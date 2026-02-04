Sorin Grindeanu se află într-o vizită oficială în Israel. Cu acest prilej, a ajuns la Mormântul Sfânt și la Zidul Plângerii, două dintre cele mai importante locuri sacre din .

Liderul Partidului Social Democrat a subliniat că românii sunt priviți cu respect. Mai mult, a precizat că Ierusalimul este un oraș cu o profundă încărcătură spirituală.

Ce a declarat Grindeanu dupa ce a vizitat Sfântul Mormânt și Zidul Plângerii

Într-un mesaj publicat pe , Sorin Grindeanu a vorbit despre pace, înțelegere și solidaritate.