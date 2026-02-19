B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sondaj: Mai bine de două treimi dintre români sunt de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu. Câți români și-ar apăra țara în caz de război

Sondaj: Mai bine de două treimi dintre români sunt de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu. Câți români și-ar apăra țara în caz de război

Traian Avarvarei
19 feb. 2026, 15:57
Sondaj: Mai bine de două treimi dintre români sunt de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu. Câți români și-ar apăra țara în caz de război
Sursa foto simbol: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce cred românii despre serviciul militar obligatoriu
  2. Câți români și-ar apăra țara în caz de război?
  3. 3,6% dintre români cred că am face față unui atac rusesc

Peste două treimi dintre români sunt de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu, arată un sondaj realizat de INSCOP Research, în perioada 28 ianuarie – 6 februarie, la solicitarea New Strategy Center.

Ce cred românii despre serviciul militar obligatoriu

67,1% dintre respondenți sunt de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu în România, 30,5% sunt împotrivă, iar 2,4% nu știu sau nu răspund.

Sunt de acord mai ales votanții AUR, persoanele peste 60 de ani, cele cu educație primară, locuitorii din mediul rural.
Sunt împotrivă mai ales votanții PSD, PNL și USR, bărbații, persoanele între 18 și 44 de ani, cu educație superioară, locuitorii din București și din orașele mari, angajații din sectorul privat.

Câți români și-ar apăra țara în caz de război?

În cazul unui război în care România ar fi atacată, 48% dintre respondenți au spus că ar lupta pentru a-și apăra țara, 19,7% ar emigra, 10,5% s-ar ascunde până ar trece războiul, 4,7% și-ar scoate certificat medical pentru a fi inapt de luptă, iar 7% ar face altceva. 10% au ales varianta „nu știu / nu răspund”.

3,6% dintre români cred că am face față unui atac rusesc

Cât despre reacția României în fața unui atac al Rusiei, 3,6% dintre respondenți au spus că țara e pregătită să facă față în foarte mare măsură, 9,9% în destul de mare măsură, 31,7% în destul de mică măsură, iar 51,4% în foarte mică măsură sau deloc. 3,3% nu au dat un răspuns.

Sondajul a fost realizat pe 1.100 de persoane. Metoda de cercetare a fost interviul prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice). Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Tags:
Citește și...
Ninsorile abundente au adus turiști numeroși în stațiunile montane. Cozile sunt uriașe la gondolă în Poiana Brașov
Eveniment
Ninsorile abundente au adus turiști numeroși în stațiunile montane. Cozile sunt uriașe la gondolă în Poiana Brașov
Cea mai bună zi și lună pentru a cumpăra bilete de avion în 2026. Iată ce spun experții
Eveniment
Cea mai bună zi și lună pentru a cumpăra bilete de avion în 2026. Iată ce spun experții
Țara care atrage milioane de turiști din întreaga lume. Iată despre ce este vorba
Eveniment
Țara care atrage milioane de turiști din întreaga lume. Iată despre ce este vorba
Șeful DNA dă vina pe Parlament pentru prescrierea a sute de dosare de corupție. Ce nemulțumiri mai are Marius Voineag
Eveniment
Șeful DNA dă vina pe Parlament pentru prescrierea a sute de dosare de corupție. Ce nemulțumiri mai are Marius Voineag
Tot mai puțini români se vaccinează, iar bolile revin în forță. Medicii avertizează: „Nu suntem suficient de conștienți de pericolele reale la care ne expunem”
Eveniment
Tot mai puțini români se vaccinează, iar bolile revin în forță. Medicii avertizează: „Nu suntem suficient de conștienți de pericolele reale la care ne expunem”
Nicușor Dan, mesaj către musulmanii din România la începutul Ramadanului: „Un prilej de a reflecta la dimensiunea spirituală a existenței”
Eveniment
Nicușor Dan, mesaj către musulmanii din România la începutul Ramadanului: „Un prilej de a reflecta la dimensiunea spirituală a existenței”
Newsweek: Legea pensiilor, schimbată în Parlament. Pensionarii care au cerut recalcularea vor primi banii mai repede
Eveniment
Newsweek: Legea pensiilor, schimbată în Parlament. Pensionarii care au cerut recalcularea vor primi banii mai repede
Alimentul lăudat de Robert F. Kennedy Jr: „Unul dintre cele mai bune pe care le poți mânca”
Eveniment
Alimentul lăudat de Robert F. Kennedy Jr: „Unul dintre cele mai bune pe care le poți mânca”
Valiza secretă a Reginei Elisabeta a II-a scoate la licitație scrisori și fotografii rare din copilărie
Eveniment
Valiza secretă a Reginei Elisabeta a II-a scoate la licitație scrisori și fotografii rare din copilărie
Argeș: Zeci de elevi au fost amendați de Poliție cu peste 20.000 de lei. Motivul
Eveniment
Argeș: Zeci de elevi au fost amendați de Poliție cu peste 20.000 de lei. Motivul
Ultima oră
16:43 - Ambasadorul României în SUA: „Casa Albă a fost extrem extrem de încântată de faptul că Nicușor Dan a ales să vină. Președintele României va fi în primii cinci vorbitori”
16:32 - Directorul Poștei Române explică de ce nu vin specialiștii IT în companie. Cum afectează plafonarea salariilor digitalizarea instituției
16:23 - Prima reacție a Regelui Charles după ce fratele său a fost arestat în cazul Epstein: „Permiteți-mi să afirm clar”
15:56 - Bani de la stat pentru tinerii care se angajează prima dată. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi bani de la Guvern (VIDEO)
15:39 - O femeie a fost arestată după ce și-a abandonat cățelul pe aeroport. Gestul său a revoltat autoritățile (VIDEO)
15:25 - Isterie în Italia după ce o bonă a greșit școala copiilor
15:02 - Fuzionarea comunelor mici. Șeful CJ Timiș, Alfred Simonis, fură ideea președintelui PNL Satu Mare și zice că e a lui (VIDEO)
14:52 - Daniel Pavel, despre „Desafio: Aventura”: „Nici măcar soția mea nu știe cine a câștigat!”. Ce spune despre concurenți
14:50 - Schimb de replici acide între Florin Ristei și Andreea Bostănică: „Dă-ți un reset din fabrică”
14:48 - Ninsorile abundente au adus turiști numeroși în stațiunile montane. Cozile sunt uriașe la gondolă în Poiana Brașov