B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mesajul lui Sorin Grindeanu după vizita la Sfântul Mormânt și Zidul Plângerii: „Noi, românii, suntem respectați aici, la Ierusalim, pentru că am știut să ne apărăm credința” (VIDEO)

Mesajul lui Sorin Grindeanu după vizita la Sfântul Mormânt și Zidul Plângerii: „Noi, românii, suntem respectați aici, la Ierusalim, pentru că am știut să ne apărăm credința” (VIDEO)

Ana Beatrice
04 feb. 2026, 19:05
Mesajul lui Sorin Grindeanu după vizita la Sfântul Mormânt și Zidul Plângerii: „Noi, românii, suntem respectați aici, la Ierusalim, pentru că am știut să ne apărăm credința” (VIDEO)
Sursă Foto: Captură Video/ Facebook - Sorin Grindeanu
Cuprins
  1. Ce a declarat Grindeanu dupa ce a vizitat Sfântul Mormânt și Zidul Plângerii
  2. De ce sunt românii respectați la Ierusalim

Sorin Grindeanu se află într-o vizită oficială în Israel. Cu acest prilej, a ajuns la Mormântul Sfânt și la Zidul Plângerii, două dintre cele mai importante locuri sacre din Ierusalim.

Liderul Partidului Social Democrat a subliniat că românii sunt priviți cu respect. Mai mult, a precizat că Ierusalimul este un oraș cu o profundă încărcătură spirituală.

Ce a declarat Grindeanu dupa ce a vizitat Sfântul Mormânt și Zidul Plângerii

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Sorin Grindeanu a vorbit despre pace, înțelegere și solidaritate.

„Sunt elementele cheie care unesc nu doar națiuni, ci construiesc punți între generații și între confesiunile religioase. Sunt simbolurile, trăirile și înțelepciunea pe care le transmit și le transpun zilnic înalți clerici, monahi și reprezentanți ai altor culte: Preafericirea Sa Teophilos III, Arhimandritul Ioan Meiu, superiorul Așezămintelor Românești, și lideri spirituali ai comunității mozaice.
Credința este adevăratul fundament al vieții, iar grija pentru oameni este forma supremă de iubire față de Dumnezeu. Sunt doar câteva dintre gândurile cu care am plecat de la Mormântul Sfânt și de la Zidul Plângerii.”, a declarat preşedintele Camerei Deputaţilor.

De ce sunt românii respectați la Ierusalim

Vizita din Israel i-a oferit lui Sorin Grindeanu un motiv în plus de mândrie. Acest sentiment a fost întărit de cuvintele frumoase auzite despre comunitatea românească și despre Biserica Ortodoxă.

„Noi, românii, suntem respectați aici, la Ierusalim, pentru că am știut să ne apărăm credința și am reușit întotdeauna să construim astfel de punți: în comunități și între comunități. Prin spirit neobosit, determinare și curaj îmi doresc ca toți românii să își construiască, împreună, un viitor mai bun, așa cum îl merită!”, a mai transmis liderul Partidul Social Democrat.
Tags:
Citește și...
Programul de liniște la bloc. Ce sancțiuni riscă locatarii care-și deranjează vecinii
Eveniment
Programul de liniște la bloc. Ce sancțiuni riscă locatarii care-și deranjează vecinii
Bancnota românească din 1999 ce poate aduce mii de lei în buzunar. La ce preț se vinde acum
Eveniment
Bancnota românească din 1999 ce poate aduce mii de lei în buzunar. La ce preț se vinde acum
Osemintele aflate la Mănăstirea Cozia, trimise la analize ADN. Ce vor să afle arheologii despre Mircea cel Bătrân și mama lui Mihai Viteazul
Eveniment
Osemintele aflate la Mănăstirea Cozia, trimise la analize ADN. Ce vor să afle arheologii despre Mircea cel Bătrân și mama lui Mihai Viteazul
Anchetarea magistraţilor trebuie să revină în atribuțiile DNA. Procurorii cer modificarea legilor justiției
Eveniment
Anchetarea magistraţilor trebuie să revină în atribuțiile DNA. Procurorii cer modificarea legilor justiției
Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce spun medicii
Eveniment
Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ce spun medicii
Greșeala care te poate lăsa fără valiză în vacanță. Ce tip de bagaj atrage atenția hoților
Eveniment
Greșeala care te poate lăsa fără valiză în vacanță. Ce tip de bagaj atrage atenția hoților
Newsweek: Escrocheria „număr greșit” revine în forță. E implicată și inteligența artificială. E prea greu de oprit
Eveniment
Newsweek: Escrocheria „număr greșit” revine în forță. E implicată și inteligența artificială. E prea greu de oprit
Nora lui Călin Georgescu lucrează chiar la statul pe care îl înjură socrul. Sinecură la Hidroelectrica și legături strânse cu politicieni și șefi de companii de stat
Eveniment
Nora lui Călin Georgescu lucrează chiar la statul pe care îl înjură socrul. Sinecură la Hidroelectrica și legături strânse cu politicieni și șefi de companii de stat
Un livrator a fost amenințat cu cuțitul și jefuit, în Sectorul 6. Trei tineri, reținuți
Eveniment
Un livrator a fost amenințat cu cuțitul și jefuit, în Sectorul 6. Trei tineri, reținuți
O casă cu teren de 2.200 mp se vinde cu doar 9.800 de euro într-un județ de lângă București. Cum arată (FOTO)
Eveniment
O casă cu teren de 2.200 mp se vinde cu doar 9.800 de euro într-un județ de lângă București. Cum arată (FOTO)
Ultima oră
19:56 - Bolojan evită un răspuns la cererea UDMR de reducere a taxelor locale: „Problema e complexă și are o paletă largă de aplicare”
19:48 - Uzina Dacia din Mioveni renunță la oameni și mizează pe tehnologie: concedieri, compensații uriașe și producție automatizată
19:45 - Ce se întâmplă cu prețul la gaze după 1 aprilie? Bolojan a anunțat că va urma o perioadă tranzitorie: „Va rămâne stabil pe tot parcursul anului”
19:00 - Programul de liniște la bloc. Ce sancțiuni riscă locatarii care-și deranjează vecinii
18:46 - Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră. Premierul declamă sfârșitul perioadei de austeritate. Ce urmează pentru români
18:24 - Diana Șoșoacă, reacție explozivă după raportul SUA privind anularea alegerilor: „Am spus clar că Nicușor nu este președinte”. Ce alte acuzații mai aduce
18:22 - Greșeala pe care o fac mulți pasageri. Ce amendă primești dacă nu porți centura pe bancheta din spate
18:00 - Bolnavii de cancer, condamnați de statul român. Pacienții obligați să aștepte peste doi ani pentru tratamente inovatoare
17:59 - Va ninge de 1 Mai, în România? Prognoza meteo pentru primăvara 2026. Ce au anunțat meteorologii
17:36 - Ce-a pățit un pensionar după ce a comandat acest produs de pe Temu. Nu i-a venit să creadă când a văzut ce s-a întâmplat