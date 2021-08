Sorin Cîmpeanu a anunțat care sunt elevii ce vor avea acces la învățământul online și în noul an școlar

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat că noul an școlar va începe pe 13 septembrie cu prezența fizică a elevilor în clase. Excepții vor fi doar cei cu contraindicații certificate medical sau comorbidități. Acești școlari vor putea lua parte la ore de a distanță, în sistem online.

Școală cu prezență fizică a elevilor, din 13 septembrie. Care sunt excepțiile

„Acei elevi care au contraindicaţii certificate medical vor trebui să aibă în continuare acces la învăţământul online. Pentru că pandemia nu s-a încheiat şi vor avea în continuare acces acei elevi care au comorbidităţi sau care au contraindicaţii certificate medical”, a declarat Sorin Cîmpeanu, miercuri, citat de Agerpres.

Ministrul Educației s-a arătat din nou optimist că școala va începe cu prezență fizică, dat fiind că în unitățile de învățământ sunt respectate regulile anti-COVID. Pe de altă parte, acesta nu exclude revenirea la funcționarea școlilor pe scenarii, dacă va fi nevoie.

„Îmi manifest optimismul. Optimismul este bazat pe ceea ce am anunţat deja: în şcoli se vor respecta în continuare regulile sanitare. (…) Pentru că aceste reguli vor rămâne în vigoare, pentru că în şcoli avem în valoare absolută cei mai mulţi vaccinaţi dintre toate categoriile socio-profesionale, pentru că în şcoli se respectă mai riguros aceste reguli, am dreptul să fiu optimist că vom putea începe cu prezenţă fizică. În calitate de ministru trebuie să dau dovadă de responsabilitate şi să iau în calcul şi varianta pe care nu ne-o dorim, de a utiliza din nou aceste scenarii. Deci, trebuie să le avem în vigoare pentru a fi utilizabile, dacă va fi nevoie, dar sperăm că nu va fi nevoie de aceste scenarii”, a mai afirmat Cîmpeanu.

În favoarea predării clasice s-a pronunțat și președintele Klaus Iohannis.

„Vreau să cred că suntem spre sfârșitul pandemiei și toată lumea știe ce măsuri sunt rezonabile ce se poate face și cum se poate gestiona pandemia. Noi am gestionat-o și când nu am avut vaccin și am început școala în format fizic și a fost bine până când valul trei ne-a obligat să trecem în online. (…) Dacă totuși apare valul 4 mai intens, atunci se vor lua măsuri așa cum s-a luat și anul trecut, în funcție de incidență vor trece școlile pe anumite formate”, a declarat, miercuri, președintele Klaus Iohannis.