Sorin Cîmpeanu: Abandonul școlar a atins un record absolut din cauza pandemiei. Cifrele ajung la 26% în mediul rural

Sorin Cîmpeanu a vorbit duminică despre abandonul școlar, care a crescut extrem de mult din cauza pandemiei și a atins „un record absolut”.

În 2020, unul din patru copii din mediul rural renunţa la şcoală înainte de a termina gimnaziul. Rata abandonului este de 25-26% în mediul rural, a precizat Ministrul Educației.

”Există o creștere îngrijorătoare a abandonului şcolar (…) Am ajuns la 15,3 la sută, în 2019 şi am crescut în 2020 la 15,6 la sută. La sate, procentul e de 26 la sută, din păcate. Acestea sunt datele din 2020. Privesc cu mare îngrijorare către INS (…) România şi-a asumat o ţintă de reducere de 11,3 la sută. Nu numai că am ratat această ţintă, dar pandemia a amplificat aceste cifre. Erau, într-adevăr, 15,6 la sută medie națională, sub media europeană, sub ţinta asumată, în mediul urban. Dar în mediul rural abandon de 25-26 la sută înseamnă că unul din patru elevi, în 2020 părăseau sistemul de învățământ înainte de a încheia măcar nivelul gimnazial”, a declarat, duminică, Sorin Cîmpeanu, a Prima TV, citează news.ro.