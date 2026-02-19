Peste două treimi dintre români sunt de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu, arată un realizat de INSCOP Research, în perioada 28 ianuarie – 6 februarie, la solicitarea New Strategy Center.

Ce cred românii despre serviciul militar obligatoriu

67,1% dintre respondenți sunt de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu în România, 30,5% sunt împotrivă, iar 2,4% nu știu sau nu răspund.

Sunt de acord mai ales votanții AUR, persoanele peste 60 de ani, cele cu educație primară, locuitorii din mediul rural.

Sunt împotrivă mai ales votanții PSD, PNL și USR, bărbații, persoanele între 18 și 44 de ani, cu educație superioară, locuitorii din București și din orașele mari, angajații din sectorul privat.

Câți români și-ar apăra țara în caz de război?

În cazul unui război în care România ar fi atacată, 48% dintre respondenți au spus că ar lupta pentru a-și apăra țara, 19,7% ar emigra, 10,5% s-ar ascunde până ar trece războiul, 4,7% și-ar scoate certificat medical pentru a fi inapt de luptă, iar 7% ar face altceva. 10% au ales varianta „nu știu / nu răspund”.

3,6% dintre români cred că am face față unui atac rusesc

Cât despre reacția României în fața unui atac al Rusiei, 3,6% dintre respondenți au spus că țara e pregătită să facă față în foarte mare măsură, 9,9% în destul de mare măsură, 31,7% în destul de mică măsură, iar 51,4% în foarte mică măsură sau deloc. 3,3% nu au dat un răspuns.

Sondajul a fost realizat pe 1.100 de persoane. Metoda de cercetare a fost interviul prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice). Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.