osmanoglu
14 apr. 2026, 15:06
O echipă de ingineri din Canada a dezvoltat o soluție inovatoare care poate elimina până la 94% din pesticidele de pe fructe și le poate păstra proaspete chiar și 15 zile la temperatura camerei. Descoperirea ar putea schimba modul în care consumatorii curăță și depozitează fructele.

Cum funcționează noua soluție

Spălarea fructelor înainte de consum este deja o regulă bine cunoscută, însă nu întotdeauna suficientă pentru a elimina complet pesticidele de pe coajă. Noua soluție creată de cercetători promite să facă acest proces mult mai eficient, scrie Click.

Potrivit testelor de laborator, aceasta poate îndepărta între 86% și 94% din reziduurile de pesticide de pe fructe. În același timp, contribuie la încetinirea proceselor naturale de degradare, precum brunificarea și pierderea de umiditate.

Din ce este făcută soluția

Pentru a crea această formulă, cercetătorii au folosit particule pe bază de amidon provenite din culturi precum porumbul și cartofii, combinate cu fier și acid tanic, un compus care se regăsește în mod natural în vin și ceai.

Această combinație formează structuri lipicioase, asemănătoare unui burete, care se atașează de pesticide și le îndepărtează de pe suprafața fructelor. În plus, după aplicare, soluția creează un strat subțire, comestibil, care acționează ca o barieră protectoare.

Fructe mai sigure și mai rezistente

Unul dintre cele mai importante beneficii ale acestei descoperiri este faptul că fructele rămân proaspete pentru o perioadă mai lungă. Stratul format permite fructelor să „respire”, dar încetinește oxidarea și pierderea apei.

Astfel, strugurii testați au rezistat până la 15 zile la temperatura camerei, fără să își piardă calitatea. Acest lucru ar putea reduce risipa alimentară și ar ajuta consumatorii să economisească bani.

Ce urmează

Cu toate că rezultatele sunt promițătoare, soluția nu este încă disponibilă pe piață. Cercetătorii lucrează în prezent la perfecționarea formulei și la adaptarea acesteia pentru producția la scară largă.

Înainte de a ajunge în comerț, produsul va trebui să treacă prin teste suplimentare și să obțină aprobările necesare. Dacă va fi validată, această inovație ar putea deveni un instrument esențial pentru siguranța alimentară și reducerea risipei.

Citește și...
Cine se află în spatele campaniei anti-cezariană din București. Investigație despre panourile controversate și teoriile conspirației pe care le promovează
Eveniment
Cine se află în spatele campaniei anti-cezariană din București. Investigație despre panourile controversate și teoriile conspirației pe care le promovează
Newsweek: Decizie cu impact la pensie. Instanța a spus dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv
Eveniment
Newsweek: Decizie cu impact la pensie. Instanța a spus dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv
Supărarea judecătorilor CCR ne costă scump. Fiecare judecător supărat ia un spor de 2.300 de euro. Și dacă nu e, tot primește sporul
Eveniment
Supărarea judecătorilor CCR ne costă scump. Fiecare judecător supărat ia un spor de 2.300 de euro. Și dacă nu e, tot primește sporul
Vești proaste pentru români. Apar noi taxe pentru vacanțele deja rezervate. Motivul pentru care s-a luat această decizie
Eveniment
Vești proaste pentru români. Apar noi taxe pentru vacanțele deja rezervate. Motivul pentru care s-a luat această decizie
Familia Lucescu, mulțumiri și recunoștință după funeralii: Am simţit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri
Eveniment
Familia Lucescu, mulțumiri și recunoștință după funeralii: Am simţit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri
Țările unde ai cele mai mari șanse de succes în 2026. Cine ocupă primul loc
Eveniment
Țările unde ai cele mai mari șanse de succes în 2026. Cine ocupă primul loc
Te atrage parchetul Herringbone? Descoperă nuanțele ce îți mențin spațiul în actualitate
Eveniment
Te atrage parchetul Herringbone? Descoperă nuanțele ce îți mențin spațiul în actualitate
Greșeala banală care îți umple prosopul de bacterii în câteva ore. Ce spun experții
Eveniment
Greșeala banală care îți umple prosopul de bacterii în câteva ore. Ce spun experții
Sondaj: Cum văd românii războiul din Iran și acceptul ca avioanele de realimentare ale SUA să folosească bazele României
Eveniment
Sondaj: Cum văd românii războiul din Iran și acceptul ca avioanele de realimentare ale SUA să folosească bazele României
Idei delicioase după Paște. Cum transformi resturile de la masă în rețete noi și rapide
Eveniment
Idei delicioase după Paște. Cum transformi resturile de la masă în rețete noi și rapide
