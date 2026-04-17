B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Sondaj INSCOP: Majoritatea românilor îl susțin pe Gheorghe Hagi ca selecționer și cred în calificarea la EURO 2028

Selen Osmanoglu
17 apr. 2026, 12:06
Cuprins
  1. 7 din 10 români, de acord cu numirea lui Hagi
  2. Cine susține cel mai mult această numire
  3. Aproape jumătate dintre români cred în calificarea la EURO 2028
  4. Cine este mai optimist și cine mai sceptic
  5. Ce spune directorul INSCOP

Majoritatea românilor au o opinie pozitivă despre numirea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal și aproape jumătate dintre respondenți cred că România se va califica la Campionatul European din 2028, conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a IX-a, realizat în aprilie 2026.

7 din 10 români, de acord cu numirea lui Hagi

Potrivit sondajului realizat în perioada 1-7 aprilie 2026, 71,85% dintre români au o părere bună sau foarte bună despre numirea lui Gheorghe Hagi ca selecționer al echipei naționale.

Mai exact, 40,7% dintre respondenți au spus că au o părere foarte bună, iar 31% o părere destul de bună. În schimb, doar 4,3% au o opinie negativă, în timp ce 23,4% nu au o părere clară, iar 0,5% nu au răspuns.

Cine susține cel mai mult această numire

Datele arată că susținerea pentru această decizie este mai ridicată în rândul votanților PSD și PNL, al bărbaților, al persoanelor cu vârste între 45 și 59 de ani, dar și în rândul locuitorilor din București și din mediul rural.

În schimb, votanții USR, femeile, tinerii sub 30 de ani și locuitorii din marile orașe declară într-o proporție mai mare că nu au o opinie clară în acest sens.

Aproape jumătate dintre români cred în calificarea la EURO 2028

În ceea ce privește performanța echipei naționale, 49,9% dintre români cred că România se va califica la Campionatul European de Fotbal din 2028.

Dintre aceștia, 14,5% spun că „cu siguranță da”, iar 35,4% consideră că „probabil da”. Pe de altă parte, 30,6% sunt pesimiști: 15,2% cred că „probabil nu”, iar 15,4% „cu siguranță nu”.

De asemenea, 19,4% dintre respondenți nu știu sau nu pot aprecia dacă echipa națională va reuși calificarea.

Cine este mai optimist și cine mai sceptic

Credința în calificarea la EURO 2028 este mai ridicată în rândul votanților PSD și AUR, precum și al persoanelor cu educație primară.

În schimb, votanții USR, bărbații, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu studii superioare și locuitorii din marile orașe sunt mai sceptici în privința performanței echipei naționale.

Ce spune directorul INSCOP

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a explicat că numirea lui Gheorghe Hagi generează un consens social rar întâlnit, bazat pe capitalul său simbolic și pe statutul său în fotbalul românesc.

Totodată, acesta a subliniat că există o diferență între susținerea simbolică și așteptările reale privind performanța echipei naționale, iar optimismul privind calificarea rămâne unul „fragil”, chiar dacă majoritar.

Tags:
Consumatorii români au recuperat 173.000 de euro în 2026. Domeniile cu cele mai multe reclamații
Ultima oră
