Sorin Cîmpeanu şi-a dat demisia dintr-o funcţie importantă, după contre cu rectorul SNSPA, Remus Pricopie

Sorin Cîmpeanu, actualul ministru al Educaţiei, a anunțat că și-a dat demisia de la Academia de Științe ale Securității Naționale, în care a fost membru titular. Decizia lui a venit după ce s-a confruntat cu mai multe probleme și a avut numeroase contre cu rectorul de la SNSPA, Remus Pricopie.

Aladar, Cîmpeanu a fost membru titular la Academia de Științe ale Securității Naționale, înființată de către Gabriel Oprea, fost ministru de Interne, dar și George Maior, fost șef SRI. Acesta a transmis printr-un interviu că nu are nimic de ascuns.

De ce şi-a dat demisia Sorin Cîmpeanu?

Decizia lui a fost luată în urma unui scandal ce durează de câteva luni de zile. Au existat mai multe contre între acesta și Remus Pricopie, rector SNSPA și președinte al Academiei de Științe ale Securității Naționale, în care cel din urmă a acuzat eventuale probleme de integritate pe care le-ar avea ministrul Educației.

„În cei 30 de ani de activitate, nu am nimic de ascuns, spre deosebire de alții. Eu sunt foarte mândru de toate lucrările mele și nu am de ce să le ascund. Am văzut chiar de la colegi unele atacuri„, a declarat Sorin Cîmpeanu pentru DCNews.

„Este un personaj (n.r. Remus Pricopie) asupra căruia nu aș dori să mă opresc, pentru că oricum a rămas în memoria colectivă ca ministrul păcălit de vulpe. Are un record național absolut, am verificat.

Nicio teză de doctorat susținută în România nu a fost atât de pe repede-înainte precum cea a domnului Remus Pricopie. Nouă luni, dacă nu mă înșel. S-a înscris, a dat admitere, iar în mai avea deja și diploma de doctor, deci, e wow! O să verific, la nivel internațional, dacă mai e cineva așa„, a mai afirmat Sorin Cîmpeanu.