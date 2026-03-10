Un studiu realizat în Statele Unite arată că unul din trei oameni crede că sfârșitul lumii ar putea avea loc în timpul vieții lor. Cercetătorii spun că aceste convingeri influențează modul în care oamenii percep amenințările globale, precum schimbările climatice, tensiunile geopolitice sau dezvoltarea inteligenței artificiale.

Credințele apocaliptice, mai răspândite decât se credea

Cercetarea a analizat modul în care oamenii privesc posibilitatea unui sfârșit al lumii și cum aceste credințe le influențează reacțiile în fața unor riscuri globale. Printre temerile menționate de participanți se numără schimbările climatice, conflictele geopolitice sau dominația inteligenței artificiale, conform Știrile ProTv.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1.409 persoane din Statele Unite, iar aproximativ o treime dintre respondenți au declarat că se așteaptă ca Apocalipsa să aibă loc în timpul vieții lor.

Dr. Matthew Billet, de la Universitatea Irvine din , a explicat amploarea acestui fenomen: „Credința în sfârșitul lumii este surprinzător de răspândită în America de Nord. Aceasta influențează în mod semnificativ modul în care oamenii interpretează și răspund la cele mai presante amenințări cu care se confruntă umanitatea.”

Diferențe între comunități și religii

Potrivit cercetătorilor, modul în care oamenii privesc posibilul sfârșit al lumii este influențat și de contextul cultural sau religios.

„Trebuie să înțelegem modul în care diferite comunități interpretează aceste amenințări prin prisma propriilor lor perspective culturale. Într-o lume care se confruntă cu riscuri catastrofale reale, această înțelegere nu a fost niciodată mai importantă”, a adăugat Dr. Billet.

Cercetătorul a mai subliniat că există totuși un punct comun între respondenți, indiferent de credințele religioase: „Toată lumea este de acord asupra unui lucru: noi, oamenii, jucăm un rol important în soarta speciei noastre. Acest lucru era valabil atât pentru persoanele religioase, cât și pentru cele nereligioase. Cu toate acestea, existau și diferențe destul de marcante între confesiunile religioase. Aceste diferențe indică modul în care religia – și cultura în sens mai larg – pot modela viziunea noastră fundamentală asupra lumii și asupra viitorului nostru colectiv.”