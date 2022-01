Sorin Cîmpeanu: Școala a început mai normal decât vor unii să pară / Lotul 2 de teste de salivă e în curs de analiză și ar putea ajunge în școli înainte să se rezolve situația cu lotul 1 (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, spune că a fost informat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență că lotul de 2 teste de salivă destinate școlilor este în curs de analiză și că acesta ar putea ajunge înainte să se rezolve situația cu lotul 1 – care, potrivit autorităților, este blocat de contestațiile depuse de mai multe firme.

Liberalul a fost invitatul lui Tudor Mușat la „Actualitatea”, marți seară, pe B1 TV.

„Școala a început mai normal decât vor unii să pară. A început pe 3 ianuarie pentru gimnaziu și liceu, ultimele două săptămâni în care se încheie situațiile școlare pe semestrul I, și a început într-adevăr ieri, 10 ianuarie, și pentru elevii din învățământul primar, și pentru preșcolari. A început mai bine decât se vede, și am informații din interiorul sistemului. Este foarte importantă respectarea regulilor sanitare. Am distribuit un prim stoc de măști, de un milion de măști. Am fost asigurat de IGSU – și există o colaborare bună – că aceste măști vor fi primite regulat și vor fi la dispoziția elevilor și preșcolarilor”, a declarat ministrul.

Sorin Cîmpeanu spune că „ar fi fost mult mai bine” dacă ar fi existat teste în școli la reluarea cursurilor.

„Ar fi fost mult mai bine dacă am fi avut teste, însă situația este foarte clară – există acele contestații care au blocat procesul de achiziție. Este regretabil, n-am ce să adaug mai mult, însă partea bună, am înțeles de la IGSU că este în curs de analiză lotul 2 și că, probabil, înainte de a rezolva situația juridică cu contestatarii, am înțeles că sunt mai mulți, pentru lotul 1, se va rezolva pentru lotul 2 și vor fi teste în școli pentru a avea o măsură suplimentară de protecție sanitară, foarte necesară”, a adăugat Sorin Cîmpeanu.

Ministrul Educației susține că testarea „a mers ceva mai bine” săptămâna trecută.

„Numărul de beneficiari este de 3.200.000, deci pentru o singură testare e nevoie de 3,2 milioane de teste (…). Testarea, săptămâna trecută, a mers ceva mai bine, ca dovadă că părinții, elevii, profesorii s-au obișnuit cu administrarea acestor teste. Dacă în primele două săptămâni de testare din 13 milioane de teste au fost confirmate PCR 111 cazuri, doar 111 din 13 milioane, săptămâna trecută am avut 1,5 milioane de teste folosite, pentru n-au fost toți elevii la școală, și au fost confirmate 236 de cazuri la 1,5 milioane. (…) Deja pare să fie o administrare mai responsabilă a acestor teste”, a mai afirmat Sorin Cîmpeanu.