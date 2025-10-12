B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » SONDAJ: O idee bună reintroducerea stagiului militar obligatoriu? Bătălie crâncenă în răspunsurile românilor

SONDAJ: O idee bună reintroducerea stagiului militar obligatoriu? Bătălie crâncenă în răspunsurile românilor

Elena Boruz
12 oct. 2025, 11:09
SONDAJ: O idee bună reintroducerea stagiului militar obligatoriu? Bătălie crâncenă în răspunsurile românilor
Sursa foto: Facebook / Ministerul Apărării Naționale
Cuprins
  1. Armata Română, incapabilă să reziste 48 de ore, în cazul unui atac
  2. Reintroducerea stagiului militar obligatoriu. O idee bună sau rea? Ce cred românii
  3. Drone fără pilot, în spațiul României. Cum cred românii că ar trebui procedat
  4. Românii nu se tem că Rusia va ataca România
  5. Guvernul României gestionează „prost” capitolul Apărării Naționale
  6. Ce ar trebui să facă România, dacă Rusia ar ataca Republica Moldova
  7. Cine ar trebui să conducă Ministerul Apărării Naționale

Un nou sondaj, realizat de Avangarde, reliefează lupta crâncenă de păreri diferite pe care o duc românii. De data aceasta, este vorba despre percepțiile pe care cetățenii le au asupra capacităților Armatei Române.

Printre întrebările, cel puțin interesante, se numără: „Ar fi o idee bună reintroducerea stagiului militar obligatoriu?”, „Cât de mare credeți că este pericolul ca Rusia să atace România, în mod intenționat?”, dar și „Ce părere aveți despre cum gestionează Guvernul României capitolul Apărării Naționale?”. Iată cum au răspuns românii!

Armata Română, incapabilă să reziste 48 de ore, în cazul unui atac

În cadrul sondajului, românii au fost întrebați dacă consideră că Armata Română ar putea rezista timp de 48 de ore, în cazul în care ar fi atacată. Respondenții nu au acordat prea multă încredere forțelor de apărare, răspunsurile arătând astfel: 35% consideră că ar putea face față, 49% nu cred că ar rezista, iar 16% din cei care au răspuns sondajului nu au dat un răspuns clar.

De asemenea, oamenii au fost întrebați dacă sunt de acord cu solicitarea NATO de creștere a cheltuielilor pentru înarmare a tuturor țărilor membre, inclusiv a României. Mai mult de jumătate, respectiv 58% din respondenți au răspuns afirmativ, 30% negativ, iar 12% nu au dat un răspuns concret.

Reintroducerea stagiului militar obligatoriu. O idee bună sau rea? Ce cred românii

Bătălia crâncenă s-a dat la întrebarea legată de reintroducerea stagiului militar obligatoriu. 43% din oameni consideră că ar fi o idee bună acest lucru, 48% nu sunt de acord, iar 9% nu au răspuns nici afirmativ, nici negativ.

Ce este interesant aici, este faptul că 46% din oamenii care cred că ar fi o idee bună, au studii superioare, în timp ce doar 32% din cei care nu au finalizat studiile de liceu consideră că o astfel de măsură ar fi prielnică. Totuși, și în cazul celor care au dat un răspuns negativ cu privire la această idee,  în funcție de nivelul de educație, procentele arată în felul următor: 46% persoane cu studii superioare, 47% cu studii medii, 66% persoane care nu au terminat liceul.

Drone fără pilot, în spațiul României. Cum cred românii că ar trebui procedat

De asemenea, în cadrul aceluiași sondaj, oamenii au fost întrebați ce consideră că ar trebui făcut, în cazul în care drone fără pilot ar mai intra în spațiul României. 44% din respondenți cred că ar trebui doborâte cu siguranță, 41% consideră că ar trebui doborâte, în funcție de situație, 8% sunt de părere că „mai degrabă nu ar trebui doborâte”, 2% au spus „cu siguranță nu” ar trebui doborâte, iar 5% nu au răspuns concret.

Românii nu se tem că Rusia va ataca România

Întrebați fiind dacă cred că există un pericol mare ca România să fie atacată de Rusia, românii și-au spus punctul de vedere. Respondenții, în proporție de 42% nu se simt amenințați de acest lucru, 4% consideră că e pericolul este foarte mare, 29% consideră că pericolul este mare, 16% cred că acest este foarte mic, aproape inexistent, iar 9% din respondenți nu și-au exprimat un punct de vedere precis.

Guvernul României gestionează „prost” capitolul Apărării Naționale

Cetățenii României au fost chestionați, cu privire la modul în care Guvernul României gestionează capitolul Apărării Naționale. 58% consideră că Executivul gestionează „prost” acest capitol, 22% sunt de părere că acționează bine în acest sens, în timp ce 20% din răspunsuri au fost incerte.

Ce ar trebui să facă România, dacă Rusia ar ataca Republica Moldova

O altă întrebare a fost: „În situația în care Federația Rusă ar ataca Republica Moldova, credeți că România ar trebui să trimită trupe pentru a o apăra?”. Răspunsurile oamenilor: 28% DA, 55% NU, iar 17% nu au nicio părere.

Cine ar trebui să conducă Ministerul Apărării Naționale

La final, românii au fost întrebați cine consideră că ar trebui să se afle la cârma Ministerului Apărării Naționale. Variantele au fost următoarele: un civil (11% din răspunsuri), un ofițer superior în retragere, cu calități profesionale recunoscute (75% din răspunsuri), iar 14% din oameni nu au răspuns cu certitudine.

Menționăm că sondajul a fost realizat pe un eșantion de 920 de subiecți, cu vârsta de peste 18 ani, în perioada 06.10-10.10 a.c.

 

