B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un sondaj arată că o treime dintre oameni se așteaptă la Apocalipsă în timpul vieții lor

Un sondaj arată că o treime dintre oameni se așteaptă la Apocalipsă în timpul vieții lor

Selen Osmanoglu
10 mart. 2026, 13:57
Un sondaj arată că o treime dintre oameni se așteaptă la Apocalipsă în timpul vieții lor
Cuprins
  1. Credințele apocaliptice, mai răspândite decât se credea
  2. Diferențe între comunități și religii

Un studiu realizat în Statele Unite arată că unul din trei oameni crede că sfârșitul lumii ar putea avea loc în timpul vieții lor. Cercetătorii spun că aceste convingeri influențează modul în care oamenii percep amenințările globale, precum schimbările climatice, tensiunile geopolitice sau dezvoltarea inteligenței artificiale.

Credințele apocaliptice, mai răspândite decât se credea

Cercetarea a analizat modul în care oamenii privesc posibilitatea unui sfârșit al lumii și cum aceste credințe le influențează reacțiile în fața unor riscuri globale. Printre temerile menționate de participanți se numără schimbările climatice, conflictele geopolitice sau dominația inteligenței artificiale, conform Știrile ProTv.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1.409 persoane din Statele Unite, iar aproximativ o treime dintre respondenți au declarat că se așteaptă ca Apocalipsa să aibă loc în timpul vieții lor.

Dr. Matthew Billet, de la Universitatea Irvine din California, a explicat amploarea acestui fenomen: „Credința în sfârșitul lumii este surprinzător de răspândită în America de Nord. Aceasta influențează în mod semnificativ modul în care oamenii interpretează și răspund la cele mai presante amenințări cu care se confruntă umanitatea.”

Diferențe între comunități și religii

Potrivit cercetătorilor, modul în care oamenii privesc posibilul sfârșit al lumii este influențat și de contextul cultural sau religios.

„Trebuie să înțelegem modul în care diferite comunități interpretează aceste amenințări prin prisma propriilor lor perspective culturale. Într-o lume care se confruntă cu riscuri catastrofale reale, această înțelegere nu a fost niciodată mai importantă”, a adăugat Dr. Billet.

Cercetătorul a mai subliniat că există totuși un punct comun între respondenți, indiferent de credințele religioase: „Toată lumea este de acord asupra unui lucru: noi, oamenii, jucăm un rol important în soarta speciei noastre. Acest lucru era valabil atât pentru persoanele religioase, cât și pentru cele nereligioase. Cu toate acestea, existau și diferențe destul de marcante între confesiunile religioase. Aceste diferențe indică modul în care religia – și cultura în sens mai larg – pot modela viziunea noastră fundamentală asupra lumii și asupra viitorului nostru colectiv.”

Tags:
Citește și...
Vacanțele în România câștigă teren. Locurile din țară spre care se îndreaptă tot mai mulți români
Eveniment
Vacanțele în România câștigă teren. Locurile din țară spre care se îndreaptă tot mai mulți români
Caz șocant în Spania. Trei copii ar fi fost ținuți izolați ani de zile într-o „casă a groazei”
Eveniment
Caz șocant în Spania. Trei copii ar fi fost ținuți izolați ani de zile într-o „casă a groazei”
SUA analizează trimiterea de avioane la baza Mihail Kogălniceanu pentru posibile operațiuni în Orientul Mijlociu
Eveniment
SUA analizează trimiterea de avioane la baza Mihail Kogălniceanu pentru posibile operațiuni în Orientul Mijlociu
Record neașteptat în Franța! Un bărbat a strâns 566 de amenzi pentru parcare neplătită
Eveniment
Record neașteptat în Franța! Un bărbat a strâns 566 de amenzi pentru parcare neplătită
Povestea unei căsnicii de 75 de ani. Ce sfaturi oferă un cuplu care a trecut testul timpului
Eveniment
Povestea unei căsnicii de 75 de ani. Ce sfaturi oferă un cuplu care a trecut testul timpului
Ghid de supraviețuire dacă izbucnește Al Treilea Război Mondial. Totul despre adăpostire și rezervele vitale
Eveniment
Ghid de supraviețuire dacă izbucnește Al Treilea Război Mondial. Totul despre adăpostire și rezervele vitale
Obligații noi la radierea unui autovehicul. Condiția pe care trebuie s-o îndeplinească proprietarul
Eveniment
Obligații noi la radierea unui autovehicul. Condiția pe care trebuie s-o îndeplinească proprietarul
Doi români, 18 zile în Sri Lanka: „Am văzut maimuțe, elefanți și vulpi zburătoare”. Câți bani au cheltuit
Eveniment
Doi români, 18 zile în Sri Lanka: „Am văzut maimuțe, elefanți și vulpi zburătoare”. Câți bani au cheltuit
Primul lucru în caz de explozie nucleară. Mic ghid de supraviețuire
Eveniment
Primul lucru în caz de explozie nucleară. Mic ghid de supraviețuire
Reformele în Educație: 4 din 10 părinți români se declară nemulțumiți, conform Novakid
Eveniment
Reformele în Educație: 4 din 10 părinți români se declară nemulțumiți, conform Novakid
Ultima oră
14:26 - Vacanțele în România câștigă teren. Locurile din țară spre care se îndreaptă tot mai mulți români
14:21 - Caz șocant în Spania. Trei copii ar fi fost ținuți izolați ani de zile într-o „casă a groazei”
14:08 - Ucraina a recuperat regiunea Dnipropetrovsk. Oficialii de la Kiev spun că mai sunt câteva sate de eliberat
13:59 - Surse: PSD ar fi decis să accepte adoptarea bugetului în Guvern, dar pregătește modificări ulterior. Ce plan au social-democrații
13:43 - Kate Middleton l-a cucerit din nou pe Regele Charles! Gestul discret care a atras toate privirile la Commonwealth Day
13:42 - Mirel Rădoi este oficial antrenorul FCSB. Tehnicianul s-a întâlnit cu suporterii la baza sportivă din Berceni
13:28 - Un satelit de 600 kg al NASA se va prăbuși azi pe Pământ. Ce informații au obținut cercetătorii
13:26 - SUA analizează trimiterea de avioane la baza Mihail Kogălniceanu pentru posibile operațiuni în Orientul Mijlociu
13:22 - Iranul pune condiții pentru deschiderea strâmtorii Ormuz. Cum vrea să profite de urma actualei crize
13:14 - Record neașteptat în Franța! Un bărbat a strâns 566 de amenzi pentru parcare neplătită