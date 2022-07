Sorin Cîmpeanu: Examenul de admitere la liceu e o șansă în plus pentru elevii care vor să-și demonstreze performanța. Programul-pilot a fost extins la 60 de unități și va avea o finanțare de 12 milioane de euro (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu (PNL), ministrul Educației, a declarat vineri, pentru B1 TV, că liceele care au demonstrat performanță ar trebui să-și poată organiza examene de admitere. Deocamdată există doar un proiect-pilot în acest sens, în care s-au înscris șase unități de învățământ în anul școlar recent încheiat. Pentru anul școlar care urmează, proiectul a fost extins la 60 de unități și va avea o finanțare de 12 milioane de euro.

Cîmpeanu susține că liceele peformante ar trebui să-și poată organiza examene de admitere

Admiterea la liceu e opțională și e „o șansă în plus pentru elevii care vor să-și demonstreze performanța, o șansă în plus pentru acele școli care deja sunt încurajate. Am avut anul acesta șase școli-pilot, am lansat un apel pentru 60 de școli-pilot. În primele șase școli a fost un singur colegiu național – Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” – în rest au fost școli normale, care au beneficiat de autonomie sporită în organizarea programului, procesului de predare și au obținut rezultate.

Anul acesta extindem la 60 de școli-pilot și vom avea și o finanțare de 12 milioane de euro pentru ele, că în primul an nu am avut niciun fel de finanțare, toate au fost făcute prin efortul și priceperea celor care gestionează procesul de învățare în acele șase școli.

Odată cu acest mod de admitere vom putea să încurajăm excelența”, a declarat ministrul Sorin Cîmpeanu, pentru B1 TV.