Sorin Grindeanu se află într-o vizită oficială în Israel. Cu acest prilej, a ajuns la Mormântul Sfânt și la Zidul Plângerii, două dintre cele mai importante locuri sacre din Ierusalim.
Liderul Partidului Social Democrat a subliniat că românii sunt priviți cu respect. Mai mult, a precizat că Ierusalimul este un oraș cu o profundă încărcătură spirituală.
Ce a declarat Grindeanu dupa ce a vizitat Sfântul Mormânt și Zidul Plângerii
Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Sorin Grindeanu a vorbit despre pace, înțelegere și solidaritate.
„Sunt elementele cheie care unesc nu doar națiuni, ci construiesc punți între generații și între confesiunile religioase. Sunt simbolurile, trăirile și înțelepciunea pe care le transmit și le transpun zilnic înalți clerici, monahi și reprezentanți ai altor culte: Preafericirea Sa Teophilos III, Arhimandritul Ioan Meiu, superiorul Așezămintelor Românești, și lideri spirituali ai comunității mozaice.
Credința este adevăratul fundament al vieții, iar grija pentru oameni este forma supremă de iubire față de Dumnezeu. Sunt doar câteva dintre gândurile cu care am plecat de la Mormântul Sfânt și de la Zidul Plângerii.”, a declarat preşedintele Camerei Deputaţilor.
De ce sunt românii respectați la Ierusalim
Vizita din Israel i-a oferit lui Sorin Grindeanu un motiv în plus de mândrie. Acest sentiment a fost întărit de cuvintele frumoase auzite despre comunitatea românească și despre Biserica Ortodoxă.
„Noi, românii, suntem respectați aici, la Ierusalim, pentru că am știut să ne apărăm credința și am reușit întotdeauna să construim astfel de punți: în comunități și între comunități. Prin spirit neobosit, determinare și curaj îmi doresc ca toți românii să își construiască, împreună, un viitor mai bun, așa cum îl merită!”, a mai transmis liderul Partidul Social Democrat.