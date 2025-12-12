B1 Inregistrari!
Sore a ajuns pe mâna medicului estetician: „Nu mai pot așa!”. Ce intervenție și-a făcut artista

12 dec. 2025, 16:29
Sore a ajuns pe mâna medicului estetician: „Nu mai pot așa!”. Ce intervenție și-a făcut artista
Sursa Foto: Instagram/ @soreonline
  1. De ce a ajuns Sore pe mâna medicului estetician
  2. Sore este într-o nouă relație

Sore și-a făcut un cadou în avans, cu ocazia Crăciunului, și a ajuns pe masa medicului estetician. Vedeta și-a programat o intervenție estetică, despre care a vorbit cu fanii săi de pe rețelele de socializare. Artista a explicat și motivul care a determinat-o să își facă această intervenție și nu, nu este unul care ține strict de aspectul fizic.

De ce a ajuns Sore pe mâna medicului estetician

Nu a fost pentru prima dată pentru Sore când a ajuns pe masa medicului estetician. Însă, de data aceasta, vedeta nu și-a dorit să rezolve o problemă strict de aspect. Sore a recunoscut că principalul motiv pentru care a decis să își injecteze botox în frunte este că se confruntă cu o durere de cap, cauzată de faptul că își pune des în mișcare mușchii din acea zonă a feței.

„E cazul să fac botox în frunte. De ce? Mă doare capul de la cât de activi îmi sunt mușchii de acolo, dacă ați mai pomenit! Mă încrunt, mă mir nonstop. Și nu mai pot așa. Un baby botox, ceva lejer, să îmi mai potolească din agitație”, a scris Sore, pe Instagram.

Ultima perioadă a fost una extrem de aglomerată pentru Sore. Vedeta este implicată în mai multe proiecte, cărora îi place să se dedice trup și suflet. Sore recunoaște că deși o bucură să aibă atâta activitate, oboseala a ajuns-o din urmă și începe să se resimtă.

„Astăzi mi-am luat liber doar pentru mine. Un fel de revizie lunară. Din octombrie și până acum, parcă am avut hoții pe urmele mele, așa de tare am alergat și am turat motoarele la maximum pentru toate proiectele, lucru care mă face fericită, desigur, dar am și obosit”, a mai spus ea, pe Instagram.

Sore este într-o nouă relație

Dacă în iunie 2022, Sore anunța despărțirea de tatăl fetiței sale, Mircea Julean, acum, vedeta și-a luat prin surprindere fanii cu o serie de fotografii alături de noul său partener. La ceva timp după divorțul de Mircea Julean, alături de care a fost împreună timp de 8 ani, în spațiul public au apărut speculații potrivit cărora artista este într-o relație cu Răzvan Miheț, fostul soț al Oanei Matache.

