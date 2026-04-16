SONDAJ: Ce părere au românii despre războiul din Orientul Mijlociu. Efectele asupra țării noastre (FOTO/GRAFICE)

Adrian A
16 apr. 2026, 10:05
Cuprins
  1. Durata războiului din Orientul Mijlociu
  2. Efectele economice ale războiului din Iran
  3. Succesul operațiunii militare din Orientul Mijlociu
  4. Metodologia sondajului

Cei mai mulți dintre români cred că războiul din Orinetul Mijlociu va dura mult. Iar părerea majoritară este că SUA și Israel vor ieși câștigători din acest conflict. Deși diferența față de cei care cred că Iranul nu poate fi învins nu e foarte mare.

Durata războiului din Orientul Mijlociu

16.6% dintre participanții la sondaj consideră că războiul din Iran va dura o lună sau mai puțin. 11% estimează o durată de 2–3 luni, 11.1% – între 3 și 6 luni, 9.2% – între 6 și 12 luni, iar 28.1% sunt de părere că acesta va depăși 12 luni. 24% nu știu sau nu pot aprecia.

Persoanele între 30 și 44 de ani, locuitorii din București, angajații din sectorul privat cred într-o proporție mai ridicată decât restul populației că războiul din Iran va dura peste un an. Nu știu sau nu pot aprecia cât va dura războiul din Iran în special: votanții AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural, arată sondajul realizat de Inscop.

Efectele economice ale războiului din Iran

7.2% dintre români consideră că efectele economice ale războiului din Orientul Mijlociu, precum creșterea prețurilor la combustibili, vor dispărea rapid odată cu încheierea conflictului. 30.9% cred că efectele vor dispărea, dar treptat, în timp ce 56.1% sunt de părere că acestea vor persista o perioadă îndelungată. Ponderea non-răspunsurilor este de 5.8%.

Cred că efectele economice ale războiului din Iran vor dispărea rapid odată cu încheierea conflictului într-un procent mai mare decât media: persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară. Votanții PNL și USR, femeile, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, angajații din sectorul public consideră într-o proporție mai mare decât restul populației că efectele economice ale războiului vor dispărea, dar treptat. Sunt de părere că efectele economice ale războiului vor persista o perioadă îndelungată într-un procent mai ridicat decât media: votanții PSD, bărbații, angajații din sectorul privat.

Succesul operațiunii militare din Orientul Mijlociu

46.7% dintre respondenți cred că Statele Unite ale Americii și Israel vor avea succes în operațiunea militară împotriva Iranului, pe când 35.4% sunt de părerea contrarie. 17.8% nu știu sau nu răspund.

Consideră că operațiunea militară împotriva Iranului va fi un succes într-un procent mai mare decât media: votanții PNL, bărbații, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară. Votanții USR, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din București cred într-o proporție mai mare decât restul populației că Statele Unite ale Americii și Israel nu vor avea succes în operațiunea militară împotriva Iranului.

Metodologia sondajului

Datele au fost culese în perioada 1-7 aprilie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

