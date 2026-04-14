Sondaj: Cum văd românii războiul din Iran și acceptul ca avioanele de realimentare ale SUA să folosească bazele României

Traian Avarvarei
14 apr. 2026, 12:06
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cum văd românii efectele conflictului din Iran, potrivit sondajului Avangarde
  2. Date despre sondajul Avangarde

Un sondaj Avangarde, realizat în perioada 7 -10 aprilie, arată că 53% dintre români consideră corectă decizia ca România să permită avioanelor de realimentare ale SUA să-i folosească bazele. 40% cred că războiul poate avea impact asupra prețurilor la energie și comerțului.

Cum văd românii efectele conflictului din Iran, potrivit sondajului Avangarde

53% dintre respondenți consideră corectă decizia ca România să permită avioanelor de realimentare ale SUA să folosească bazele de pe teritoriul nostru. 35% au spus că decizia a fost una greșită, iar 12% au ales varianta „nu știu/nu răspund”.

40% consideră că războiul din Iran poate avea impact asupra prețurilor la energie și comerțului în România. 21% au spus că nu prea au încredere în informațiile disponibile, 16% s-au declarat foarte îngrijorați, considerând că România trebuie rapid să se protejeze, doar 9% au spus că nu cred că România e afectată direct. 14% au ales varianta „nu știu/nu răspund”.

La întrebarea dacă poziția României în UE, în contextul războiului din Iran, este în general bine coordonată cu prioritățile românești:

  • 24% au răspuns că nu e bine coordonată și ar trebui să se schimbe
  • 22% au spus că par să existe diferențe între ce se discută la nivel european și ce simt românii
  • 21% au spus că abordarea e clară și coerentă
  • 24% au spus că nu au suficiente informații pentru a formula o opinie clară
  • 9% au ales varianta „nu răspund”.

Întrebați care va fi impactul economic asupra României (energie, comerț, prețuri) în contextul conflictului din Iran, 43% au răspuns că impactul va fi semnificativ, 29% că impactul poate apărea, dar România pare că gestionează prudent, 5% nu cred că va exista un impact major și 23% au ales varianta „nu știu/nu răspund”.

Date despre sondajul Avangarde

Sondajul a fost realizat de Avangarde, în perioada 7 – 10 aprilie, pe un eșantion de 850 de persoane. Metoda de culegere a datelor – CATI (Telefonic). Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%.

În anumite cazuri suma procentelor poate fi diferită cu +/- 1% față de 100% datorită rotunjirii valorilor, precizează Avangarde.

